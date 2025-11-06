Fenerbahçe’nin Avrupa gecesine gölge düştü: Plzen tribünlerinden alçak pankart!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında deplasmanda Viktoria Plzen ile karşı karşıya geldi. Ancak mücadele öncesinde yaşanan olay, karşılaşmanın önüne geçti. Mesta Stadı'ndaki seremoni sırasında Çekya ekibinin tribünlerinde "Türklerle savaş olmalı" ifadelerinin yer aldığı skandal bir pankart açıldı. Tepki çeken bu görüntü, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

DHA TEDESCO'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Beşiktaş derbisinin ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı. Levent Mercan'ı UEFA listesinde olmadığı için kadroya alamayan genç teknik adam, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Dorgeles Nene'yi yedek kulübesinde tuttu.