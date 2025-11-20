PODCAST CANLI YAYIN

Gheorghe Hagi'den Türkiye açıklaması! "Kaybedecek bir şeyimiz yok"

Romanya futbolunun efsane ismi Gheorghe Hagi, 2026 Dünya Kupası play-off eşleşmesinde Türkiye ile karşılaşacak olmaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Hagi, zorlu deplasmana rağmen umutlu konuşarak; "Kaybedecek bir şeyimiz yok. Bu yüzden cesur olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Galatasaray formasıyla harika bir kariyere imza atan Hagi, Türkiye'nin güçlü ve yetenekli bir kadroya sahip olduğunu vurgularken, Romanya Milli Takımı'nın da bu seviyede rekabet edebilecek kapasiteye sahip olduğunu vurguladı. Oyuncuların Mart ayına kadar bu kritik mücadeleyi düşünerek hazırlanması gerektiğini ifade eden Hagi, deneyimli futbolcuların önemine dikkat çekti.

Ülkesinin medyasına konuşan Hagi şu ifadeleri kullandı:

"Deplasmanda oynayacağız, bu yüzden maç çok zor geçecek ama imkânsız değil. Önemli olan inanç, özgüven ve cesaret. Her oyuncu bu maça büyük bir odaklanmayla hazırlanmalı. Türkiye çok yetenekli bir ekip ancak bizde de kalitesi yüksek oyuncular var.

Mart ayına kadar tüm futbolcuların formda ve sağlıklı olması gerekiyor. Avrupa tecrübesi olan isimlere ihtiyacımız var. Mental ve fiziksel olarak en üst seviyeye çıkmalıyız. Herkes kendisini aşmak zorunda."

Deneyimli futbol adamı, saha avantajının Türkiye'ye ciddi bir güç kattığını kabul ederken, teknik kalite açısından iki takımın da şansının eşit olduğunu belirterek; "Evet, kendi sahalarında oynuyorlar ve bu büyük bir avantaj. Ancak teknik açıdan bakıldığında oranlar 50-50. Kaybedecek bir şeyimiz yok. Bu nedenle cesur olmalıyız" diye konuştu.

IANIS ULUSLARARASI SEVİYEYE ALIŞIK"

Mircea Lucescu'nun kadrosunda yer alan Ianis Hagi'nin Türkiye'de oynanacak maç nedeniyle ekstra baskı hissedip hissetmeyeceği yönündeki soruya da yanıt veren deneyimli çalıştırıcı, oğlunun bu atmosferi kaldırabilecek tecrübeye sahip olduğunu söyleyerek; "Neden baskı olsun? Ianis uluslararası maç temposunu bilen bir oyuncu. Avrupa seviyesinde önemli karşılaşmalara çıktı ve bu ortamın gerekliliklerine alışık. Sadece Ianis değil, tüm oyuncular bu baskıya hazır olmalı. Çünkü bu maç çok kritik." ifadelerini kullandı.

