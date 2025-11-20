Mircea Lucescu'dan eşleşme için iddialı sözler! "Türk futbolunu iyi biliyorum"

Lucescu, play-off'a katılan tüm takımların benzer seviyelerde olduğunu dile getirerek, "1. torbadaki tüm takımlar aynı seviyedeydi. Play-off maçı için başka bir seçim yapılamazdı. Şanslar tüm takımlar için eşit." dedi.

Türkiye'nin gelişimini yakından takip ettiğini vurgulayan teknik adam, İspanya maçına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Türkler'i çok iyi tanıyorum ama son maçlarında benim dönemimde ilk kez oynayan altı oyuncu vardı. Hepsini 4-5 yıl önceden tanıyorum. Türkiye iyi bir dönemden geçiyor. Biz bu dört ayda oyuncularımızın seviyesini yükseltmeliyiz."

Mircea Lucescu (REUTERS)

"FUTBOL SAHADA OYNANIR"

Lucescu, şans değerlendirmeleri yerine sahadaki performansa odaklandığını belirterek, "Ne kadar şansımız olduğundan bahsedemeyiz. Futbol sahada oynanır. Kolay olmayacak, ateşli bir atmosfer olacak. Bosna deplasmanından deneyimimiz var. Türkiye ile oynayacağız, önemli olan takımımın seviyesinin yüksek olması. " sözlerini sarf etti.

ROMANYA FUTBOL FEDERASYONU'NDAN AÇIKLAMA "SAKİN OLUN, KOLAY MAÇ YOK"

Romanya Futbol Federasyonu Başkanı Razvan Burleanu 'nun başdanışmanı Andrei Vochin de kura sonrası değerlendirmelerde bulundu. Taraftarlara sakin olma çağrısı yapan Vochin, "Sakin olun. Avusturya ve Bosna ile eşleşmeyi umuyorduk ama olmadı. Kolay bir kura olamazdı." dedi.

"TÜRKİYE'Yİ İSTEMEMİŞTİM"

Vochin, Türkiye ile eşleşmek istemediğini açıkça ifade ederek şu sözleri kullandı : "Elemelerde tek zayıf takım Bosna gibi görünüyordu ama bizi iki kez yendiler. Dürüst olmak gerekirse Türkiye'yi istememiştim. Ancak şu anda rakibimiz belli ve buna göre hazırlanacağız."