Aslan evinde galip! Galatasaray MCT Technic - Mersin SK: 85-79 | MAÇ SONUCU

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 7. haftasında Galatasaray MCT Technic, sahasında Mersin SK’yi ağırladı. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde zorlu geçen karşılaşmayı 85-79’luk skorla kazanarak önemli bir galibiyet aldı.

Maçın ilk çeyreğinde iki takım da yüksek tempoda oynadı.
Galatasaray, hücumda Sadık Emir Kabaca ve Tyrique Jones'un etkili performansıyla skor üstünlüğünü elde ederken, Mersin SK dış atışlarla oyuna tutundu.
Devreye 43-41'lik skorla sarı-kırmızılı ekip önde girdi.
Üçüncü çeyrekte Mersin SK özellikle Roko Rogić ve Ege Arar'ın sayılarıyla farkı kapatmaya çalışsa da, Galatasaray son bölümde savunmada direnç gösterdi.
Bitime son 5 dakikada farkı 10 sayıya kadar çıkaran sarı-kırmızılılar, kalan süreyi iyi değerlendirerek maçı 85-79 kazandı.

