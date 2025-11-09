İlk yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan Roma, 42. dakikada öne geçti. Udinese savunmasının ceza sahasında yaptığı müdahale sonrası kazanılan penaltıda topun başına geçen Lorenzo Pellegrini, kaleciyi ters köşeye yatırarak takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol, aynı zamanda ilk yarının da skorunu belirledi.

ZEKİ ÇELİK'TEN MÜKEMMEL GOL

İkinci yarıya daha tempolu başlayan Roma, aradığı ikinci golü 61. dakikada buldu. Ceza sahasına yapılan ortada topa iyi yükselen Zeki Çelik, kafayla topu ağlara gönderdi ve skoru 2-0'a taşıdı. Milli futbolcumuz, attığı golle taraftarlardan büyük alkış aldı. Zeki, 90. dakikada oyundan çıkarak yerini genç oyuncu Kristensen'e bıraktı.

ZANIOLO ESKİ TAKIMINA KARŞI SESSİZ KALDI

Galatasaray'dan Udinese'ye kiralık olarak transfer olan Nicolo Zaniolo, eski takımı Roma'ya karşı 11'de sahaya çıktı. Ancak etkisiz bir performans sergileyen İtalyan futbolcu, 82. dakikada oyundan alındı. Roma tribünleri, Zaniolo sahadan çıkarken yıldız futbolcuya alkışlarla karışık ıslıklarla tepki gösterdi.

ROMA ZİRVEDE UDINESE DÜŞÜŞTE

Bu sonuçla birlikte AS Roma puanını 24'e yükseltti ve maç fazlasıyla Serie A'da zirveye oturdu. Son haftalarda çıkış yakalayan Mourinho'nun ekibi, milli araya moralli girdi. Konuk ekip Udinese ise son üç maçta ikinci yenilgisini alarak 15 puanda kaldı.

SIRADAKİ RAKİPLER

Milli aranın ardından AS Roma, deplasmanda Cremonese ile karşı karşıya gelecek. Udinese ise kendi sahasında Bologna'yı konuk edecek.