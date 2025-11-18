PODCAST CANLI YAYIN

U19 Milli Takımımız Yunanları devirdi!

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu son maçında Yunanistan’ı 2-1 mağlup ederek grubunu lider tamamladı ve Elit Tur biletini aldı. Antalya’daki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi’nde oynanan mücadelede ay-yıldızlılar üstün bir oyun sergiledi.

Giriş Tarihi:
U19 Milli Takımımız Yunanları devirdi!

Karşılaşmaya etkili başlayan milliler, 7. dakikada Emir Tuğra Turhan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Yunanistan ise 12. dakikada Anestis Mythou'nun penaltı golüyle skoru dengeledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıya baskılı başlayan ay-yıldızlı ekip, 51. dakikada yine Emir Tuğra Turhan'ın penaltıdan attığı golle 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Genç golcü, attığı iki golle maçın yıldızı oldu.

KIRMIZI KART ŞOKU

Milliler, 75. dakikada Arda Öztürk'ün kırmızı kart görmesiyle son bölümü 10 kişi oynadı. Buna rağmen skor üstünlüğünü korumayı başaran U19 Milli Takımı sahadan 2-1 galip ayrıldı.

ELİT TUR'A NAMAĞLUP GİDİYORLAR

Ay-yıldızlılar, gruptaki üç maçını da kazanarak liderlik koltuğunu kimseye bırakmadı. Grubun diğer maçında Belarus, Lihtenştayn'ı 5-0 mağlup etti.

13 grupta ilk iki sırayı alan takımlar ve en iyi üçüncü, 2026'nın bahar aylarında Elit Tur'da mücadele edecek. Elit Tur gruplarını lider bitirecek 7 takım ve ev sahibi Galler, 2026 yazında finallerde şampiyonluk mücadelesi verecek.

Ev sahibi Galler, turnuvaya doğrudan katılacak.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Beyaz Saray'da yatırım pazarlığı! Suudi Prens Selman'dan ABD'ye 1 trilyon dolar
Türkiye'nin ilk 11'i belli oldu!
D&R - KİTAP
Böcek ailesinin ölüm sebebi ne? Adli Tıp Kurumu ön raporu açıkladı: "Gıda zehirlenmesi düşük ihtimal"
Başkan Erdoğan'dan tek hane enflasyon mesajı: "Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz"
Terörsüz Türkiye Komisyonu İmralı'ya gidecek mi? Oylama tarihi belli oldu
D&R E-Ticaret
"SİSTEM"in akademisyeni! Gazetecileri "not eden" FETÖvari kafaya Sabancılar mı göz yumuyor? Üniversitede "Esen" militanlaşma rüzgarları
Galatasaray'a Real Madrid'den süper yıldız!
Merkez yine Türkiye... Zelenskiy duyurdu! Hangi konular ele alınacak?
Baba Servet Böcek'in o sözleri ortaya çıktı: İstanbul'a her ziyaretimde başıma bir iş geliyor | Taksideki son görüntüler
İdefix
Bahçeli'nin "İmralı'ya giderim" çıkışı sonrası DEM'den ilk açıklama! Bakırhan'dan 5 talep
Kahve içti fenalaştı: Ayben Özçilingir Turtura'nın zehirlenmesinde "deterjan" iddiası!
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 4 hakem 36 şüpheli yakalandı | Vurgunun adı: Hawala
Devlet Bahçeli'den çok konuşulacak İmralı çıkışı: Gerekirse ben giderim | CHP'ye iddianame ayarı
Brezilya'nın yeni starı Fenerbahçe'ye!
İsrail Amerikalıların desteğini kaybetti milyarderler TikTok ile harekete geçti
Müge Anlı'da Huriye ve oğlu Osman’ın gizemli ölümünde şüphe büyüyor: “Neden haber vermedin?”
Gözleri Karadeniz’in Sado’su Erol Babaoğlu’nun sürpriz aile bağları: Usta oyuncunun damadı çıktı