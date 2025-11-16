PODCAST CANLI YAYIN

Derbide Kanarya farkı! Eczacıbaşı Dynavit - Fenerbahçe Medicana: 1-3 | MAÇ SONUCU

Sultanlar Ligi’nin 5. haftasında dev bir mücadeleye sahne olundu. Fenerbahçe Medicana, deplasmanda karşılaştığı Eczacıbaşı Dynavit’i 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Derbide Kanarya farkı! Eczacıbaşı Dynavit - Fenerbahçe Medicana: 1-3 | MAÇ SONUCU

Karşılaşmaya agresif başlayan Fenerbahçe, Melissa Vargas ve Naz Orro'nun etkili performansıyla kısa sürede üstünlüğü ele aldı. Eczacıbaşı, Ebrar Karakurt'un sayılarıyla farkı kapatmaya çalışsa da sarı-lacivertliler sete tamamen hakim oldu ve ilk seti 25-13 kazandı.

ECZACIBAŞI İKİNCİ SETTE GERİ DÖNDÜ

İkinci setin başında oyunu domine eden taraf bu kez Eczacıbaşı Dynavit oldu. Üst üste bulduğu sayılarla skoru 9-2'ye taşıyan turuncu-beyazlılar, set boyunca üstünlüğünü korudu. Karşılıklı sayılarla devam eden bölümün ardından Eczacıbaşı seti 25-21 alarak durumu 1-1'e getirdi.

VARGAS VE EDA ERDEM ÖNDERLİĞİNDE ÜÇÜNCÜ SET FENERBAHÇE'NİN

Üçüncü sette Fenerbahçe Medicana oyunun kontrolünü yeniden eline aldı. Vargas'ın bitiriciliği ve Eda Erdem'in kritik katkılarıyla sarı-lacivertliler farkı açtı. Bu set boyunca oyundan düşmeyen Fenerbahçe, 25-15 ile durumu 2-1'e taşıdı.

HEYECAN DOLU DÖRDÜNCÜ SETTE ZAFER GELDİ

Dördüncü sete hızlı başlayan taraf Eczacıbaşı oldu ve skor 9-6'ya kadar geldi. Ancak Fenerbahçe, Hande Baladın ve Vargas'ın etkili hücumlarıyla geri dönerek öne geçti. Setin son anları nefes keserken, sarı-lacivertliler 28-26 kazanarak maçtan 3-1 galip ayrıldı.

