TFF'den 638 futbolcuya daha bahis cezası!

TFF, 3. Lig sporcuları ve sevk tarihi itibariyle bir kulübe bağlı olmayan sporculardan 638 oyuncuya bahis nedeniyle 45 gün ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verildiğini açıkladı.
Federasyondan yapılan açıklamada, ''Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 20.11.2025 tarih ve 30 sayılı toplantısında FDT'nin 57. maddesi uyarınca Kurulumuza sevk edilen 3. Lig sporcuları ve sevk tarihi itibariyle bir kulübe bağlı olmayan sporcular hakkındaki almış olduğu kararlar açıklanmıştır'' denildi.
BAHİS CEZASI AÇIKLANAN FUTBOLCULAR
|Sıra
|İsim
|Ceza Süresi
|Ceza Türü
|Uygulanan Madde
|1
|MELİH ALCU
|45 gün
|Hak mahrumiyeti
|57/2 + 13
|2
|BERKAY ARI
|6 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|3
|BERKCAN AYTAÇ
|3 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|4
|MİRAÇ BOLLUK
|45 gün
|Hak mahrumiyeti
|57/2 + 13
|5
|MUHAMMED BURAK ÇELİK
|6 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|6
|MEHMET ÇETİN
|3 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|7
|UMUT DİLEK
|12 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|8
|BATUHAN KARA
|3 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|9
|MAHSUM KARTAL
|9 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|10
|YİĞİT KÖSE
|6 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|11
|FARUK ÖCAL
|6 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|12
|HALİL İBRAHİM SEVİNÇ
|45 gün
|Hak mahrumiyeti
|57/2 + 13
|13
|MUHAMMET CAN TUNCER
|45 gün
|Hak mahrumiyeti
|57/2 + 13
|14
|RUHİ YILDIZ
|6 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|15
|EMİRHAN ZAMAN
|45 gün
|Hak mahrumiyeti
|57/2 + 13
|16
|HASAN ALİ ADIGÜZEL
|6 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|17
|ARDA AKGÜL
|45 gün
|Hak mahrumiyeti
|57/2 + 13
|18
|HAMİT BAYRAKTAR
|12 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|19
|SERHAT EMİRLER
|6 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|20
|ATABERK GÖK
|45 gün
|Hak mahrumiyeti
|57/2 + 13
|21
|YUNUS EMRE KOBYA
|3 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|22
|NURETTİN KÜÇÜKDENİZ
|45 gün
|Hak mahrumiyeti
|57/2 + 13
|23
|SONER ÖZDEMİR
|45 gün
|Hak mahrumiyeti
|57/2 + 13
|24
|MEHMET ABLAY
|9 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|25
|YILMAZ BASRAVİ
|3 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|26
|HASAN EKİCİ
|45 gün
|Hak mahrumiyeti
|57/2 + 13
|27
|EGEBERK GABEL
|45 gün
|Hak mahrumiyeti
|57/2 + 13
|28
|İSMAİL GÜNER
|3 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|29
|ERAY KOTAN
|6 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|30
|MUSTAFA KÖROĞLU
|3 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|31
|YUNUS EMRE KÖSE
|3 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|32
|ENES NALBANTOĞLU
|3 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|33
|YUSUF MERT TUNÇ
|3 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|34
|ENES YETİM
|3 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|35
|ÇAĞDAŞ ARSLAN
|45 gün
|Hak mahrumiyeti
|57/2 + 13
|36
|EMRE DAYAN
|3 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|37
|BATUHAN GÜNSEL
|45 gün
|Hak mahrumiyeti
|57/2 + 13
|38
|HÜSEYİN ŞAHİN
|45 gün
|Hak mahrumiyeti
|57/2 + 13
|39
|YUSUF AKDENİZ
|3 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|40
|YUSUF İSLAM ATAY
|45 gün
|Hak mahrumiyeti
|57/2 + 13
|41
|EMİR AYDIN
|6 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|42
|VEDAT BÖYÜKGÜL
|3 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|43
|TAYFUN ÇULHA
|3 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|44
