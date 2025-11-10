PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'de 3 istifa birden

Fenerbahçe Futbol A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin istifasını duyurdu. Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre, Şenol Şankaya, Alaattin Yavuz Güneş ve Can Gebetaş, görevlerinden kendi istekleriyle ayrıldı.

Açıklamada, söz konusu istifaların ardından yeni atamaların yapılması ve yönetim kurulunun yeniden yapılandırılmasına ilişkin sürecin en kısa sürede başlatılacağı belirtilerek;

"Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Şenol Şankaya, Sayın Alaattin Yavuz Güneş ve Sayın Can Gebetaş; 15.10.2024 tarihinden beri yürütmekte oldukları Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinden ve buna bağlı tüm komite üyeliklerinden, kendi istekleriyle 10.11.2025 tarihinde (bugün) istifa etmişlerdir."

ifadelerine yer verildi.

