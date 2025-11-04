Galatasaray iç sahada yenilmezliğini 24 maça çıkardı! Avrupa’da zirvede

SüperLig'in 11. haftasında evinde karşılaştığı Trabzonspor ile golsüz berabere kalan Galatasaray iç sahadaki yenilmezlik serisini de 24 maça çıkardı. Sarı- Kırmızılılar bu seriyi sürdürürken son yaptığı 3 puan kaybını da derbilerde yaşadı.

Cimbom geçen sezon Fenerbahçe ile 0-0, bu sezon Beşiktaş ile 1-1 ve Trabzonspor ile de 0-0 berabere kaldı.