PODCAST CANLI YAYIN

Partizan - Fenerbahçe | CANLI

Ülkemizi THY EuroLeague'de temsil eden Fenerbahçe Beko, 12. hafta maçında Partizan'a konuk oluyor. Sarı lacivertliler, Sırbistan deplasmanından galibiyetle dönmek amacında. Partizan - Fenerbahçe Beko karşılaşmasını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Partizan - Fenerbahçe | CANLI

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 12. haftasında Partizan'a konuk oluyor.

CANLI TAKİP

1. ÇEYREK | Partizan - Fenerbahçe Beko: 0-5
2. ÇEYREK | Partizan - Fenerbahçe Beko:
3. ÇEYREK | Partizan - Fenerbahçe Beko:
4. ÇEYREK | Partizan - Fenerbahçe Beko:

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi için Güney Afrika'da! Liderlerle bir araya gelecek
Komisyondan "İmralı vizesi" çıktı! Abdullah Öcalan ile görüşme ne zaman? AK Parti'den gidecek isim belli oldu
Türk Telekom
Başkan Erdoğan'dan Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung'a özel davet: Türkiye'ye geliyor
3 yaşındaki Karan ilaçlama sonrası hayatını kaybetti! Gözler o firmaya çevrildi
Böcek ailesinin ölümünde yeni gelişme: Otel sahibi ve çalışanı tutuklandı!
Bakan Yerlikaya açıkladı: 3 faili meçhul cinayet aydınlatıldı!
Son taslak 5. madde! ABD ile Rusya’nın Ukrayna planında tüm detaylar ortaya çıktı! Zelenskiy "Tarihimizin en zor anı" dedi
İkbal Uzuner'in mezarında ahlaksızca hareketler! 2 şüpheli gözaltında
Trump-Mamdani görüşmesine geri sayım! İkinci Zelenskiy vakası mı yaşanacak?
Galatasaray'dan iki transferde devlere çalım!
Epstein dosyasında yeni bomba! ABD'li eski bakan Larry Summers balayına Epstein adasına gitmiş
Süper Kupa'da eşleşmelerin şehirleri belli oldu!
Gürsel Tekin ile devam! "İptal" davası ertelendi
Okan Buruk'tan forvet kararı! Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'i netleşti
Fenerbahçe'den transferde 3'lü taarruz!
Milyonların gözü asgari ücrette! Bakan Vedat Işıkhan "refah" mesajı
80 yaşına basan Yeşilçam’ın mavi boncuğu Emel Sayın’ın gençlik fotoğrafları mest etti!
Balıklı Rum Hastanesi'nde sahte reçete soruşturması: 6 şüpheli yakalandı 1 kişi firari
Yeşilçam’ın efsane güzeli Meral Zeren’in şoke eden son hali: Yılların acıması yok!