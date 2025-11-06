PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe’nin Avrupa gecesine gölge düştü: Plzen tribünlerinden alçak pankart!

Fenerbahçe’nin Viktoria Plzen deplasmanında oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçına, Çek taraftarların “Türklerle savaş olmalı” ifadelerinin yer aldığı alçak bir pankart damga vurdu. Irkçı provokasyon büyük tepki çekerken, gözler UEFA’nın olası yaptırımlarına çevrildi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında deplasmanda Viktoria Plzen ile karşı karşıya geldi. Ancak mücadele öncesinde yaşanan olay, karşılaşmanın önüne geçti.

Mesta Stadı'ndaki seremoni sırasında Çekya ekibinin tribünlerinde "Türklerle savaş olmalı" ifadelerinin yer aldığı skandal bir pankart açıldı. Tepki çeken bu görüntü, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

TEDESCO'DAN 4 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Beşiktaş derbisinin ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı. Levent Mercan'ı UEFA listesinde olmadığı için kadroya alamayan genç teknik adam, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Dorgeles Nene'yi yedek kulübesinde tuttu.

Tedesco; Archie Brown, Oğuz Aydın, Anderson Talisca ve Sebastian Szymanski'ye ilk 11'de görev verdi. Sarı-lacivertliler maça kalede Ederson, savunmada Semedo, Skriniar, Oosterwolde ve Brown; orta alanda İsmail Yüksek ile Edson Alvarez; hücumda ise Oğuz Aydın, Talisca, Szymanski ve En-Nesyri'yle başladı.

Skandal pankartın ardından UEFA'nın olaya ilişkin disiplin süreci başlatıp başlatmayacağı merak konusu oldu.

