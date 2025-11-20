PODCAST CANLI YAYIN

TFF'den 638 futbolcuya daha bahis cezası!

Türkiye Futbol Federasyonu bir süredir gündemde olan bahis skandalıyla ilgili olarak TFF 3. Lig'de oynayan ve serbest statüde bulunan toplam 638 futbolcuya ceza verdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
TFF'den 638 futbolcuya daha bahis cezası!

TFF, 3. Lig sporcuları ve sevk tarihi itibariyle bir kulübe bağlı olmayan sporculardan 638 oyuncuya bahis nedeniyle 45 gün ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verildiğini açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, ''Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 20.11.2025 tarih ve 30 sayılı toplantısında FDT'nin 57. maddesi uyarınca Kurulumuza sevk edilen 3. Lig sporcuları ve sevk tarihi itibariyle bir kulübe bağlı olmayan sporcular hakkındaki almış olduğu kararlar açıklanmıştır'' denildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (AA)Türkiye Futbol Federasyonu (AA)

BAHİS CEZASI AÇIKLANAN FUTBOLCULAR

Sıra İsim Ceza Süresi Ceza Türü Uygulanan Madde
1 MELİH ALCU 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
2 BERKAY ARI 6 ay Hak mahrumiyeti 57/2
3 BERKCAN AYTAÇ 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
4 MİRAÇ BOLLUK 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
5 MUHAMMED BURAK ÇELİK 6 ay Hak mahrumiyeti 57/2
6 MEHMET ÇETİN 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
7 UMUT DİLEK 12 ay Hak mahrumiyeti 57/2
8 BATUHAN KARA 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
9 MAHSUM KARTAL 9 ay Hak mahrumiyeti 57/2
10 YİĞİT KÖSE 6 ay Hak mahrumiyeti 57/2
11 FARUK ÖCAL 6 ay Hak mahrumiyeti 57/2
12 HALİL İBRAHİM SEVİNÇ 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
13 MUHAMMET CAN TUNCER 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
14 RUHİ YILDIZ 6 ay Hak mahrumiyeti 57/2
15 EMİRHAN ZAMAN 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
16 HASAN ALİ ADIGÜZEL 6 ay Hak mahrumiyeti 57/2
17 ARDA AKGÜL 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
18 HAMİT BAYRAKTAR 12 ay Hak mahrumiyeti 57/2
19 SERHAT EMİRLER 6 ay Hak mahrumiyeti 57/2
20 ATABERK GÖK 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
21 YUNUS EMRE KOBYA 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
22 NURETTİN KÜÇÜKDENİZ 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
23 SONER ÖZDEMİR 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
24 MEHMET ABLAY 9 ay Hak mahrumiyeti 57/2
25 YILMAZ BASRAVİ 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
26 HASAN EKİCİ 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
27 EGEBERK GABEL 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
28 İSMAİL GÜNER 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
29 ERAY KOTAN 6 ay Hak mahrumiyeti 57/2
30 MUSTAFA KÖROĞLU 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
31 YUNUS EMRE KÖSE 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
32 ENES NALBANTOĞLU 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
33 YUSUF MERT TUNÇ 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
34 ENES YETİM 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
35 ÇAĞDAŞ ARSLAN 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
36 EMRE DAYAN 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
37 BATUHAN GÜNSEL 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
38 HÜSEYİN ŞAHİN 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
39 YUSUF AKDENİZ 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
40 YUSUF İSLAM ATAY 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
41 EMİR AYDIN 6 ay Hak mahrumiyeti 57/2
42 VEDAT BÖYÜKGÜL 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
43 TAYFUN ÇULHA 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
44 ÜZEYİR KAYA 6 ay Hak mahrumiyeti 57/2
45 MUHAMMET FURKAN KILIÇ 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
46 ÖMER OK 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
47 HİVAN ÖZKURT 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
48 EMRE ÖZSARI 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
49 EMİRCAN SÖNMEZ 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
50 HÜSEYİN AYBARS TÜFEKCİ 6 ay Hak mahrumiyeti 57/2
51 ERTUĞRUL USTA 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
52 KEREM YAŞA 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
53 EMRE YAŞAR 12 ay Hak mahrumiyeti 57/2
54 EMİRHAN ALPEREN YILMAZ 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
55 SEDAT YILMAZ 12 ay Hak mahrumiyeti 57/2
56 ABDULKADİR AKYÜZ 6 ay Hak mahrumiyeti 57/2
57 SAMET AYDIN 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
58 MUHAMMET ALİ BABUŞCU 6 ay Hak mahrumiyeti 57/2
59 İSMAİL ÇARKACI 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
60 ALPER DEMİR 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
61 UĞURCAN İKİKARDEŞ 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
62 EYÜP OSKAN 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
63 ALİ BERKE TİMURCİOĞLU 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
64 HASAN YURTSEVEN 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
65 CANER BAYCAN 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
66 ONUR EFE 12 ay Hak mahrumiyeti 57/2
67 İSA TOYGAR EKİNCİ 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
68 ALİ KIZILKUYU 9 ay Hak mahrumiyeti 57/2
69 ULAŞ HASAN ÖZÇELİK 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
70 OKTAY ÖZDEDE 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
71 OZAN EVRİM ÖZENÇ 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
72 MURAT ULUÇ 12 ay Hak mahrumiyeti 57/2
73 MEHMET ALBAYRAK 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
74 YUSUF BOZKURT 9 ay Hak mahrumiyeti 57/2
75 ENVER ARDA CIRIKCI 6 ay Hak mahrumiyeti 57/2
76 ÖMER FARUK ERMEÇ 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
77 KEREM HAYTA 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
78 HALİTCAN HİCİN 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
79 HALİL İBRAHİM EFE KAZAN 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
80 ARDA KESER 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
81 CENK KUŞKU 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
82 MUHAMMED SARIKAYA 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
83 İSMAİL TÜRKOĞLU 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
84 BURAK AYDIN 6 ay Hak mahrumiyeti 57/2
85 DURMUŞ CAN EFE ÇAKMAK 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
86 ÖMER ALİ DANIŞMAZ 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
87 EMİRHAN DEMİR 12 ay Hak mahrumiyeti 57/2
88 GÖKBERK EFE 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
89 ALPEREN GÜNDOĞDU 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
90 MUHAMMET MERT KARACA 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
91 HALİL KARATAŞ 9 ay Hak mahrumiyeti 57/2
92 ERTUĞRUL KIRAÇ 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
93 DEVRİM DENİZ KUTANİS 9 ay Hak mahrumiyeti 57/2
94 ÇAYAN POSHOROĞLU 6 ay Hak mahrumiyeti 57/2
95 ERCAN ŞİRİN 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
96 OĞUZHAN YEŞİLYURT 9 ay Hak mahrumiyeti 57/2
97 YUSUF AKLAN 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
98 KADİR BAKIRTAŞ 9 ay Hak mahrumiyeti 57/2
99 RECEP BALİ 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
100 BURAK BAŞKAYA 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13

