Galatasaray'dan 4 yıldızı için sakatlık açıklaması
Galatasaray, milli aranın ardından takıma dönen Victor Osimhen, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu ve Yunus Akgün’ün güncel sağlık durumlarını paylaştı. Sarı-kırmızılı ekipte dört oyuncunun da tedavi ve çalışma programları netleşti.
Milli Takım dönüşü sakatlık yaşayan Kaan Ayhan'ın adduktör kas grubunda 2. derece strain tespit edildi. Deneyimli oyuncu günü tamamen tedavi programıyla geçirdi.
BERKAN KUTLU'DA GRADE 2 STRAIN
Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'nun sol alt adalesinde grade 2 seviyesinde zorlanma bulundu. Berkan da tıpkı Kaan Ayhan gibi günü tedaviyle tamamladı.
YUNUS AKGÜN SAHAYA DÖNÜYOR
Kasık fıtığı ameliyatı sonrası rehabilitasyon sürecini sürdüren Yunus Akgün, salon çalışmalarının ardından sahada adaptasyon programına devam etti. Genç oyuncunun durumu günlük değerlendirmelerle takip ediliyor.
OSIMHEN FİZYOTERAPİ PROGRAMINDA
Nijerya Milli Takımı'nda sakatlanan Victor Osimhen'in tedavisine devam edildi. Yıldız golcü, fizyoterapist eşliğinde salonda özel bir çalışma programı uyguladı.