Topçular'a şok! Sunderland - Arsenal: 2-2 | MAÇ SONUCU

Premier Lig’in 11. haftasında lider Arsenal, deplasmanda Sunderland’e konuk oldu. Light Stadyumu’nda oynanan mücadele 2-2’lik eşitlikle sona erdi. Londra temsilcisinin 5 maçlık galşibiyet serisi bitti.

Karşılaşmada Arsenal'in gollerini 54. dakikada Bukayo Saka ve 74. dakikada Leandro Trossard kaydetti. Ev sahibi Sunderland'in golleri ise 36. dakikada Daniel Ballard ve 90+4. dakikada Brian Brobbey'den geldi.

ARSENAL'İN SERİSİ 812 DAKİKA SÜRDÜ

Arsenal, 36. dakikada yediği golle birlikte tam 812 dakika sonra kalesinde gol gördü. Bu istatistik, Premier Lig'de sezonun en uzun gol yememe serilerinden biri olarak dikkat çekti.

5 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ

Bu sonuçla birlikte lider Arsenal'in 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi ancak Londra ekibi 26 puanla zirvedeki yerini korudu. Sunderland ise elde ettiği 1 puanla 19 puana yükselerek 3. sırada yer aldı.

GELECEK HAFTA

Ligde gelecek hafta Arsenal, ezeli rakibi Tottenham'ı konuk edecek. Sunderland ise sahasında Fulham'ı ağırlayacak.