Türkiye Futbol Federasyonu (AA)Türkiye Futbol Federasyonu (AA)

Sıra İsim Ceza Süresi Ceza Türü Uygulanan Madde
101 EMİRHAN KORKMAZ 12 ay Hak mahrumiyeti 57/2
102 İSHAK KURT 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
103 BURAK ÖZDUMAN 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
104 ATAKAN YILMAZ 9 ay Hak mahrumiyeti 57/2
105 ALİ ALİ 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
106 ABDÜLKADİR ÇELİK 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
107 ADNAN DEMİR 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
108 POLAT GÜREN 9 ay Hak mahrumiyeti 57/2
109 BAHA KISACIK 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
110 UFUK ÖZCAN 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
111 MURAT ŞEVİK 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
112 YAVUZ SELİM TAŞER 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
113 KAAN ÜN 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
114 SEYMEN SALİH ADALI 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
115 MUHAMMED BALTACI 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
116 YILMAZ COŞKUNÇAY 12 ay Hak mahrumiyeti 57/2
117 BERKAY ÇAKIR 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
118 YASİN DAVUŞ 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
119 BERAT DEĞİRMENCİ 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
120 ALİ ERKİN 9 ay Hak mahrumiyeti 57/2
121 METEHAN GÖREL 6 ay Hak mahrumiyeti 57/2
122 YUNUS EMRE KEFELİ 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
123 AHMET KELEŞ 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
124 NİHAT KOÇ 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
125 ALPEREN KÖROĞLU 6 ay Hak mahrumiyeti 57/2
126 TOLGA YAKUT 6 ay Hak mahrumiyeti 57/2
127 ALPER AŞKIN 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
128 ARDA BİLMEZ 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
129 FATİH DEMİRLEK 12 ay Hak mahrumiyeti 57/2
130 ARDA KIRGIL 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
131 EMİRCAN KOKU 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
132 DURSUN BATUHAN KURU 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
133 EMİRHAN ÜNLÜ 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
134 METİN YÜKSEL 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
135 ALİ KABAHASANOĞLU 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
136 ERKİN KOCAKAHYA 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
137 YAVUZ ABBAS KURT 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
138 ENES ERSOY ÖZTÜRK 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
139 YAĞIZ ÇAĞRI SAMANCI 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
140 YUSUF ATASOY 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
141 RIFAT BAYHAN 6 ay Hak mahrumiyeti 57/2
142 MERT ILIMAN 9 ay Hak mahrumiyeti 57/2
143 İSMAİL KORKMAZ 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
144 GÜNEY SAĞIR 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
145 FURKAN SAKI 6 ay Hak mahrumiyeti 57/2
146 ENES SANCAR ŞAHİN 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
147 BURAK BÜYÜKKAYA 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
148 EBU SIDDIK ÇELİK 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
149 MEHMET CAN GÜLERER 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
150 ALİ MERT IŞIK 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
151 EFE KARAOĞLU 9 ay Hak mahrumiyeti 57/2
152 ERDAL KAYA 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
153 HAKAN ÖZTÜRK 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
154 SADIK SUSMAZ 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
155 AHMET YAVİLİOĞLU 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
156 HÜSEYİN AYAN 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
157 ANIL BATIN AYDIN 12 ay Hak mahrumiyeti 57/2
158 ADAR AYGÜR 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
159 ALPEREN DOĞAN 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
160 OGÜN ER 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
161 ENES EREN 9 ay Hak mahrumiyeti 57/2
162 BURAK KARAPINAR 9 ay Hak mahrumiyeti 57/2
163 EMRE SARIKAYA 6 ay Hak mahrumiyeti 57/2
164 ERKAN SÜER 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
165 VOLKAN ULUĞ 9 ay Hak mahrumiyeti 57/2
166 SİNAN BAKİ USLUER 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
167 BURAK AKTAN 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
168 TALHA AYDEMİR 9 ay Hak mahrumiyeti 57/2
169 ARDA FURKAN CİRİT 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
170 CİHANGİR ÇAĞLIYAN 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
171 MEHMET DEVECİ 6 ay Hak mahrumiyeti 57/2
172 MİKAİL EFE KARTAL 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
173 ALİHAN VURAL 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
174 MEHMET BERKE YANMAZ 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
175 MAHSUM ARSLAN 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
176 EMİRCAN ATAŞ 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
177 BURAK BOZBEY 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
178 SELMAN ÇİFTKANATLI 6 ay Hak mahrumiyeti 57/2
179 FURKAN DEMİR 12 ay Hak mahrumiyeti 57/2
180 EMRE DEMİROĞLU 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
181 ATAKAN GÜNDÜZ 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
182 MUHAMMED SAMED KARAKOÇ 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
183 UMUTCAN KIRBOĞA 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
184 YUSUF MUTLU 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
185 SÜLEYMAN OKÇU 6 ay Hak mahrumiyeti 57/2
186 ALİ FIRAT OKUR 12 ay Hak mahrumiyeti 57/2
187 MEHMETCAN ORHAN 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
188 ALTAN POLAT 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
189 İLKER SAYAN 6 ay Hak mahrumiyeti 57/2
190 BERKAY SEZER 6 ay Hak mahrumiyeti 57/2
191 DOĞUKAN TAŞ 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
192 MUSTAFA EMRE YALÇINKAYA 6 ay Hak mahrumiyeti 57/2
193 AHMET ENES AKKAN 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
194 ALPEREN ARSLAN 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
195 MEHMET AYGÜN 6 ay Hak mahrumiyeti 57/2
196 EMİRCAN BAYRAKDAR 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
197 UFUK BİRDAL 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
198 YUSUF ENES ÇOŞKUN 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
199 GÖKDENİZ KÖSE 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
200 ENESCAN ÖZDEMİR 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13

