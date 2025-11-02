Marcao'dan Atletico Madrid maçı için hakeme tepki!

PODCAST CANLI YAYIN

La Liga’da Sevilla forması giyen Brezilyalı stoper Marcao, takımının Atletico Madrid karşısında aldığı 3-0’lık mağlubiyet sonrasında sert açıklamalarda bulundu. Wanda Metropolitano’da oynanan karşılaşmada hakem kararlarından memnun kalmayan Marcao, özellikle verilen penaltı ve sonrasında gelen ikinci golle ilgili ciddi eleştiriler yöneltti.

Sevilla savunmasının önemli isimlerinden Marcao, maç sonunda yaptığı açıklamada hakem kararlarının maçın seyrini etkilediğini savundu. Portekizli temsilciye karşı alınan sonuçtan çok yönetimi eleştiren futbolcu şu ifadeleri kullandı:

"İkinci yarıda olanlara oldukça kızgınım. İspanya'da çok şey oluyor, gerçekten anlamıyorum. Sezon başlamadan önce neyin değiştiğini, neyin aynı kaldığını anlatıyorlar ama maçlar başlayınca işler daha karmaşık hale geliyor. İlk golde penaltı verildiyse, ikinci golde de faul çalınmalıydı. En ufak temas bize faul oluyor, penaltıya kadar gidiyor. Onlar temas ettiğinde devam deniyor. Bilmiyorum, kızgınım. Aynı standart olmalı ama olmuyor"

