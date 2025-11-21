PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor'a Arsenii Batagov müjdesi

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir karşılaşması için çalışmalarına devam etti. Ukraynalı yıldız Arsenii Batagov'un idmana çıkması bordo mavilileri sevindirdi.

Isınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması yapan bordo-mavililer, idmanın son bölümünde ise maç planına yönelik taktik uygulamalar üzerinde durdu. Teknik ekip, Başakşehir maçının detaylarını oyunculara aktararak hazırlıkları yoğun tempoda sürdürdü.

Trabzonspor Başakşehir ile karşılaşacak (İHA)

HAZIRLIKLAR CUMARTESİ GÜNÜ DEVAM EDECEK

Trabzonspor, kritik mücadele öncesindeki hazırlıklarına 22 Kasım Cumartesi günü yapacağı antrenmanla devam edecek. Karadeniz temsilcisi, maça tam kadro ve yüksek konsantrasyonla çıkmayı hedefliyor.

BATAGOV SAHALARA GERİ DÖNDÜ

Galatasaray deplasmanında oynanan ve 0-0 sona eren maçta sakatlanan Arseniy Batagov'dan sevindirici haber geldi. Tedavisi tamamlanan Ukraynalı orta saha oyuncusu, bugün gerçekleştirilen antrenmanda takımla birlikte yer aldı. Batagov'un dönüşü, zorlu fikstür öncesinde Trabzonspor'un elini güçlendirdi.

