Cristiano Ronaldo'nun futbolu bırakmaya niyeti yok

Al Nassr'ın yıldızı Ronaldo, karşılaşma sonrası yaptığı değerlendirmede takımına verdiği katkıdan mutluluk duyduğunu belirterek; "Al Nassr kazandı ve ben de iki gol attım, bu her zaman önemlidir." dedi.

40 yaşındaki efsane, sahada hala en üst seviyede rekabet ettiğini hatırlatarak, galibiyetin asıl öncelik olduğunu vurguladı. Ronaldo, takım arkadaşlarını tebrik ederken, taraftarlara da destekleri için teşekkür etti.

"BU BENİM HAYATIM, BIRAKMAYA NİYETİM YOK"

Kariyerinin ilerleyen dönemlerine dair konuşan Ronaldo, futboldan kopmaya henüz hazır olmadığını açık bir dille ifade etti. Uzun ömürlülüğün sırrını tutkuda bulduğunu söyleyen Ronaldo, şu ifadeleri kullandı:

"Her zaman uzun ömürlülüğün ancak tutkuyla elde edilebileceğini söylerim ve ben hala o tutkuyu hissediyorum. Gol atsam da atmasam da bu benim hayatım! Her zaman böyle oldu. 23 ya da 24 yıldır futbol oynuyorum ve bu benim hayatım. Bu yüzden bacaklarım izin verdiği sürece devam etmek istiyorum."

Bu sözler, Portekizli yıldızın futbol kariyerini daha uzun yıllar sürdürmeye kararlı olduğunu bir kez daha gösterdi.

RONALDO'NUN SEZON PERFORMANSI PARLIYOR

Bu sezon Al Nassr formasıyla yüksek verimlilik ortaya koyan Cristiano Ronaldo, 10 maçta süre aldı. 9 gol ve 2 asistle oynayan deneyimli forvet, takımının hücum hattının en kritik parçası olmaya devam ediyor.

Teknik kapasitesi, liderlik özellikleri ve bitiriciliğiyle Suudi Arabistan'da da fark yaratan Ronaldo, ilerleyen yaşına rağmen dünya futbolunun en dikkat çekici isimleri arasında yer almayı sürdürüyor.

RONALDO'DAN VAZGEÇMEK YOK

Attığı goller, tutkusu ve hırsıyla futbolun yaşayan efsanelerinden biri olan Cristiano Ronaldo, kariyerine ilişkin mesajıyla taraftarlarını heyecanlandırdı. 40 yaşındaki yıldız, sahada var olduğu sürece kazanmak ve üretmek için savaşacağını bir kez daha kanıtladı.