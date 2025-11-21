Türkiye'ye güreşte 2 bronz madalya

Oyunların son gününde Boulevard SEF Arena'da gerçekleştirilen müsabakalarda serbest stil 86 kiloda mindere çıkan Osman Göçen, rakiplerini geride bırakarak üçüncülük kürsüsüne çıktı. Milli güreşçi, gösterdiği performansla Türkiye'ye önemli bir madalya daha kazandırdı.

HAKAN BÜYÜKÇINGIL DA ÜÇÜNCÜ OLDU

Serbest stil 125 kiloda mücadele eden Hakan Büyükçıngıl ise bronz madalya için çıktığı müsabakada üstün bir performans sergiledi ve üçüncülük maçını kazanarak madalyaya uzandı. Büyükçıngıl'ın başarısı, Türkiye'nin güreş branşındaki toplam madalya sayısını artırdı.