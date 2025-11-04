PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray iç sahada yenilmezliğini 24 maça çıkardı! Avrupa’da zirvede

Cimbom Süper Lig’de iç sahada yakaladığı 24 maçlık yenilmezlik serisiyle R.Madrid, Napoli, A. Madrid, Juventus ve Marsilya gibi takımları geride bırakarak Avrupa’nın 10 büyük liginde en uzun süre maç kaybetmeyen takım oldu

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Galatasaray iç sahada yenilmezliğini 24 maça çıkardı! Avrupa’da zirvede

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:00 00:00
1x
Tüm Sesli Haberler

SüperLig'in 11. haftasında evinde karşılaştığı Trabzonspor ile golsüz berabere kalan Galatasaray iç sahadaki yenilmezlik serisini de 24 maça çıkardı. Sarı- Kırmızılılar bu seriyi sürdürürken son yaptığı 3 puan kaybını da derbilerde yaşadı.

Cimbom geçen sezon Fenerbahçe ile 0-0, bu sezon Beşiktaş ile 1-1 ve Trabzonspor ile de 0-0 berabere kaldı.

Fotoğraf, (İHA)Fotoğraf, (İHA)

NAPOLİ TAKİPTE


Cimbom 24 maçlık seriyle Avrupa'nın 10 büyük ligi baz alındığında Juventus, Napoli, Real Madrid, Atletico Madrid, Benfica ve Marsilya gibi takımları geride bırakarak zirvede yer aldı. Sarı-Kırmızılı takımı 16 maçlık seriyle İtalya Serie A'nın son şampiyonu Napoli takip etti. Rus ekibi CSKA Moskova 15 maç ile 3. sırada yer alırken, onu 13'er maçla Zenit ve Benfica takip etti. Real Madrid iç sahada 10 maçlık seri yakalarken, Juventus ise 9 maçlık seri yakaladı. Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton da evinde 9 maçlık seri yakaladı.

Fotoğraf (İHA)Fotoğraf (İHA)

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki dördüncü maçında yarın deplasmanda Hollanda ekibi Ajax ile yapacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Galatasaray bugün yapacağı idmanla Ajax maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Dursun Özbek. Fotoğraf (AA)Dursun Özbek. Fotoğraf (AA)


ÖZBEK'E FRONKOFON ÖDÜLÜ

Galarasaray Başkanı Dursun Özbek'e, Türkiye'deki Frankofon Elçileri Grubu tarafından, 2025 Yılının Frankofon Kişiliği Ödülü verildi. Özbek, "Bu ödüle layık görüldüğüm için minnettarım. Benim için tarif edemeyeceğim büyük bir onur" diye konuştu.

Sergen Yalçın çılgına döndü! Fenerbahçe derbisinde atıldıSergen Yalçın çılgına döndü! Fenerbahçe derbisinde atıldı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Kazanan 86 milyon olacak
Şener Üşümezsoy A Haber'de açıkladı: O bölgede de 6'lık deprem olabilir | Son depremlerin İstanbul ile ilgisi ne? Asıl risk hangi fayda?
Borsa İstanbul
Emekliye 4 aylık enflasyon zammı: Yeni oran TÜİK'ten geldi! SSK BAĞKUR'luya refah payıyla 19 bin TL kök maaş masada
Meteoroloji'den İstanbul dahil 6 ile sağanak alarmı! Fırtına, pus, şimşek... Kuvvetli geliyor! Hava 4 derece soğuyacak
Şok derbi yenilgisi sonrasında Sergen Yalçın'ın Başkan Adalı'ya sözlerini Takvim açıklıyor: O kadar söyledim dinletemedim
D&R
Memura emekliye 4 aylık enflasyon farkı: En düşük maaş için yeni oran geldi! Polis, kaymakam meslek meslek zam tablosu
Galatasaray iç sahada yenilmezliğini 24 maça çıkardı! Avrupa’da zirvede
Fransa’dan dikkat çeken rapor: Türkiye savunma sanayiinde zirveye koşuyor
Özlem Vural Gürzel’den CHP’lilere sert yanıt: “Kamu parasını yedirmediğim için bana düşman oldunuz”
DEM Parti 9. kez Öcalan'a gitti: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni safha | TAKVİM'den "İmralı" kronolojisi
Ölüler Çetesi çökertildi: 100 milyon liralık vurgun tapuda son buldu
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında yeni gelişme! Cezaevinden gelen mektup cezayı ağırlaştırdı | Mahkeme gerekçeli kararı açıkladı
CHP'li MBB'den 150 günlük işe 30 milyonluk ihale... Manisalılara faturası 24 saatte 200 bin TL | Kayıp 20 iPhone 17 nerede?
Terörsüz Türkiye Komisyonu'na İmralı yolu! Bahçeli ne dedi? Başkan Erdoğan ne mesaj verdi?
CANLI ANLATIM | Türkiye ev sahipliği yaptı! Mehmetçik Gazze'ye gidecek mi? Bakan Fidan zirvesi sonrası açıkladı!
Engin Çağlar'a çarpan motosiklet sürücüsü ifadesinde o günü anlattı: "Bir anda önüme çıktı"
İÜ Rektörü "üniversitenin onurunu koruduk" deyip anlattı! Diplomayı iptal ettiren 5 hata: İmamoğlu'nun not ve İngilizce yeterliliği yok
Kuruluş Orhan’ın Malhun Hatun’u Bennu Yıldırımlar’ın kızı bakın kim çıktı! O da kendisi ve eşi gibi oyuncu...