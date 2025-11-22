PODCAST CANLI YAYIN

En-Nesyri elde kalıyor

Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Youssef En-Nesyri yönetimi de ters köşe yaptı. Sarı-Lacivertliler devre arasında 28 yaşındaki Faslı golcüyü satarak 9 numara transferi için yer açmak istiyordu. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı.

Giriş Tarihi:
En-Nesyri elde kalıyor
Fenerbahçe Yönetimi şu ana kadar En-Nesyri için istediği transfer tekliflerini alamadı. Sarı-Lacivertliler, geçen sezon tecrübeli oyuncu için 35 milyon euroluk transfer teklifi almıştı. Fenerbahçe Yönetimi, oyuncusunu o rakamlara satmadığı için pişman durumda...

Avrupa ve Körfez takımlarından teklif alamayan En Nesyri'nin durumu yönetimin canını sıkıyor. 2024 yılında Sevilla'dan 19.5 milyon euroya transfer edilen En-Nesyri'den bonservis beklentisi 30 milyon euro.



Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 maça çıkan En-Nesyri, bu maçlarda 7 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 85 kez Fas Milli Takımı'nda forma giyerken 25 kez fileleri havalandırmayı başardı.

Fenerbahçe ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki yıldız, geçen sezon Körfez kulüplerinin radarındaydı.Yönetim, En Nesyri'nin menajeri ile sürekli temas halinde ancak istenilen teklif gelmiyor. Faslı golcü, son maçlardaki formsuz görüntüsü nedeniyle teklif alamıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Yine tarihin yanlış tarafı: CHP Terörsüz Türkiye sürecini zehirliyor!
İmamoğlu’nun villa dosyası büyüyor: Kara parayı Bodrum'da kaçak villaya yatırdılar
İDEFİX
Af yolda... Yeni yargı paketi 50 bin mahkuma çıkış kapısı açıyor!
Dikkatler ilaçlama firmalarının üzerinde! Üçte biri kaçak çalışıyor
1 milyon dolarlık yüzük skandalı! Rıza Akpolat’ın özel kalemi her şeyi itiraf etti
Futbolda bahis skandalında yeni perde! Görüşme kayıtları ortaya çıktı, hakemlerin konuşmaları şoke etti
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi için Güney Afrika'da! Liderlerle bir araya gelecek
IMF'den Türkiye değerlendirmesi: Büyüme sağlam kalacak enflasyon kademeli olarak düşecek
Okan Buruk'tan forvet kararı! Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'i netleşti
Yasa dışı bahis operasyonu: Batuhan Karadeniz ve Fedlan Kılıçaslan hakkında kırmızı bülten
Yeni yıl zammı tazminat hesaplarını değiştirecek
Komisyondan "İmralı vizesi" çıktı! Abdullah Öcalan ile görüşme ne zaman? AK Parti'den gidecek isim belli oldu
Fenerbahçe'den transferde 3'lü taarruz!
Ekrem İmamoğlu’nun “rüşvet mühendisi” itiraf etti!
Başkan Erdoğan'dan Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung'a özel davet: Türkiye'ye geliyor
Son taslak 5. madde! ABD ile Rusya’nın Ukrayna planında tüm detaylar ortaya çıktı! Zelenskiy "Tarihimizin en zor anı" dedi
Epstein dosyasında yeni bomba! ABD'li eski bakan Larry Summers balayına Epstein adasına gitmiş
Milyonların gözü asgari ücrette! Bakan Vedat Işıkhan "refah" mesajı
Yeşilçam’ın efsane güzeli Meral Zeren’in şoke eden son hali: Yılların acıması yok!