Türkiye Futbol Federasyonu (AA)Türkiye Futbol Federasyonu (AA)

Sıra İsim Ceza Süresi Ceza Türü Uygulanan Madde
201 ERAY PAZAR 6 ay Hak mahrumiyeti 57/2
202 EMİR UZUN 12 ay Hak mahrumiyeti 57/2
203 EMRE YILDIRIM 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
204 CEVATCAN EKİNCİ 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
205 CAN ALP FİDANOĞLU 6 ay Hak mahrumiyeti 57/2
206 AHMET YAĞIZ GENÇTÜRK 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
207 GÖRKEM CAN GÜNER 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
208 SEZER KAHRAMAN 12 ay Hak mahrumiyeti 57/2
209 FURKAN KARA 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
210 DENİZ KODAL 9 ay Hak mahrumiyeti 57/2
211 AHMET EFE ŞİMŞEK 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
212 ÖMER FARUK YAYLACI 12 ay Hak mahrumiyeti 57/2
213 EFE YÜCEER 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
214 MUSTAFA AKÖZ 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
215 ALİHAN BEL 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
216 DENİZHAN BERBER 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
217 MUSA BULUT 6 ay Hak mahrumiyeti 57/2
218 YUSUF ALİ ÇAKIR 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
219 EFE MUSTAFA ÇİFTÇİMAN 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
220 ABBAS DEMİR 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
221 MUHAMMED EMİN ERGİN 6 ay Hak mahrumiyeti 57/2
222 EFEHAN KAPTAN 6 ay Hak mahrumiyeti 57/2
223 ORHAN KURŞUN 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
224 EMİRHAN TAVUKÇU 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
225 HASAN TÜRKYILMAZ 9 ay Hak mahrumiyeti 57/2
226 GÜNEY YILMAZ 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
227 TUĞAY ADAMCIL 9 ay Hak mahrumiyeti 57/2
228 BURAK EFE ARSLAN 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
229 ETHEM BALCI 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
230 ZİYAHAN ERBAŞI 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
231 GÜNEY GENÇEL 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
232 İSMAİL KARAKAŞ 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
233 EREN KAYA 12 ay Hak mahrumiyeti 57/2
234 ALİ KILIÇ 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
235 MEHMET TOSUN 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
236 MUSTAFA ACAR 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
237 RIDVAN COŞKUN 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
238 MUZAFFER CEM KABLAN 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
239 ABDULLAH KAAN KARACA 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
240 MEHMET TURAN KARAMAHMUT 9 ay Hak mahrumiyeti 57/2
241 FATİH MANKIR 6 ay Hak mahrumiyeti 57/2
242 ANIL ÖZÇELİK 9 ay Hak mahrumiyeti 57/2
243 ABDULLAH ŞAHİN 6 ay Hak mahrumiyeti 57/2
244 MUHAMMET ENES ŞEBELEK 9 ay Hak mahrumiyeti 57/2
245 CİHAN ŞENTÜRK 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
246 BURAK TEMİR 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
247 ARDA OKUMUŞ 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
248 HASAN ŞEN 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
249 SALİH AKÇAY 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
250 AZAD BARAN 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
251 BARIŞ BARAN 9 ay Hak mahrumiyeti 57/2
252 HASAN ÇAVDAR 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
253 SERHAT DEĞER 6 ay Hak mahrumiyeti 57/2
254 MURAT ELKATMIŞ 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
255 TAŞKIN KARTAL 12 ay Hak mahrumiyeti 57/2
256 HALİL İBRAHİM KAYA 9 ay Hak mahrumiyeti 57/2
257 NİMET KAYAALP 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
258 AHMET EREN ÖZCELEP 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
259 ALİ KEMAL ÖZKAN 6 ay Hak mahrumiyeti 57/2
260 ATAKAN ŞAHİNTÜRK 9 ay Hak mahrumiyeti 57/2
261 BAYDUHAN TAŞOVA 6 ay Hak mahrumiyeti 57/2
262 SARP TENİM 12 ay Hak mahrumiyeti 57/2
263 İLYAS URAL 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
264 BATUHAN RECEP ATAY 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
265 CAN EFE BOZACI 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
266 ORKUN AHMET DEDEOĞLU 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
267 MURAT DOKSAL 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
268 ALİŞAN DURMUŞ 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
269 TUGAY GÜNDEM 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
270 TUNAHAN GÜNGÖR 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
271 İBRAHİM BARAN KAYİKCİ 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
272 İBRAHİM KOCA 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
273 ALİ ÖZDEMİR 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
274 HACI RAMAZAN ÖZKANLI 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
275 BERAT ŞEHİRLİ 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
276 FURKAN TÜTÜNCÜ 12 ay Hak mahrumiyeti 57/2
277 SAİD CAN AÇIKALIN 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
278 BERKEHAN BİÇER 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
279 MURAT CAN BÖLÜKBAŞI 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
280 BERKAY İRŞAD GÖÇ 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
281 EMRE KÖROĞLU 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
282 AHMET MEMİŞ 6 ay Hak mahrumiyeti 57/2
283 KAAN ONARAN 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
284 AHMET CAN ÖZER 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
285 BERTU ALİCAN ÖZYÜREK Yok Ceza verilmedi 14/2
286 ÖMERCAN ŞAHİN 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
287 ULAŞ ŞİMŞEK 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
288 ÖMER TUĞ 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
289 DAVUT ASLAN 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
290 MUHAMMED BURAK HATİPOĞLU 6 ay Hak mahrumiyeti 57/2
291 UMUT KARATAŞ 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
292 SERCAN KAYA 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
293 YILDIRAY KOÇAL 12 ay Hak mahrumiyeti 57/2
294 ALPEREN ÖZŞAHİN 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
295 HASAN HÜSEYİN ÖZTÜRK 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
296 MUSTAFA YİĞİT TURGUT 9 ay Hak mahrumiyeti 57/2
297 BERKAY ÜNLÜ 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
298 ARDA CEBECİ 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
299 BARIŞ GÜN 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
300 MEHMET KESKİN 6 ay Hak mahrumiyeti 57/2