|ÜZEYİR KAYA
|6 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|45
|MUHAMMET FURKAN KILIÇ
|3 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|46
|ÖMER OK
|3 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|47
|HİVAN ÖZKURT
|45 gün
|Hak mahrumiyeti
|57/2 + 13
|48
|EMRE ÖZSARI
|45 gün
|Hak mahrumiyeti
|57/2 + 13
|49
|EMİRCAN SÖNMEZ
|3 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|50
|HÜSEYİN AYBARS TÜFEKCİ
|6 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|51
|ERTUĞRUL USTA
|3 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|52
|KEREM YAŞA
|3 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|53
|EMRE YAŞAR
|12 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|54
|EMİRHAN ALPEREN YILMAZ
|45 gün
|Hak mahrumiyeti
|57/2 + 13
|55
|SEDAT YILMAZ
|12 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|56
|ABDULKADİR AKYÜZ
|6 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|57
|SAMET AYDIN
|3 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|58
|MUHAMMET ALİ BABUŞCU
|6 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|59
|İSMAİL ÇARKACI
|3 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|60
|ALPER DEMİR
|3 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|61
|UĞURCAN İKİKARDEŞ
|3 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|62
|EYÜP OSKAN
|3 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|63
|ALİ BERKE TİMURCİOĞLU
|3 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|64
|HASAN YURTSEVEN
|45 gün
|Hak mahrumiyeti
|57/2 + 13
|65
|CANER BAYCAN
|45 gün
|Hak mahrumiyeti
|57/2 + 13
|66
|ONUR EFE
|12 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|67
|İSA TOYGAR EKİNCİ
|3 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|68
|ALİ KIZILKUYU
|9 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|69
|ULAŞ HASAN ÖZÇELİK
|45 gün
|Hak mahrumiyeti
|57/2 + 13
|70
|OKTAY ÖZDEDE
|3 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|71
|OZAN EVRİM ÖZENÇ
|45 gün
|Hak mahrumiyeti
|57/2 + 13
|72
|MURAT ULUÇ
|12 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|73
|MEHMET ALBAYRAK
|3 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|74
|YUSUF BOZKURT
|9 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|75
|ENVER ARDA CIRIKCI
|6 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|76
|ÖMER FARUK ERMEÇ
|3 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|77
|KEREM HAYTA
|45 gün
|Hak mahrumiyeti
|57/2 + 13
|78
|HALİTCAN HİCİN
|45 gün
|Hak mahrumiyeti
|57/2 + 13
|79
|HALİL İBRAHİM EFE KAZAN
|3 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|80
|ARDA KESER
|45 gün
|Hak mahrumiyeti
|57/2 + 13
|81
|CENK KUŞKU
|45 gün
|Hak mahrumiyeti
|57/2 + 13
|82
|MUHAMMED SARIKAYA
|45 gün
|Hak mahrumiyeti
|57/2 + 13
|83
|İSMAİL TÜRKOĞLU
|45 gün
|Hak mahrumiyeti
|57/2 + 13
|84
|BURAK AYDIN
|6 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|85
|DURMUŞ CAN EFE ÇAKMAK
|3 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|86
|ÖMER ALİ DANIŞMAZ
|3 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|87
|EMİRHAN DEMİR
|12 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|88
|GÖKBERK EFE
|45 gün
|Hak mahrumiyeti
|57/2 + 13
|89
|ALPEREN GÜNDOĞDU
|45 gün
|Hak mahrumiyeti
|57/2 + 13
|90
|MUHAMMET MERT KARACA
|45 gün
|Hak mahrumiyeti
|57/2 + 13
|91
|HALİL KARATAŞ
|9 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|92
|ERTUĞRUL KIRAÇ
|45 gün
|Hak mahrumiyeti
|57/2 + 13
|93
|DEVRİM DENİZ KUTANİS
|9 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|94
|ÇAYAN POSHOROĞLU
|6 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|95
