"Bu savaşta galip olacak!" Rafa Silva için flaş Benfica sözleri
Beşiktaş’ta milli ara öncesi başlayan Rafa Silva krizi, Portekiz basınından gelen son iddialarla daha da büyüdü. Deneyimli yıldızın devre arasında siyah beyazlı ekipten bedelsiz ayrılabileceğini öne sürüldü.
Rafa Silva, milli maç dönüşü bel ağrısı şikayetiyle antrenmanlara çıkmama kararı aldı. Beşiktaş Kulübü, Portekizli futbolcunun MR'a girdiğini ve patolojik bir bulguya rastlanmadığını duyurdu. Bu açıklama sonrası taraftarlar, yıldız ismin durumu ve geleceği konusunda tedirginlik yaşadı.
"BU SAVAŞTA GALİP OLACAK" İDDİASI
Record'un deneyimli gazetecisi Sergio Krithinas, Rafa Silva'nın devre arasında takımdan kesin olarak ayrılacağını iddia etti. Krithinas, "Rafa Silva bu savaşta galip olacak ve kış transfer döneminde Beşiktaş'tan bedelsiz ayrılacak" ifadelerini kullandı.
Bu söylem, oyuncunun kontrat süreci ve takımdaki geleceğiyle ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi.
BENFICA YAKIN TAKİPTE
Portekiz basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş, yaşanan bu krizi FIFA'ya taşımak için avukatlarla görüşmeler gerçekleştiriyor. Bu süreçte Rafa Silva'nın eski kulübü Benfica'nın da gelişmeleri yakından izlediği aktarıldı.
Rafa Silva'nın ayrılık ihtimalinin güçlenmesi, Avrupa'daki kulüplerin de dikkatini çekmiş durumda.