Türkiye Futbol Federasyonu (AA)Türkiye Futbol Federasyonu (AA)

Sıra İsim Ceza Süresi Ceza Türü Uygulanan Madde
301 KASIM ALPEREN KÖŞKER 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
302 FURKAN KÜTÜK 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
303 YAKUP ALKAN 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
304 AHMET KUTAY ÇAKIR 6 ay Hak mahrumiyeti 57/2
305 FETHİ FINDIK 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
306 OKAN GÜLTANG 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
307 İLYAS KAHRAMAN 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
308 HAMİT KARGIN 6 ay Hak mahrumiyeti 57/2
309 MERT ÖZMEN 6 ay Hak mahrumiyeti 57/2
310 MERT TEKİN 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
311 YAKUP UZUNEL 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
312 FURKAN AKTAN 6 ay Hak mahrumiyeti 57/2
313 KÜRŞAT BABAMOĞLU 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
314 HASAN BEKİL 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
315 BATU BOĞA 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
316 BERKAY CAYMAZ 12 ay Hak mahrumiyeti 57/2
317 EMİRHAN EMİR 6 ay Hak mahrumiyeti 57/2
318 TAHSİN HACIMUSTAFAOĞLU 6 ay Hak mahrumiyeti 57/2
319 FİKRET SEVİLGEN 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
320 SONER ŞEBAY 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
321 FATİH TAŞDELEN 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
322 OĞUZHAN YILDIRIM 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
323 AZİZ EREN BALABAN 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
324 MERT EFE BATMAZ 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
325 MUSTAFA ARDA BAYINDIR 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
326 AHMET MERT KARA 9 ay Hak mahrumiyeti 57/2
327 İSMAİL OZAN KARABUDAK 9 ay Hak mahrumiyeti 57/2
328 FIRAT KÜÇÜKGÜLMEZ 6 ay Hak mahrumiyeti 57/2
329 DENİZ PALA 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
330 ANIL ARICIOĞLU 9 ay Hak mahrumiyeti 57/2
331 BATUHAN BAYER 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
332 HALİL İBRAHİM KELEŞ 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
333 ERHAN ŞENTÜRK 6 ay Hak mahrumiyeti 57/2
334 YUSUF TALGA 6 ay Hak mahrumiyeti 57/2
335 ARDA YILMAN 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
336 EMİR ARSLAN 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
337 HARUN BATUHAN CEYHAN 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
338 BEDİRHAN ÇETİN 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
339 TALHA ENES DEGE 9 ay Hak mahrumiyeti 57/2
340 HÜSEYİN FISTIKCI 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
341 AHMET HASAN GÖCEN 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
342 MUHAMMET KAVALCI 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
343 ERHAN KAYNAR 9 ay Hak mahrumiyeti 57/2
344 METEHAN ÜNAL 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
345 BERKAY AKDENİZ 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
346 YUNUS EMRE ALAGÖZ 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
347 MELİH ATAŞ 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
348 ARDA BELEN 9 ay Hak mahrumiyeti 57/2
349 EBUBEKİR DEMİRKIRAN 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
350 MEHMET DURGUT 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
351 UMUT CAN KANBER 9 ay Hak mahrumiyeti 57/2
352 TOLGA KÖKSAL 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
353 YUSUF KURT 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
354 GÖKSU MUTLU 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
355 ALPER SÜREN 6 ay Hak mahrumiyeti 57/2
356 MUHAMMED EMİN TEMEL 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
357 ERAY UYSAL 9 ay Hak mahrumiyeti 57/2
358 MUSTAFA YORULMAZ 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
359 DOĞUKAN ATEŞ 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
360 YAKUP EMRE BAKKAL 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
361 İBRAHİM BAŞER 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
362 DENİZ CEBECİ 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
363 GÖRKEM İBRAHİM DEMİREL 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
364 ALİ ALPEREN ERDOĞAN 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
365 FATİH GÖK 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
366 MUSA GÜREL 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
367 ABDULLAH BERK KARADAĞ 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
368 MUHAMMED ENES YAVAŞ 9 ay Hak mahrumiyeti 57/2
369 MÜCAHİT ASLAN 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
370 HIDIR AYTEKİN 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
371 HARUN KAYA 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
372 MUHARREM TUNAY MERAL 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
373 ERHAN ÖZTÜRK 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
374 YASİN UZUNOĞLU 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
375 EROL ZÖNGÜR 12 ay Hak mahrumiyeti 57/2
376 SERHAT ÇAM 6 ay Hak mahrumiyeti 57/2
377 MERT EFE ÇÖLBEYİ 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
378 RECEP TAYYİP ENSAR DANIŞMAZ 6 ay Hak mahrumiyeti 57/2
379 OĞUZHAN DERTLİ 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
380 ÇAĞAN KAYRA ERCİYAS 6 ay Hak mahrumiyeti 57/2
381 ENDER GÖR 9 ay Hak mahrumiyeti 57/2
382 CÖMERT KANDEMİR 6 ay Hak mahrumiyeti 57/2
383 KEMAL KAAN KILIÇ 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
384 KADİR MERT ÖRENTEPE 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
385 AHMED FIRAT SEVEN 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
386 ABİDİN USLU 9 ay Hak mahrumiyeti 57/2
387 KAAN YILDIRIM 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
388 TAHA AHMET BALSU 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
389 ATALAY GÜREL 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
390 TAYLAN ÖZGÜN 6 ay Hak mahrumiyeti 57/2
391 EREN ARDA ŞAN 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
392 SERHAN ÜRESİN 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
393 MEHMET YAĞMUR 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
394 CİHAN AYDIN 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
395 YİĞİT CANGURU 6 ay Hak mahrumiyeti 57/2
396 ADEM ERCAN 6 ay Hak mahrumiyeti 57/2
397 ORÇUN ERTEN 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13
398 ÇAĞLAR ÖZEL 6 ay Hak mahrumiyeti 57/2
399 MUHAMMED ENES SALİK 3 ay Hak mahrumiyeti 57/2
400 BUĞRA ŞAHİNER 45 gün Hak mahrumiyeti 57/2 + 13