|ERCAN ŞİRİN
|3 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|96
|OĞUZHAN YEŞİLYURT
|9 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|97
|YUSUF AKLAN
|45 gün
|Hak mahrumiyeti
|57/2 + 13
|98
|KADİR BAKIRTAŞ
|9 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|99
|RECEP BALİ
|3 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|100
|BURAK BAŞKAYA
|45 gün
|Hak mahrumiyeti
|57/2 + 13
|101
|EMİRHAN KORKMAZ
|12 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|102
|İSHAK KURT
|45 gün
|Hak mahrumiyeti
|57/2 + 13
|103
|BURAK ÖZDUMAN
|45 gün
|Hak mahrumiyeti
|57/2 + 13
|104
|ATAKAN YILMAZ
|9 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|105
|ALİ ALİ
|3 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|106
|ABDÜLKADİR ÇELİK
|45 gün
|Hak mahrumiyeti
|57/2 + 13
|107
|ADNAN DEMİR
|45 gün
|Hak mahrumiyeti
|57/2 + 13
|108
|POLAT GÜREN
|9 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|109
|BAHA KISACIK
|45 gün
|Hak mahrumiyeti
|57/2 + 13
|110
|UFUK ÖZCAN
|45 gün
|Hak mahrumiyeti
|57/2 + 13
|111
|MURAT ŞEVİK
|45 gün
|Hak mahrumiyeti
|57/2 + 13
|112
|YAVUZ SELİM TAŞER
|3 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|113
|KAAN ÜN
|3 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|114
|SEYMEN SALİH ADALI
|3 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|115
|MUHAMMED BALTACI
|45 gün
|Hak mahrumiyeti
|57/2 + 13
|116
|YILMAZ COŞKUNÇAY
|12 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|117
|BERKAY ÇAKIR
|45 gün
|Hak mahrumiyeti
|57/2 + 13
|118
|YASİN DAVUŞ
|45 gün
|Hak mahrumiyeti
|57/2 + 13
|119
|BERAT DEĞİRMENCİ
|45 gün
|Hak mahrumiyeti
|57/2 + 13
|120
|ALİ ERKİN
|9 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|121
|METEHAN GÖREL
|6 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|122
|YUNUS EMRE KEFELİ
|45 gün
|Hak mahrumiyeti
|57/2 + 13
|123
|AHMET KELEŞ
|3 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|124
|NİHAT KOÇ
|3 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|125
|ALPEREN KÖROĞLU
|6 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|126
|TOLGA YAKUT
|6 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|127
|ALPER AŞKIN
|45 gün
|Hak mahrumiyeti
|57/2 + 13
|128
|ARDA BİLMEZ
|3 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|129
|FATİH DEMİRLEK
|12 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|130
|ARDA KIRGIL
|3 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|131
|EMİRCAN KOKU
|3 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|132
|DURSUN BATUHAN KURU
|45 gün
|Hak mahrumiyeti
|57/2 + 13
|133
|EMİRHAN ÜNLÜ
|3 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|134
|METİN YÜKSEL
|45 gün
|Hak mahrumiyeti
|57/2 + 13
|135
|ALİ KABAHASANOĞLU
|45 gün
|Hak mahrumiyeti
|57/2 + 13
|136
|ERKİN KOCAKAHYA
|45 gün
|Hak mahrumiyeti
|57/2 + 13
|137
|YAVUZ ABBAS KURT
|45 gün
|Hak mahrumiyeti
|57/2 + 13
|138
|ENES ERSOY ÖZTÜRK
|45 gün
|Hak mahrumiyeti
|57/2 + 13
|139
|YAĞIZ ÇAĞRI SAMANCI
|45 gün
|Hak mahrumiyeti
|57/2 + 13
|140
|YUSUF ATASOY
|3 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|141
|RIFAT BAYHAN
|6 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|142
|MERT ILIMAN
|9 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|143
|İSMAİL KORKMAZ
|45 gün
|Hak mahrumiyeti
|57/2 + 13
|144
|GÜNEY SAĞIR
|3 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|145
|FURKAN SAKI
|6 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|146
|ENES SANCAR ŞAHİN
|45 gün
|Hak mahrumiyeti
|57/2 + 13
|147
|BURAK BÜYÜKKAYA
|3 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|148
