"Bu savaşta galip olacak!" Rafa Silva için flaş Benfica sözleri

Rafa Silva, milli maç dönüşü bel ağrısı şikayetiyle antrenmanlara çıkmama kararı aldı. Beşiktaş Kulübü, Portekizli futbolcunun MR'a girdiğini ve patolojik bir bulguya rastlanmadığını duyurdu. Bu açıklama sonrası taraftarlar, yıldız ismin durumu ve geleceği konusunda tedirginlik yaşadı.

Rafa Silva (İHA) "BU SAVAŞTA GALİP OLACAK" İDDİASI Record'un deneyimli gazetecisi Sergio Krithinas, Rafa Silva'nın devre arasında takımdan kesin olarak ayrılacağını iddia etti. Krithinas, "Rafa Silva bu savaşta galip olacak ve kış transfer döneminde Beşiktaş'tan bedelsiz ayrılacak" ifadelerini kullandı. Bu söylem, oyuncunun kontrat süreci ve takımdaki geleceğiyle ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi.