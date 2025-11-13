Olaylı derbi davasında Fenerbahçeli futbolculara 4’er yıla kadar hapis talebi!

İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylarla ilgili 5 sanıklı davada savcı mütalaasını sundu.



Savcı, Jayden Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş, Ertuğrul Karanlık, Hulusi Belgü ve Emre Kartal'ın, "kemik kırılmasına veya çıkığına neden olma suretiyle kasten yaralama" suçundan 2 yıldan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Savcı: "Müşteki Kemik Kırığıyla Yaralandı"

Mütalaada, müşteki Ali Çelikkıran'ın arbede sırasında vücudunda kemik kırığı olacak şekilde yaralandığı, olayın kişinin hayatını tehlikeye sokmadığı ancak orta derecede fonksiyon kaybına yol açtığı belirtildi.

Ayrıca Hulusi Belgü'nün, arbede sonrası Çelikkıran'ın arkasına geçerek saçını çektiği ve sırtına vurduğu ifade edildi.

Derbi Sonrası Başlatılan Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, Galatasaray stat müdürü Ali Çelikkıran'ın, derbi sonrası yaşanan kavgada futbolcular tarafından darbedildiği yer almıştı.

Adli Tıp raporunda Çelikkıran'ın boyun kemiğinde kırık tespit edildiği, yaralanmanın basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek ölçüde olduğu kaydedildi.

Ali Koç ve Diğer Futbolculara Takipsizlik

İddianamede, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, idari menajer Emir Yolaç, futbolcular Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, İrfan Can Eğribayat ve bazı yöneticiler hakkında takipsizlik kararı verildiği bildirildi.

Bu isimler hakkında "taşkınlık", "hakaret" ve "kasten yaralama" suçlarından delil yetersizliği gerekçesiyle kovuşturma yapılmadı.

Duruşma Ertelendi

Mahkeme, taraflara mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.