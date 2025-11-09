Utrecht, güçlü rakibi karşısında ilk yarıda etkili bir oyun sergiledi. Ev sahibi ekibin golü 45. dakikada Matisse Didden'dan geldi.

Bu gol, Utrecht'e devreye 1-0'lık üstünlükle girme avantajı sağladı. Ajax ise bulduğu fırsatları değerlendiremeyince soyunma odasına geride gitti.

HALLER SAHNEYE ÇIKTI FARK İKİYE ÇIKTI

İkinci yarıya da tempolu başlayan Utrecht, 54. dakikada farkı ikiye çıkardı. Eski Ajaxlı forvet Sebastien Haller, fileleri havalandırarak skoru 2-0 yaptı. Bu gol, maçın kırılma anı olarak öne çıktı. Ajax teknik ekibi oyuna müdahale ederek hücum hattında değişiklikler yapsa da savunmadaki hatalar dikkat çekti.

AJAX'TAN GEÇ GELEN TEPKİ

Ajax, 56. dakikada Mika Marcel Godts ile farkı bire indirmeyi başardı. Genç oyuncunun golü, takıma moral kazandırsa da kalan sürede beraberlik için yeterli olmadı. Ajax'ın hücum denemeleri sonuçsuz kalınca, Utrecht taraftarı maç bitiş düdüğüyle büyük sevinç yaşadı.

PUAN DURUMU VE SONRAKİ RAKİPLER

Bu sonuçla Ajax, ligde iki maç aradan sonra mağlubiyet aldı ve 20 puanda kaldı. Ev sahibi Utrecht ise puanını 19'a yükselterek üst sıralara tırmanma yolunda kritik bir galibiyet elde etti.

Milli ara öncesinde oynanan bu karşılaşmanın ardından Ajax, dönüşte sahasında Excelsior'u konuk edecek. Utrecht ise bir sonraki maçında Telstar deplasmanına gidecek.