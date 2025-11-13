PODCAST CANLI YAYIN

Süper Lig'in yıldızlarından şov! Nijerya - Gabon: 4-1 | MAÇ SONUCU

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri Play-Off Yarı Final maçında Nijerya ile Gabon, Stade Prince Moulay El Hassan Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 tamamlanan mücadeleyi uzatmalarda bulduğu gollerle 4-1 kazanan Nijerya, final biletinin sahibi oldu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Süper Lig'in yıldızlarından şov! Nijerya - Gabon: 4-1 | MAÇ SONUCU

Karşılaşmanın normal bölümü karşılıklı gollerle tamamlandı. Nijerya adına 78. dakikada Akor Adams ağları havalandırırken, Gabon'un cevabı 89. dakikada Mario Lemina'dan geldi. Bu skorla maç uzatmalara taşındı.

UZATMALARDA NİJERYA FIRTINASI

Uzatma dakikalarında oyuna ağırlığını koyan Nijerya, kısa sürede farkı açtı. 97. dakikada Ejuke skoru 2-1'e getirdi. Süper yıldız Victor Osimhen ise 102. ve 110. dakikalarda iki gol birden atarak mücadeleyi koparan isim oldu. Wilfred Ndidi, 97. dakikada gelen golün asistini yaptı.

SÜPER LİG'İN YILDIZLARI SKORU DEĞİŞTİRDİ

Nijerya'da Victor Osimhen karşılaşmaya ilk 11'de başlayarak 117 dakika sahada kaldı. Wilfred Ndidi ise maçı tamamladı. Gabon'da Mario Lemina hem takımının tek golünü attı hem de 120 dakika sahada kalarak mücadeleyi bitirdi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | OGM'nin yangın söndürme uçağı Hırvatistan'da düştü! Bakan Yumaklı açıkladı: 1 pilotumuz şehit oldu
Külliye'de Kıbrıs zirvesi! Başkan Erdoğan: Kıbrıs Milli davamızdır
Takasbank
CANLI ANLATIM | C130 kargo uçağımız Gürcistan'da düştü! 20 şehidimizi taşıyan Koca Yusuf Ankara'da
C130 faciası sonrası Yunan Hava Kuvvetleri’nden alçak paylaşım
Türkiye yasta | Şehit Burak İbbiği’nin ailesiyle lunapark hatırası yürekleri dağladı
Türk Telekom
Kültür ve Turizm Bakanlığı devreye girdi! Muazzez Abacı’nın cenazesi Türkiye’ye getiriliyor
Terörsüz Türkiye komisyonu erteleme sonrası toplanıyor! İmralı meselesi masada... AK Parti kaynaklarından "doğru zaman" vurgusu
Düşen uçakta mühimmat var mıydı son bakım ne zaman yapıldı? MSB'den flaş açıklama: C-130'ların uçuşu durduruldu
"Eko"sistemin durumun vahametini anladığı an iddianamede! "Kasa"ların isyanı: Sefasını Ekrem İmamoğlu sürecek tasası bize mi düştü?
Napoli'nin yıldızı Galatasaray'a! Yeni transferi önerdiler
İstanbullu dikkat! Çok sayıda güzergahta hız limiti yeniden belirlendi... İşte o noktalar
Motor bu kez radara takıldı: AB'den Google'a "arama sonuçlarında sıralama" soruşturması!
PFDK bahis cezalarını açıkladı! Eren Elmalı'ya 45 gün Metehan Baltacı'ya 9 ay hak mahrumiyeti
"Kreş" kılıfıyla haraç iddianamede! Ekrem İmamoğlu önce Adem Soytekin'in gönderdi sonra tehdit etti: O projeyi yaptırmam
Lafla değil işle! 350 bininci yuva hazır! Başkan Erdoğan Adıyaman'da teslim edecek
The Economist kılıç çekti! Kaos tetikçisinden 2026 distopyası “Donald Trump’ın dünyası”
Siyasi husumet "pis"leşti! CHP'liler CHP İstanbul İl Binası'na işeyip dışkıladı: Gürsel Tekin "bu ilk değil" dedi
Ne kayırma var ne gizlilik! Adalet Bakan Yardımcısı Yılmaz teyzesi hakkındaki iddialara TAKVİM'den yanıt verdi: "Gerekeni yapın" dedim