En-Nesyri elde kalıyor

Fenerbahçe Yönetimi şu ana kadar En-Nesyri için istediği transfer tekliflerini alamadı. Sarı-Lacivertliler, geçen sezon tecrübeli oyuncu için 35 milyon euroluk transfer teklifi almıştı. Fenerbahçe Yönetimi, oyuncusunu o rakamlara satmadığı için pişman durumda...



Avrupa ve Körfez takımlarından teklif alamayan En Nesyri'nin durumu yönetimin canını sıkıyor. 2024 yılında Sevilla'dan 19.5 milyon euroya transfer edilen En-Nesyri'den bonservis beklentisi 30 milyon euro.





Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 maça çıkan En-Nesyri, bu maçlarda 7 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 85 kez Fas Milli Takımı'nda forma giyerken 25 kez fileleri havalandırmayı başardı.



Fenerbahçe ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki yıldız, geçen sezon Körfez kulüplerinin radarındaydı.Yönetim, En Nesyri'nin menajeri ile sürekli temas halinde ancak istenilen teklif gelmiyor. Faslı golcü, son maçlardaki formsuz görüntüsü nedeniyle teklif alamıyor.