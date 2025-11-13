Domenico Tedesco'dan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun açıklaması!

Deneyimli çalıştırıcı, TRT Spor'a verdiği röportajda Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci 'nin kadro dışı bırakılmasından Galatasaray derbisine kadar pek çok konuda konuştu.

"Beni buraya getiren Sayın Ali Koç'a çok teşekkür ederim. Yeni Başkanımız Sadettin Saran da beni çok destekliyor. İlişkimizden çok memnunum. Birbirimize açığız. Her konuyu paylaşabiliyoruz. Bu bir teknik direktör için önemli."

"Bir kulüpten teklif aldığınızda biraz düşünmeniz gerekir. Yöneticilerle birbirinizi tanımanız gerekir. Buraya gelmeden önce Devin Özek'i tanımıyordum, Fenerbahçe 'nin birçok maçını takip ettim, taraftarıyla özel bir kulüptü."

"İstanbul güzel geçiyor, Samandıra'da pozitif bir atmosfer var. Birkaç hafta önce teknik ekiple yeni yerimize geçtik önce beş hafta burada kaldık."

"Sabah 7'de mutfak dolu bir şekilde hizmet veriyor. Oradaki çalışanlarımız hizmet veriyor. Doktorlarımız, analistlerimiz... Çok sayıda insanın katkısı var. Onlara güvendiğimizi gösterdik."

Domenico Tedesco (AA)

"DURUM İÇ AÇICI DEĞİLDİ"

"Her teknik direktör değişikliği kulüp adına bir şeylerin yolunda gitmediğinin göstergesidir. Takımın durumu iç açıcı değildi. Oyuncuların kendilerine olan güveni azalmıştı. Bu tarz değişikliklerde bunların olması doğal."

"BU BENİM İÇİN YENİ DEĞİL"

"Fenerbahçe oldukça büyük. Bu tür duygusal yüklü kulüplerle çalıştığınızda başkan değişikliği farklı sonuçlara yol açabiliyor. Ama bu benim için yeni değil. Moskova'da çalışırken başkan hep aynıydı ama 2 yılda 4 CEO ve 3 sportif direktör gördüm dolayısıyla önemli olan işe odaklanmak."

"TÜRKÇE ZOR BİR DİL"

"Türkçe zor bir dil. Çalıştığım yerin dilini kültürünü öğrenmek önemli. Burada olduğum için mutlu olduğumu söylüyorum. Bu ayrıca çalıştığınız yerdeki insanlara duyduğunuz saygıyı gösterir."

İRFAN CAN VE CENK TOSUN

"İrfan Can ve Cenk Tosun konusunda yeni bir gelişme yok. Yeni bir karar olursa kulüp açıklar. Benim için gündemde olan bir konu değil."

"BU BİZİ POZİTİF ETKİLİYOR"

"Başkanımızı her zaman Samandıra'da ve stadyumda görüyorsunuz. Bu bizi pozitif olarak etkiliyor."