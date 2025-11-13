Domenico Tedesco'dan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun açıklaması!

PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco hem kulübe geliş sürecini hem de takım içi atmosferi değerlendirdi. Sarı-lacivertlilerde göreve başladığı ilk andan itibaren güçlü bir organizasyon yapısıyla karşılaştığını söyleyen Tedesco, Samandıra’daki çalışma düzeni, yönetimle ilişkileri ve oyuncuların form durumu hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Deneyimli çalıştırıcı, TRT Spor'a verdiği röportajda Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci'nin kadro dışı bırakılmasından Galatasaray derbisine kadar pek çok konuda konuştu.

"GÜVENDİĞİMİZİ GÖSTERDİK"

"Sabah 7'de mutfak dolu bir şekilde hizmet veriyor. Oradaki çalışanlarımız hizmet veriyor. Doktorlarımız, analistlerimiz... Çok sayıda insanın katkısı var. Onlara güvendiğimizi gösterdik."

"POZİTİF BİR ATMOSFER VAR"

"İstanbul güzel geçiyor, Samandıra'da pozitif bir atmosfer var. Birkaç hafta önce teknik ekiple yeni yerimize geçtik önce beş hafta burada kaldık."

"F.BAHÇE'NİN BİRÇOK MAÇINI TAKİP ETTİM"

"Bir kulüpten teklif aldığınızda biraz düşünmeniz gerekir. Yöneticilerle birbirinizi tanımanız gerekir. Buraya gelmeden önce Devin Özek'i tanımıyordum, Fenerbahçe'nin birçok maçını takip ettim, taraftarıyla özel bir kulüptü."

"ALİ KOÇ'A TEŞEKKÜR EDERİM"

"Beni buraya getiren Sayın Ali Koç'a çok teşekkür ederim. Yeni Başkanımız Sadettin Saran da beni çok destekliyor. İlişkimizden çok memnunum. Birbirimize açığız. Her konuyu paylaşabiliyoruz. Bu bir teknik direktör için önemli."

"DURUM İÇ AÇICI DEĞİLDİ"

"Her teknik direktör değişikliği kulüp adına bir şeylerin yolunda gitmediğinin göstergesidir. Takımın durumu iç açıcı değildi. Oyuncuların kendilerine olan güveni azalmıştı. Bu tarz değişikliklerde bunların olması doğal."

"BU BENİM İÇİN YENİ DEĞİL"

"Fenerbahçe oldukça büyük. Bu tür duygusal yüklü kulüplerle çalıştığınızda başkan değişikliği farklı sonuçlara yol açabiliyor. Ama bu benim için yeni değil. Moskova'da çalışırken başkan hep aynıydı ama 2 yılda 4 CEO ve 3 sportif direktör gördüm dolayısıyla önemli olan işe odaklanmak."

"TÜRKÇE ZOR BİR DİL"

"Türkçe zor bir dil. Çalıştığım yerin dilini kültürünü öğrenmek önemli. Burada olduğum için mutlu olduğumu söylüyorum. Bu ayrıca çalıştığınız yerdeki insanlara duyduğunuz saygıyı gösterir."

İRFAN CAN VE CENK TOSUN

"İrfan Can ve Cenk Tosun konusunda yeni bir gelişme yok. Yeni bir karar olursa kulüp açıklar. Benim için gündemde olan bir konu değil."

"BU BİZİ POZİTİF ETKİLİYOR"

"Başkanımızı her zaman Samandıra'da ve stadyumda görüyorsunuz. Bu bizi pozitif olarak etkiliyor."

"SAYGISIZLIK ETMİŞ OLURDUM"

"Hiçbir zaman fiziksel olarak kötüyüz demedim. Eğer bunu söyleseydim eski teknik direktör ve ekibinin yaptıklarına saygısızlık etmiş olurdum."

"FRED GİBİ KALİTELİ FUTBOLCULAR..."

"Fred gibi kaliteli olan futbolcular için bu süreçler zordur ancak üstesinden geldiğini son maçta gösterdi."

"LİGDEKİ HER MAÇTAN ZEVK ALIYORUM"

"Derbileri ve milli maçları takip ediyordum. Almanya'da takım çalıştırıyorsanız Almanya'da Rusya'da çalıştırıyorsanız orayı takip edersiniz. İlk geldiğimizde Alanya ve Trabzon maçlarını oynadık çok güçlü takımlardı. Ligde oynanan her maçtan zevk alıyorum. Rakiplerimizin % 200'le oynadığını düşünüyorum ve buna hazır olmalısınız. Rakipler büyük kadrolara karşı büyük oynamak istiyorlar bu iyiye işaret."

G.SARAY DERBİSİ İÇİN AÇIKLAMA

"Derbilerin önemini biliyorum. 'Benim için normal bir maç' dersem yalan olur. Derbilerin kulüp, futbolcular ve taraftarlar için önemini biliyorum. Ancak Galatasaray karşılaşmasından önce Rizespor ve Ferencvaros gibi zor maçlarımız olacak."

"TÜM FUTBOLCULARIMI BEĞENİYORUM"

"Tüm futbolcularımı beğeniyorum. Çok sayıda karakterli oyuncuya sahibiz. Eğer bir oyuncuyu kadronuza katmak istiyorsanız karakterinin uygun olduğunu bilmeniz lazım. Kadromuza katacağımız oyuncunun bizi güçlendirmesi lazım."

"MAÇ MAÇ BAKACAĞIZ"

"UEFA Avrupa Ligi'nde Süper Lig'le aynı hedeflere sahibiz. İyi oynuyoruz, yapabileceğimizi düşünüyoruz. Geçiş sürecinde olduğumuz için Zagreb maçında sıkıntılar yaşadık. Zor bir fikstürümüz var ama maç maç bakacağız."

