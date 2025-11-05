PODCAST CANLI YAYIN

Okan Buruk'un Ajax planını TAKVİM açıklıyor! Galatasaray galibiyete şartlandı

Son 11 maçın 6’sında ilk 20 dakikalarda gol yiyen Ajax’ın kırılgan özelliğini avantaja çevirmek isteyen Buruk’un planını “erken öne geçme” üzerine kurguladığı öğrenildi. Frankfurt, Liverpool ve Bodo maçlarında ilk 15 dakikada öne geçen Cimbom’un Amsterdam deplasmanında da santra ile beraber rakibinin üzerine gideceği ifade edildi

Okan Buruk'un Ajax planını TAKVİM açıklıyor! Galatasaray galibiyete şartlandı

Bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde Ajax önünde çok kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray galibiyete şartlanmış durumda... Üst üste aldığı Liverpool ve Bodo Glimt galibiyetleriyle çok iddialı bir konuma gelen sarı-kırmızılılar serisini Amsterdam'da da sürdürmeyi hedefliyor.

Pazar gününden bu yana Ajax maçına konsantre olan ve rakibinin artı-eksi yönlerini ekibiyle beraber analiz eden teknik direktör Okan Buruk'un tüm planlarını 3 puan üzerine yaptığı belirlendi.

ASLAN HEP İYİ BAŞLIYOR
Oldukça kötü bir dönemden geçen Hollanda ekibinin son 11 maçın 6'sında ilk 20 dakikada 7 gol yemesi üzerinde duran tecrübeli hocanın planını yüksek tempoda başlangıç üzerine kurduğu öğrenildi. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçında da ilk 15 dakikada skor üstünlüğünü alması da bu planı güçlendiriyor. Cimbom, Frankfurt deplasmanında 8. dakikada yıldız ismi Yunus Akgün'le öne geçmişti.

GALİBİYET YOLU AÇILIR
Liverpool'a karşı 15. dakikada Victor Osimhen'in penaltı golüyle 1-0'ı bulan Galatasaray, Norveç temsilcisi Bodo Glimt önünde ise 3. dakikada yine Nijeryalı yıldızıyla golü atmıştı. Okan Buruk'un Ajax maçında erkenden öne geçilmesi durumunda rakibin kırılgan yapısının da etkisiyle galibiyetin daha rahat şekilde geleceğini düşündüğü de gelen haberler arasında.

