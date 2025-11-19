LeBron James NBA tarihine geçti!

PODCAST CANLI YAYIN

Los Angeles Lakers'ın süperstar forveti LeBron James, geçtiğimiz gece NBA'de 23. sezonuna çıkan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.

Los Angeles Lakers'ın süperstar forveti LeBron James, NBA tarihinde bir ilke daha imza attı.

James, geride bıraktığımız gece oynanan karşılaşmayla birlikte NBA'de 23. sezonuna çıkan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.

40 yaşındaki yıldız, Utah Jazz karşısında kazanılan 140-125'lik galibiyette sezonun ilk maçına çıkarak 11 sayı ve takımın en yükseği olan 12 asist üretti. JJ Redick yönetimindeki Lakers, bu sonuçla sezonu 11 galibiyet 4 mağlubiyetle sürdürdü. James, siyatik rahatsızlığı nedeniyle sezonun ilk 14 maçında forma giyememişti.

James, daha önce 23 sezonluk kariyer rekorunu Vince Carter ile paylaşıyordu. Carter, 2020 yılında 43 yaşında basketbolu bırakmıştı.

