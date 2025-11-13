Süper Lig'in yıldızlarından şov! Nijerya - Gabon: 4-1 | MAÇ SONUCU

Karşılaşmanın normal bölümü karşılıklı gollerle tamamlandı. Nijerya adına 78. dakikada Akor Adams ağları havalandırırken, Gabon'un cevabı 89. dakikada Mario Lemina'dan geldi. Bu skorla maç uzatmalara taşındı.

UZATMALARDA NİJERYA FIRTINASI

Uzatma dakikalarında oyuna ağırlığını koyan Nijerya, kısa sürede farkı açtı. 97. dakikada Ejuke skoru 2-1'e getirdi. Süper yıldız Victor Osimhen ise 102. ve 110. dakikalarda iki gol birden atarak mücadeleyi koparan isim oldu. Wilfred Ndidi, 97. dakikada gelen golün asistini yaptı.

SÜPER LİG'İN YILDIZLARI SKORU DEĞİŞTİRDİ

Nijerya'da Victor Osimhen karşılaşmaya ilk 11'de başlayarak 117 dakika sahada kaldı. Wilfred Ndidi ise maçı tamamladı. Gabon'da Mario Lemina hem takımının tek golünü attı hem de 120 dakika sahada kalarak mücadeleyi bitirdi.