|EBU SIDDIK ÇELİK
|45 gün
|Hak mahrumiyeti
|57/2 + 13
|149
|MEHMET CAN GÜLERER
|45 gün
|Hak mahrumiyeti
|57/2 + 13
|150
|ALİ MERT IŞIK
|45 gün
|Hak mahrumiyeti
|57/2 + 13
|151
|EFE KARAOĞLU
|9 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|152
|ERDAL KAYA
|3 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|153
|HAKAN ÖZTÜRK
|3 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|154
|SADIK SUSMAZ
|45 gün
|Hak mahrumiyeti
|57/2 + 13
|155
|AHMET YAVİLİOĞLU
|45 gün
|Hak mahrumiyeti
|57/2 + 13
|156
|HÜSEYİN AYAN
|45 gün
|Hak mahrumiyeti
|57/2 + 13
|157
|ANIL BATIN AYDIN
|12 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|158
|ADAR AYGÜR
|3 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|159
|ALPEREN DOĞAN
|3 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|160
|OGÜN ER
|3 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|161
|ENES EREN
|9 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|162
|BURAK KARAPINAR
|9 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|163
|EMRE SARIKAYA
|6 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|164
|ERKAN SÜER
|3 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|165
|VOLKAN ULUĞ
|9 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|166
|SİNAN BAKİ USLUER
|45 gün
|Hak mahrumiyeti
|57/2 + 13
|167
|BURAK AKTAN
|45 gün
|Hak mahrumiyeti
|57/2 + 13
|168
|TALHA AYDEMİR
|9 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|169
|ARDA FURKAN CİRİT
|3 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|170
|CİHANGİR ÇAĞLIYAN
|45 gün
|Hak mahrumiyeti
|57/2 + 13
|171
|MEHMET DEVECİ
|6 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|172
|MİKAİL EFE KARTAL
|45 gün
|Hak mahrumiyeti
|57/2 + 13
|173
|ALİHAN VURAL
|45 gün
|Hak mahrumiyeti
|57/2 + 13
|174
|MEHMET BERKE YANMAZ
|45 gün
|Hak mahrumiyeti
|57/2 + 13
|175
|MAHSUM ARSLAN
|3 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|176
|EMİRCAN ATAŞ
|45 gün
|Hak mahrumiyeti
|57/2 + 13
|177
|BURAK BOZBEY
|45 gün
|Hak mahrumiyeti
|57/2 + 13
|178
|SELMAN ÇİFTKANATLI
|6 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|179
|FURKAN DEMİR
|12 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|180
|EMRE DEMİROĞLU
|3 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|181
|ATAKAN GÜNDÜZ
|45 gün
|Hak mahrumiyeti
|57/2 + 13
|182
|MUHAMMED SAMED KARAKOÇ
|3 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|183
|UMUTCAN KIRBOĞA
|45 gün
|Hak mahrumiyeti
|57/2 + 13
|184
|YUSUF MUTLU
|45 gün
|Hak mahrumiyeti
|57/2 + 13
|185
|SÜLEYMAN OKÇU
|6 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|186
|ALİ FIRAT OKUR
|12 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|187
|MEHMETCAN ORHAN
|45 gün
|Hak mahrumiyeti
|57/2 + 13
|188
|ALTAN POLAT
|3 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|189
|İLKER SAYAN
|6 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|190
|BERKAY SEZER
|6 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|191
|DOĞUKAN TAŞ
|3 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|192
|MUSTAFA EMRE YALÇINKAYA
|6 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|193
|AHMET ENES AKKAN
|45 gün
|Hak mahrumiyeti
|57/2 + 13
|194
|ALPEREN ARSLAN
|3 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|195
|MEHMET AYGÜN
|6 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|196
|EMİRCAN BAYRAKDAR
|45 gün
|Hak mahrumiyeti
|57/2 + 13
|197
|UFUK BİRDAL
|45 gün
|Hak mahrumiyeti
|57/2 + 13
|198
|YUSUF ENES ÇOŞKUN
|45 gün
|Hak mahrumiyeti
|57/2 + 13
|199
|GÖKDENİZ KÖSE
|3 ay
|Hak mahrumiyeti
|57/2
|200
|ENESCAN ÖZDEMİR
|45 gün
|Hak mahrumiyeti
|57/2 + 13