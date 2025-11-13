Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde stat müdürünün darbedilmesine ilişkin mütala açıklandı

İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya stat müdürü Ali Çelikkıran ve avukatları katıldı. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını sunan savcılık, sanıkların "Haksız tahrik altında vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama" ve "Spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar verilmesi" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Mert Hakan Yandaş (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

İDDİANAMEDE DAHA AĞIR CEZALAR TALEP EDİLMİŞTİ

Dosyaya ait iddianamede futbolcular Jayden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'la birlikte Ertuğrul Karanlık, Hulusi Belgü ve Emre Kartal'ın "Vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama" ve "Spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar verilmesi" suçlarından 2 yıl 3 aydan 6 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Mahkemede gelecek duruşmada yapılacak savunmaların ardından karar aşamasına geçilmesi bekleniyor.