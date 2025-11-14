Tedesco'dan Duran mesajı!



Duran'ın adım adım ilerlediğini aktaran genç çalıştırıcı, "Jhon Duran bence iyi adımlarla ilerliyor. Çarşamba ve perşembe ikişer idman yaptı. Maçlarda 25-30 dakika oynadı, bir sonraki adım Çaykur Rizespor, Ferencvaros veya Galatasaray maçlarında 50-55 dakika oynamak. Bence bir sonraki adıma geçmek için bu önemli. Devreyi oynarsan zaten sonrasında 10 dakika daha oynayabilirsin, bir sonraki adım bu olacak. Durumumuz rakiplere de bağlı ama bunu yapmamız gerekiyor." diye konuştu.