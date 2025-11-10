Fenerbahçe'de 3 istifa birden

Açıklamada, söz konusu istifaların ardından yeni atamaların yapılması ve yönetim kurulunun yeniden yapılandırılmasına ilişkin sürecin en kısa sürede başlatılacağı belirtilerek;

"Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Şenol Şankaya, Sayın Alaattin Yavuz Güneş ve Sayın Can Gebetaş; 15.10.2024 tarihinden beri yürütmekte oldukları Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinden ve buna bağlı tüm komite üyeliklerinden, kendi istekleriyle 10.11.2025 tarihinde (bugün) istifa etmişlerdir."

ifadelerine yer verildi.