Türkiye Futbol Federasyonu (AA)Türkiye Futbol Federasyonu (AA)

No Ad Soyad Ceza Süresi Ceza Türü Uygulanan Madde
401 YAKAL TAYLAN 45 gün Hak mahrumiyeti FDT 57/2 + 13
402 YAVUZ SELİM YALÇINKAYA 45 gün Hak mahrumiyeti FDT 57/2 + 13
403 İSA BALTACI 3 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
404 TANJU ÇOLAK 45 gün Hak mahrumiyeti FDT 57/2 + 13
405 EREN EVİN 45 gün Hak mahrumiyeti FDT 57/2 + 13
406 HALİL GÖZEL 6 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
407 ONUR PAKSOY 12 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
408 BURAK KAAN SEZGİN 45 gün Hak mahrumiyeti FDT 57/2 + 13
409 MUHAMMED EREN TÜRKMEN 3 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
410 FATİH YILMAZ 3 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
411 KAAN ATAKAN 3 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
412 ATAKAN AYBASTI 3 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
413 BORA ÇUHA 9 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
414 HAKTAN KAYA DEMİR 3 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
415 HAKAN ERÇELİK 45 gün Hak mahrumiyeti FDT 57/2 + 13
416 BURAK GÜRLER 9 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
417 BARAN IŞIK 6 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
418 MEHMET CAN KOCABAŞ 3 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
419 KIVANÇ KORAL 9 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
420 MEHMET KÜÇÜKDURMUŞ 3 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
421 EMRE OYMAK 6 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
422 MERT ÖZTÜRK 12 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
423 RECEP PEKGÖZ 3 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
424 ÖNDER SELİMOĞLU 12 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
425 OKAN AĞRAP 3 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
426 BERK AKGÖNÜL 3 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
427 ALİ AKKUŞ 3 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
428 MUSTAFA ÇEÇENOĞLU 6 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
429 EMİR CAN ÇELİK 45 gün Hak mahrumiyeti FDT 57/2 + 13
430 ANIL KEREM DÖNMEZ 45 gün Hak mahrumiyeti FDT 57/2 + 13
431 BURAK EVREN 45 gün Hak mahrumiyeti FDT 57/2 + 13
432 EREN KAYA 3 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
433 MUHAMMET ÖZKAN 3 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
434 ANIL EFE SARA 45 gün Hak mahrumiyeti FDT 57/2 + 13
435 KAĞAN TOPÇU 45 gün Hak mahrumiyeti FDT 57/2 + 13
436 ENES YİĞİT 6 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
437 MÜCAHİT ÇAKIR 9 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
438 MERT GÖZE 9 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
439 MEHMET KAAN GÜNDÜZ 3 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
440 YAKUP ANIL KARADAĞ 6 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
441 FATİH KARADİREK 6 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
442 DOĞUKAN KAYA 3 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
443 MUHAMMED ÖZTÜRK 6 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
444 BERKAY EMRE SARISU 6 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
445 UMUT TANİŞ 45 gün Hak mahrumiyeti FDT 57/2 + 13
446 OSMAN TUKUL 45 gün Hak mahrumiyeti FDT 57/2 + 13
447 HALİL İBRAHİM CANYURT 45 gün Hak mahrumiyeti FDT 57/2 + 13
448 BERKECAN ÇEVİK 45 gün Hak mahrumiyeti FDT 57/2 + 13
449 RECEP ÇOBAN 3 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
450 HÜSEYİN ELMA 6 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
451 NEVZAT GEZER 3 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
452 YUSUF EMİR İPEK 45 gün Hak mahrumiyeti FDT 57/2 + 13
453 ÇAĞRI KABLAN 45 gün Hak mahrumiyeti FDT 57/2 + 13
454 SİNAN KAYA 3 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
455 UTKU ÖZTÜRK 3 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
456 RIDVAN ŞAHİN 3 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
457 EFE ULUAĞ 3 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
458 HALİL YİĞİT YİTMEZ 6 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
459 YUSUF MERT YILDIRIM 6 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
460 KUBAN ALTUNBUDAK 45 gün Hak mahrumiyeti FDT 57/2 + 13
461 YASİN YİĞİT BERBER 3 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
462 CELAL EMİR DEDE 3 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
463 ALİ SİNAN GAYLA 6 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
464 AHMET GÜLAY 45 gün Hak mahrumiyeti FDT 57/2 + 13
465 TAYFUN KIRCA 45 gün Hak mahrumiyeti FDT 57/2 + 13
466 FURKAN YARDIM 12 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
467 HALİL CAN CEMALİ 3 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
468 ABDULLAH BERKAY EKMEKCİ 9 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
469 KEREM ERSİN 12 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
470 TAYFUN İKİZ 3 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
471 SÜLEYMAN KASAP 12 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
472 MUHAMMED EMİR ÖZBİLEN 6 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
473 AHMET YALÇIN ÖZTÜRK 6 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
474 BARIŞ ŞEN 45 gün Hak mahrumiyeti FDT 57/2 + 13
475 EYÜP CAN TEMİZ 6 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
476 OĞUZHAN ŞAHİN UZUN 9 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
477 YAĞIZ AKKUŞ 3 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
478 EFECAN BARLIK 3 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
479 YUSUFHAN ÇALIK 45 gün Hak mahrumiyeti FDT 57/2 + 13
480 ERCAN ÇİFCİ 9 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
481 CAN KARGIN 45 gün Hak mahrumiyeti FDT 57/2 + 13
482 YUNUS EMRE KORKMAZ 45 gün Hak mahrumiyeti FDT 57/2 + 13
483 MUHAMMED FATİH KUNAT 3 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
484 AYHAN TAŞLI 9 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
485 AHMET BUĞRAHAN TUNCAY 45 gün Hak mahrumiyeti FDT 57/2 + 13
486 CAN TÜRK 9 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
487 ONUR GÜNEY 45 gün Hak mahrumiyeti FDT 57/2 + 13
488 OĞULCAN İNANÇ 45 gün Hak mahrumiyeti FDT 57/2 + 13
489 ARDA KÖKSAL 45 gün Hak mahrumiyeti FDT 57/2 + 13
490 ÖMER ALPER TATLISU 9 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
491 MÜMİN UYAR 3 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
492 BURAK AVŞAR 3 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
493 ONUR CİVELEK 9 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
494 YİĞİT EMRE ÇALIŞKAN 45 gün Hak mahrumiyeti FDT 57/2 + 13
495 ABDURRAHMAN EMEK 9 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
496 GÖKDENİZ KARAHAN 6 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
497 BEKİR MUSTAFA MERAL 45 gün Hak mahrumiyeti FDT 57/2 + 13
498 YASİN POLAT 3 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
499 İLHAN TOPATAR 45 gün Hak mahrumiyeti FDT 57/2 + 13
500 EGE VATANSEVER 3 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2

Türkiye Futbol Federasyonu (AA)Türkiye Futbol Federasyonu (AA)

