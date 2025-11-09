Fenerbahçe-Kayserispor maçı canlı nasıl izlenir? Fenerbahçe-Kayserispor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de 12. hafta heyecanı tüm hızıyla sürerken, Fenerbahçe bu akşam taraftarı önünde Kayserispor'u konuk ediyor. Taraftarlar, "Fenerbahçe-Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt aranıyor. İşte Fenerbahçe-Kayserispor maçı canlı yayın bilgileri…
FENERBAHÇE-KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe-Kayserispor maçı, 9 Kasım Pazar günü saat 20:00'da oynanacak.
FENERBAHÇE-KAYSERİSPOR MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?
Fenerbahçe ile Kayserispor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanalından canlı maç izlenebilecek.
Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.