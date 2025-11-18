U19 Milli Takımımız Yunanları devirdi!

Karşılaşmaya etkili başlayan milliler, 7. dakikada Emir Tuğra Turhan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Yunanistan ise 12. dakikada Anestis Mythou'nun penaltı golüyle skoru dengeledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıya baskılı başlayan ay-yıldızlı ekip, 51. dakikada yine Emir Tuğra Turhan'ın penaltıdan attığı golle 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Genç golcü, attığı iki golle maçın yıldızı oldu.

KIRMIZI KART ŞOKU

Milliler, 75. dakikada Arda Öztürk'ün kırmızı kart görmesiyle son bölümü 10 kişi oynadı. Buna rağmen skor üstünlüğünü korumayı başaran U19 Milli Takımı sahadan 2-1 galip ayrıldı.

ELİT TUR'A NAMAĞLUP GİDİYORLAR

Ay-yıldızlılar, gruptaki üç maçını da kazanarak liderlik koltuğunu kimseye bırakmadı. Grubun diğer maçında Belarus, Lihtenştayn'ı 5-0 mağlup etti.

13 grupta ilk iki sırayı alan takımlar ve en iyi üçüncü, 2026'nın bahar aylarında Elit Tur'da mücadele edecek. Elit Tur gruplarını lider bitirecek 7 takım ve ev sahibi Galler, 2026 yazında finallerde şampiyonluk mücadelesi verecek.

Ev sahibi Galler, turnuvaya doğrudan katılacak.