No Ad Soyad Ceza Süresi Ceza Türü Uygulanan Madde
501 DURSUN MİRAÇ VURAL 3 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
502 BUĞRA AKSOY 6 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
503 EMİN METEHAN ATAŞSALAR 3 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
504 MUHAMMED HALİT BİRÇERPANLI 3 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
505 MEVLÜT EMİR GÜRLEK 45 gün Hak mahrumiyeti FDT 57/2 + 13
506 FURKAN KARA 45 gün Hak mahrumiyeti FDT 57/2 + 13
507 BARAN KELEŞ 6 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
508 TUFAN KELLECİ 3 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
509 HAMZA KILIÇ 45 gün Hak mahrumiyeti FDT 57/2 + 13
510 ARDA ŞİMŞEK 45 gün Hak mahrumiyeti FDT 57/2 + 13
511 EREN TAŞTAN 6 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
512 BATUHAN YILMAZ 3 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
513 MEHMET ANIL YÖRÜK 45 gün Hak mahrumiyeti FDT 57/2 + 13
514 ERTUĞRUL BAĞ 45 gün Hak mahrumiyeti FDT 57/2 + 13
515 ZEKERİYA BERK BULUT 45 gün Hak mahrumiyeti FDT 57/2 + 13
516 YASİN DÜLGER 3 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
517 YİĞİT EFE GÜNEY 3 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
518 RAHMİ CAN MUTLU 45 gün Hak mahrumiyeti FDT 57/2 + 13
519 HARUN ÖZCAN 45 gün Hak mahrumiyeti FDT 57/2 + 13
520 BERAT CAN SEBAT 45 gün Hak mahrumiyeti FDT 57/2 + 13
521 VEYSEL SÖNMEZSOY 45 gün Hak mahrumiyeti FDT 57/2 + 13
522 BİCAN TİBUKOĞLU 3 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
523 EMİR YAZICI 45 gün Hak mahrumiyeti FDT 57/2 + 13
524 İSLAM AYDIN 3 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
525 MEHMET AYTEMİZ 3 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
526 HALİL BAĞCI 6 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
527 EMREHAN ÖZÇELİK 3 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
528 OKAN TOPRAK 3 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
529 VEDAT YEŞİLKAYA 6 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
530 MEHMET SACİT YOLCU 45 gün Hak mahrumiyeti FDT 57/2 + 13
531 MERTCAN AKKAYA 6 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
532 AHMET EMİN AKSAKAL 9 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
533 ATAKAN AKSOY 9 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
534 MEHMET AYDIN 3 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
535 NECATİ BİLGİÇ 3 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
536 EMRE DEMİR 3 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
537 EFE BARAN KARA 3 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
538 YASİN KARGI 45 gün Hak mahrumiyeti FDT 57/2 + 13
539 BARTU KIRTAŞ 3 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
540 BARIŞ KORKMAZ 45 gün Hak mahrumiyeti FDT 57/2 + 13
541 ONAT KUTAY KURT 9 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
542 EMİR HAKAN PATAN 3 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
543 EGE BARAN SAHİLLİOĞLU 3 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
544 HALİT EMRE ACUN 45 gün Hak mahrumiyeti FDT 57/2 + 13
545 ARİF CILAK 45 gün Hak mahrumiyeti FDT 57/2 + 13
546 FEHMİ EREN ÇAKMAKÇI 3 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
547 MUSTAFA ETHEM ERBOĞA 45 gün Hak mahrumiyeti FDT 57/2 + 13
548 OĞUZHAN ESKİKÖY 3 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
549 İSMAİL CAN FİDAN 45 gün Hak mahrumiyeti FDT 57/2 + 13
550 BERKAY KUMLU 45 gün Hak mahrumiyeti FDT 57/2 + 13
