Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde stat müdürünün darbedilmesine ilişkin mütala açıklandı

19 Mayıs 2024’te Rams Park’ta oynanan Galatasaray–Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylarla ilgili yürütülen davada savcılık mütalaasını açıkladı. Stat müdürü Ali Çelikkıran’ın darbedilmesiyle sonuçlanan olaylara ilişkin aralarında futbolcular Jayden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş’ın da bulunduğu 5 sanık hakkında hapis cezası talep edildi.

İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya stat müdürü Ali Çelikkıran ve avukatları katıldı. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını sunan savcılık, sanıkların "Haksız tahrik altında vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama" ve "Spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar verilmesi" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaada, sanıklar için 1 yıl 3 aydan 3 yıl 4 ay 15 güne kadar hapis cezası istendiği belirtildi.

Mert Hakan Yandaş (AA)Mert Hakan Yandaş (AA)

2026'DA DEVAM EDECEK

Sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre talep etmesi üzerine mahkeme, duruşmayı 15 Ocak 2026 tarihine erteledi.

Davada kararın söz konusu duruşmada çıkabileceği değerlendiriliyor.

Mert Hakan Yandaş (Takvim.com.tr Foto Arşiv)Mert Hakan Yandaş (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

İDDİANAMEDE DAHA AĞIR CEZALAR TALEP EDİLMİŞTİ

Dosyaya ait iddianamede futbolcular Jayden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'la birlikte Ertuğrul Karanlık, Hulusi Belgü ve Emre Kartal'ın "Vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama" ve "Spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar verilmesi" suçlarından 2 yıl 3 aydan 6 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Mahkemede gelecek duruşmada yapılacak savunmaların ardından karar aşamasına geçilmesi bekleniyor.

