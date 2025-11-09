PODCAST CANLI YAYIN

Hoca gitti sonuç değişmedi! Utrecht - Ajax: 2-1 | MAÇ SONUCU

Hollanda Ligi’nin 12. haftasında Ajax, deplasmanda Utrecht ile karşılaştı. Sezona inişli çıkışlı bir performansla devam eden Amsterdam ekibi, bu kez sahadan istediği sonucu çıkaramadı. Kıran kırana geçen mücadelede gülen taraf ev sahibi oldu. Karşılaşma 2-1’lik skorla sona erdi ve Amsterdam temsilcisi haftayı puansız kapattı.

Giriş Tarihi:
Hoca gitti sonuç değişmedi! Utrecht - Ajax: 2-1 | MAÇ SONUCU

Utrecht, güçlü rakibi karşısında ilk yarıda etkili bir oyun sergiledi. Ev sahibi ekibin golü 45. dakikada Matisse Didden'dan geldi.
Bu gol, Utrecht'e devreye 1-0'lık üstünlükle girme avantajı sağladı. Ajax ise bulduğu fırsatları değerlendiremeyince soyunma odasına geride gitti.

HALLER SAHNEYE ÇIKTI FARK İKİYE ÇIKTI

İkinci yarıya da tempolu başlayan Utrecht, 54. dakikada farkı ikiye çıkardı. Eski Ajaxlı forvet Sebastien Haller, fileleri havalandırarak skoru 2-0 yaptı. Bu gol, maçın kırılma anı olarak öne çıktı. Ajax teknik ekibi oyuna müdahale ederek hücum hattında değişiklikler yapsa da savunmadaki hatalar dikkat çekti.

AJAX'TAN GEÇ GELEN TEPKİ

Ajax, 56. dakikada Mika Marcel Godts ile farkı bire indirmeyi başardı. Genç oyuncunun golü, takıma moral kazandırsa da kalan sürede beraberlik için yeterli olmadı. Ajax'ın hücum denemeleri sonuçsuz kalınca, Utrecht taraftarı maç bitiş düdüğüyle büyük sevinç yaşadı.

PUAN DURUMU VE SONRAKİ RAKİPLER

Bu sonuçla Ajax, ligde iki maç aradan sonra mağlubiyet aldı ve 20 puanda kaldı. Ev sahibi Utrecht ise puanını 19'a yükselterek üst sıralara tırmanma yolunda kritik bir galibiyet elde etti.

Milli ara öncesinde oynanan bu karşılaşmanın ardından Ajax, dönüşte sahasında Excelsior'u konuk edecek. Utrecht ise bir sonraki maçında Telstar deplasmanına gidecek.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü duyurdu: Bahçeli ile Cumhur Zirvesi | Gazze'ye deprem konteynerleri | Trump ve F-35 mesajı
Tuğba, Nisa, Cansu... Tabutta al yazma gözlerde yaş! Kocaeli'deki faciada can veren 6 kadın toprağa verildi
Galatasaray'ın Kocaelispor maçı ilk 11'i belli oldu
Doğu Akdeniz'de at izi it izine karıştı! GKRY, İsrail, Mısır... Mavi Vatan karşıtı "intikam" tatbikatı | Türkiye Kıbrıs'ı yedirmeyecek
Fenerbahçe'ye buldozer gibi forvet! Transferde dev bomba
Amerikan rüyası kapanma kabusuna döndü, ülke kontak kapattı! Shutdown Amerika!
TOKİ 500 bin konut projesi için büyük gün yarın! İl il başvuru ekranı açılıyor! İşte şartlar, ödeme planı ve T.C. detayına dikkat
Kocaeli'de parfüm deposu faciası! 6 kadın gözyaşları içinde toprağa verildi... Gözaltı sayısı artıyor
Başkan Erdoğan'dan Özel'in hadsiz sözlerine yanıt: "Biz o seviyeye inmeyiz, inemeyiz!"
Mandalinci İmamoğlu'nun izinde! Hayali ödemeler Sayıştay raporunda | Bomba: CHP'li Kadıköy Belediyesi CHP'li Bodrum Belediyesi'ni yalanladı
Ajan Hüseyin Gün’ün rehberinden FETÖ'den CIA'ye MOSSAD'dan İsrail'e casus ağı çıktı! Türkiye karşıtı plan deşifre edildi
Memur ve emekliye Ocak zammı geliyor! Merkez Bankası'nın enflasyon tahmininden sonra kim ne kadar alacak?
Kutup koridoru açıldı: Arktik soğuklar geliyor! MGM'den İstanbul, İzmir ve birçok ilde yağış alarmı! 2 gün sonra...
Karadeniz'de kriz! Trabzon'dan Soçi'ye giden Türk gemisine Rusya engeli
Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı sonrası şok yorum! "Sergen'in ihaneti"
CHP’li belediyelerde su faturası uçtu! Elektrik yüzde 43 arttı... Suya yüzde 350 zam yapıldı
Pakistan-Afganistan gerilimi masada! Bakü'de Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
Güllü’nün ölümünde dikkat çeken ayrıntı: Kızı Tuğyan’ın şok WhatsApp mesajları ortaya çıktı!
Temelinde Berat Albayrak imzası var! Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS'den tarihi görüntüler A Haber'de!
Kanarya'da tek hedef 3 puan! Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı muhtemel 11'i