551 MUSTAFA SARIGÖZOĞLU 45 gün Hak mahrumiyeti FDT 57/2 + 13
552 YUNUS EMRE ŞENTÜRK 45 gün Hak mahrumiyeti FDT 57/2 + 13
553 HÜSEYİN YILDIZ 12 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
554 İBRAHİM BAĞCI 12 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
555 ALİ ARDA BULUT 6 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
556 AHMET TAHA DAĞBAŞI 45 gün Hak mahrumiyeti FDT 57/2 + 13
557 TUNAHAN DEMİR 3 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
558 RÜŞTÜ HANLI 45 gün Hak mahrumiyeti FDT 57/2 + 13
559 RAMAZAN ÖVÜÇ 45 gün Hak mahrumiyeti FDT 57/2 + 13
560 ÇINAR ÇAĞDA SESLİ 45 gün Hak mahrumiyeti FDT 57/2 + 13
561 ALİ EMRE USTAALİOĞLU 3 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
562 MUHAMMED AVVURAN 9 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
563 MERT TİBET AYDOĞDU 6 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
564 BORA BARLAS 3 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
565 RAHMAN CAN GÜNERİ 45 gün Hak mahrumiyeti FDT 57/2 + 13
566 EMRE KARATAŞ 6 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
567 BEDİRHAN KOLKOPARAN 3 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
568 METİN POLAT 45 gün Hak mahrumiyeti FDT 57/2 + 13
569 BATUHAN NİHAT ULUTAŞ 45 gün Hak mahrumiyeti FDT 57/2 + 13
570 MUSTAFA YERLİ 6 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
571 ATAKAN AKBULUT 3 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
572 EGE BATUR 3 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
573 DOĞUKAN ÇINAR 3 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
574 ANIL DOYURAN 9 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
575 MERT KORKMAZ 3 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
576 SİRAÇ TÜFEKÇİ 3 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
577 EMİN CAN UYSAL 6 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
578 BERTUĞ UZ 6 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
579 SERKAN YEŞİLYURT 45 gün Hak mahrumiyeti FDT 57/2 + 13
580 MUSA YÜKSEL 3 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
581 HAZAR DAŞCI 6 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
582 YUSUF DELEN 3 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
583 TAHİR DERGE 45 gün Hak mahrumiyeti FDT 57/2 + 13
584 MUSTAFA DOĞRU 9 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
585 BERK KAL 45 gün Hak mahrumiyeti FDT 57/2 + 13
586 ABDULLAH ÖZÇELİK 6 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
587 ENES SAVUCU 3 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
588 MUHAMMED ANIL SOLAK 45 gün Hak mahrumiyeti FDT 57/2 + 13
589 ÖZGÜR SÜRER 3 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
590 FATİH ÜGE 6 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
591 MURAT AKÇA 12 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
592 EREN AKDEMİR 3 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
593 ONUR ARI 45 gün Hak mahrumiyeti FDT 57/2 + 13
594 BEHLÜL AYDIN 12 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
595 BARAN ÇETİN 3 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
596 İBRAHİM YILMAZ ÇİÇEK 45 gün Hak mahrumiyeti FDT 57/2 + 13
597 MİRAÇ FATİH DEĞİRMENCİ 9 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
598 ALİ EMİR KILIÇ 3 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
599 METEHAN MUSTAFA MOLLAOĞLU 6 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
600 ERGÜN NAZLI 6 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2

