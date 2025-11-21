PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş'ta Jota Silva dikkat çekiyor!

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Jota Silva, son dönemdeki hırsıyla dikkatleri çekiyor.

Giriş Tarihi:
Beşiktaş'ta Jota Silva dikkat çekiyor!

Beşiktaş'ta bu sezon beklediği süreleri bulamayan Jota Silva, antrenmanlarda gösterdiği performnasıyla dikkatlari üzerine çekti.

Portekizli yıldız, son yapılan idmanların en formda ismi olarak öne çıktı. Yıldız oyuncunun bu hırsı, teknik heyetin de takdirini kazandı.



Performansındaki bu yükselişin Jota'nın sürelerine yansıması bekleniyor.

Jota Silva, 5 maçta 2 gollük performans sergiledi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Komisyon İmralı gündemiyle toplanıyor! Abdullah Öcalan ile görüşme ne zaman? Görüntü ve ses bombası
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi için Güney Afrika'ya gidiyor! Liderlerle bir araya gelecek
Türk Telekom
Balıklı Rum Hastanesi'nde sahte reçete soruşturması: Çok sayıda gözaltı kararı var
İstanbul'da hava ters köşe! La Nina vites artırdı: Önce ısıtacak sonra üşütecek
İmamoğlu Suç Örgütü hafriyat alanına mafya gibi çöktü: 111 milyarlık vurgun
CHP'nin milyarlık rant tezgahını esnaf bozdu
Fenerbahçe'den transferde 3'lü taarruz!
Emekliye promosyonuna 2026 zammı! Hangi banka ne kadar veriyor?
MSB'den C-130 açıklaması: "Olayda patlayıcı izine rastlanmadı"
CHP'li ABB'de 2 yıldır bitmeyen projeye milyarlar harcandı
Pantolon paçasından çıkan pasaport uluslararası kaçakçılık ağını çökertti
TAKVİM FETÖ'nün kolejini belgeleriyle ifşa etmişti! Bakan Tekin'den TBMM'de "Gülbahar" gündemi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Beykoz’a telefon! Gençlere hitap etti
İlk kez ortaya çıktı! İşte Böcek ailesinin kaldığı oteli ilaçlayan çalışanın görüntüleri
Fenerbahçe'den Sörloth'la ilk temas!
'TİP'ik provokasyon! Sera Kadıgil'in skandal sözleri sonrası Bakan Yusuf Tekin komisyondan ayrıldı
28 maddelik Ukrayna planı: Trump ve Putin anlaştı iddiasına Kremlin'den yalanlama! Kiev "taslağı aldık" dedi
CHP'nin İmralı oyunu deşifre! SÖZCÜ'yü yalanlayıp TAKVİM'i doğruladılar: Önce "hayır" diyecekler sonra komisyonla gidecekler
Mankenlere taş çıkarır: Bez Bebek'in çocuk yıldızı Elif Ceren Balıkçı bakın şimdi ne halde