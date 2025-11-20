PODCAST CANLI YAYIN

Kulüpler Birliği'nden bahis açıklaması! "Çıkar amaçlı suistimal kabul edilemez"

Kulüpler Birliği Vakfı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yasa dışı bahis ve maç manipülasyonu girişimlerine ilişkin kamuoyuyla paylaştığı açıklamanın ardından kapsamlı bir duyuru yayımladı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kulüpler Birliği'nden bahis açıklaması! "Çıkar amaçlı suistimal kabul edilemez"

Açıklamada, Türk futbolunun; kulüp başkanları, yöneticiler, teknik ekipler, sporcular, hakemler, medya mensupları ve taraftarlar gibi geniş bir ekosistemi kapsadığı vurgulandı. Bu büyük yapının itibarının ancak adil rekabet, dürüstlük ve spor ahlakıyla korunabileceğinin altı çizildi ve şu ifadelere yer verildi;

"Bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyu ile paylaşılan, futbolumuzda yasa dışı bahis ve maç sonucunu etkilemeye yönelik girişimlere ilişkin açıklamaları yakından takip ettik.

Türk futbolu; kulüp başkanları ve yöneticilerden hakemlere, sporculardan teknik ekiplere, medya temsilcilerinden taraftarlara kadar geniş bir aileyi ifade etmektedir. Bu büyük yapının itibarı ancak adil rekabet, dürüstlük ve spor ahlakı ile korunabilir. Bu nedenle futbolun herhangi bir paydaşı tarafından yasa dışı bahse yönelim, maç sonucunu etkileme girişimi veya çıkar amaçlı suistimal kabul edilemez ve tolere edilemez.

Yasa dışı bahis, yalnızca Türk futboluna değil, tüm dünyada spora zarar veren bir tehdittir. Bu doğrultuda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ortaya koyduğu mücadeleyi önemli ve değerli buluyor; bu sürecin Türk sporuna temiz ve güçlü bir gelecek kazandıracağına inanıyoruz.

Kulüpler Birliği Vakfı olarak, futbolda yasa dışı ve suç içeren tüm girişimlere karşı yürütülmekte olan bu sürece her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu kamuoyunun bilgisine saygılarımızla arz ederiz."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlekten bahis açıklaması: Bir operasyon daha olabilirİstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlekten bahis açıklaması: Bir operasyon daha olabilir
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'ten bahis açıklaması: "Bir operasyon daha olabilir"
TFFden 638 futbolcuya daha bahis cezası!TFFden 638 futbolcuya daha bahis cezası!
TFF'den 638 futbolcuya daha bahis cezası!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
AK Parti'de "İmralı" komisyonu: "Ziyarete olumlu bakıyoruz oylama olursa olumlu oy vereceğiz"
'TİP'ik provokasyon! Sera Kadıgil'in skandal sözleri sonrası Bakan Yusuf Tekin komisyondan ayrıldı
İDEFİX
28 maddelik Ukrayna planı: Trump ve Putin anlaştı iddiasına Kremlin'den yalanlama! Kiev "taslağı aldık" dedi
Gençlere evlilik desteği 250 bin TL'ye çıkıyor! Ne zamandan itibaren geçerli olacak?
Skandal görüntüler ortaya çıktı: İşte Böcek ailesinin otelde kilitli kaldığı anlar! Otel sahibi ve çalışana yakalama kararı
Türk Telekom
Başkan Erdoğan'dan erkeklere çocuk uyarısı: "Kadınlar gerekli desteği göremiyor"
CHP'nin İmralı oyunu deşifre! SÖZCÜ'yü yalanlayıp TAKVİM'i doğruladılar: Önce "hayır" diyecekler sonra komisyonla gidecekler
Vucic de Saraybosna’da insan avına katıldı mı? Soruşturma başlayacak
Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası play-off turundaki rakibi belli oldu!
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi için Güney Afrika'ya gidiyor! Liderlerle bir araya gelecek
Kıbrıs’ta kritik görüşme! Erhürman Rum lidere 10 madde sundu
AK Parti'den Özgür Özel'e tepki: Esas işi kendi partisini temizlemesi olmalıdır
Filistinli esirler İsrail hapishanelerindeki sistematik işkenceyi anlattı: Detaylar kan dondurdu! "Köpeğin tecavüzüne uğradım"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'ten bahis açıklaması: "Bir operasyon daha olabilir"
İsrail endişeli! Türkiye 13 yıl aradan sonra Şam’a geri dönüyor
Fenerbahçe'ye İngiltere'den çifte transfer!
Duhok'ta YPG'ye "IKBY" modelinin altyapısı mı? Elebaşı Abdi kravat takıp özerklik istedi: Barzaniler nerede duruyor?
Mankenlere taş çıkarır: Bez Bebek'in çocuk yıldızı Elif Ceren Balıkçı bakın şimdi ne halde