Türkiye Futbol Federasyonu (AA)Türkiye Futbol Federasyonu (AA)

No Ad Soyad Ceza Süresi Ceza Türü Uygulanan Madde
601 HAKAN OLKAN 45 gün Hak mahrumiyeti FDT 57/2 + 13
602 MURAT ŞENEL 3 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
603 EFE TECİMER 3 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
604 İZZET TOPATAR 45 gün Hak mahrumiyeti FDT 57/2 + 13
605 MUHAMMED HASAN YILDIRIM 45 gün Hak mahrumiyeti FDT 57/2 + 13
606 SEZAİ YILDIZ 45 gün Hak mahrumiyeti FDT 57/2 + 13
607 NEVZAT BİLEN 45 gün Hak mahrumiyeti FDT 57/2 + 13
608 EREN BÜYÜKKAYA 3 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
609 NECMİCAN CEBECİ 9 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
610 MÜCAHİT ÇIRA 45 gün Hak mahrumiyeti FDT 57/2 + 13
611 KORKMAZCAN DERNEK 3 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
612 EMRE FIRTINA 3 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
613 METİN EMRE KARAAL 45 gün Hak mahrumiyeti FDT 57/2 + 13
614 ABDULLAH KAYGISIZ 3 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
615 CANER KOCA 3 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
616 MEHMET EREN TORUN 45 gün Hak mahrumiyeti FDT 57/2 + 13
617 EMRE TOSUN 3 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
618 AHMET UZUN 3 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
619 MUHAMMED MUSTAFA YILDIRIM 3 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
620 NURULLAH YILDIRIM 3 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
621 YUSUF EMRE ALYAPRAK 45 gün Hak mahrumiyeti FDT 57/2 + 13
622 UMUT KEREM AYAR 45 gün Hak mahrumiyeti FDT 57/2 + 13
623 FIRAT AYMAK 6 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
624 EFE BİNİCİ 45 gün Hak mahrumiyeti FDT 57/2 + 13
625 ENES FİDAYEO 3 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
626 MUHAMMED RIDVAN ÖZDEMİR 45 gün Hak mahrumiyeti FDT 57/2 + 13
627 ENES TAYFUN 9 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
628 GÖKDENİZ TEKİN 45 gün Hak mahrumiyeti FDT 57/2 + 13
629 MİRAÇ FURKAN TÜRKÖZÜ 45 gün Hak mahrumiyeti FDT 57/2 + 13
630 CAN TALAT TANRIÖVER 45 gün Hak mahrumiyeti FDT 57/2 + 13
631 ÖZGÜR ÖZATA 9 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
632 HASAN EREN ÖZER 3 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
633 MERT AYDIN 45 gün Hak mahrumiyeti FDT 57/2 + 13
634 OSMAN KEREM AKYOL 12 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
635 ARDA KUMRU 3 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
636 MAHMUT EMİN KABUL 9 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
637 OSMAN EROL 3 ay Hak mahrumiyeti FDT 57/2
638 BERK ŞAMDANLI 45 gün Hak mahrumiyeti FDT 57/2 + 13

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlekten bahis açıklaması: Bir operasyon daha olabilirİstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlekten bahis açıklaması: Bir operasyon daha olabilir
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'ten bahis açıklaması: "Bir operasyon daha olabilir"

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan erkeklere çocuk uyarısı: "Kadınlar gerekli desteği göremiyor"
TAKVİM CHP'nin İmralı oyununu açıklıyor! Önce "hayır" diyecekler sonra komisyonla gidecekler: Özel isimleri bile belirledi
İDEFİX
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi için Güney Afrika'ya gidiyor! Liderlerle bir araya gelecek
Kıbrıs’ta kritik görüşme! Erhürman Rum lidere 10 madde sundu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'ten bahis açıklaması: "Bir operasyon daha olabilir"
Türk Telekom
İsrail endişeli! Türkiye 13 yıl aradan sonra Şam’a geri dönüyor
AK Parti'den Özgür Özel'e tepki: Esas işi kendi partisini temizlemesi olmalıdır
Fenerbahçe'ye İngiltere'den çifte transfer!
Duhok'ta YPG'ye "IKBY" modelinin altyapısı mı? Elebaşı Abdi kravat takıp özerklik istedi: Barzaniler nerede duruyor?
28 maddelik Ukrayna planı! Trump ve Putin anlaştı: Moskova taviz istiyor
Skandal görüntüler ortaya çıktı: İşte Böcek ailesinin otelde kilitli kaldığı anlar! "Kitleyip yemeğe gittim"
Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası play-off turundaki rakibi belli oluyor!
MSB'den haftalık rapor: C-130'un kara kutusu inceleniyor! | PKK'nın fesih sürecini takipteyiz
Türkiye'nin hava kalkanı SİPER-1 dünya basınında gündem oldu: "Türkiye yarışta öncü noktaya yükseldi!"
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Dar gelirli ailelere vatandaşlık maaşı geliyor
Emekliye kök ve taban aylık zammı! SSK ve Bağ-Kur'lular 2026'da ne kadar alacak?
MÜGE ANLI - CANLI YAYIN | 20 Kasım 2025 ATV izle | 1 yıldır kayıptı 5 dakikada bulundu!
Mankenlere taş çıkarır: Bez Bebek'in çocuk yıldızı Elif Ceren Balıkçı bakın şimdi ne halde