Fenerbahçe-Kayserispor maçı canlı nasıl izlenir? Fenerbahçe-Kayserispor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında heyecan, Kadıköy’de Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Ligde son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışında geriye düşen sarı-lacivertliler, taraftarı önünde kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. Galatasaray’ın 4 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, Kayserispor karşısında alacağı galibiyetle hem moral bulmak hem de şampiyonluk yarışında farkı eritmek istiyor. Peki Fenerbahçe-Kayserispor maçı canlı nereden izlenir?

Trendyol Süper Lig'de 12. hafta heyecanı tüm hızıyla sürerken, Fenerbahçe bu akşam taraftarı önünde Kayserispor'u konuk ediyor. Taraftarlar, "Fenerbahçe-Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt aranıyor. İşte Fenerbahçe-Kayserispor maçı canlı yayın bilgileri…

FENERBAHÇE-KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Kayserispor maçı, 9 Kasım Pazar günü saat 20:00'da oynanacak.

FENERBAHÇE-KAYSERİSPOR MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

Fenerbahçe ile Kayserispor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanalından canlı maç izlenebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson | Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Fred, Alvarez, Nene, Asensio, Kerem, En-Nesyri

Kayserispor: Onurcan | Ramazan, Hosseini, Denswil, Carole, Dorukhan, Opoku, Furkan, Mendes, Mane, Onugkha

