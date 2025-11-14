Tedesco'dan Duran mesajı!

PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Jhon Duran'ın milli aradan sonra oyun süresinin artacağını söyledi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, basın mensuplarına açıklamalarda buludnu.

Domenico Tedesco, Kolombiyalı santrforu Jhon Duran'ın milli aranın ardından oynama süresinin artacağına inandığını dile getirdi.


Duran'ın adım adım ilerlediğini aktaran genç çalıştırıcı, "Jhon Duran bence iyi adımlarla ilerliyor. Çarşamba ve perşembe ikişer idman yaptı. Maçlarda 25-30 dakika oynadı, bir sonraki adım Çaykur Rizespor, Ferencvaros veya Galatasaray maçlarında 50-55 dakika oynamak. Bence bir sonraki adıma geçmek için bu önemli. Devreyi oynarsan zaten sonrasında 10 dakika daha oynayabilirsin, bir sonraki adım bu olacak. Durumumuz rakiplere de bağlı ama bunu yapmamız gerekiyor." diye konuştu.

Fenerbahçeden çifte transfer! Tanıdık yıldızlar
