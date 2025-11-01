Milli yıldızdan Fenerbahçe'ye söz! Transfer için temas kuruldu

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'ya çok daha iyi bir takım teslim etmek adına yoğun mesai harcanıyor. Yönetim, birçok yıldızla temas halinde.
DERBİ HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Pazar günü derbide Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe, zorlu karşılaşma öncesi hazırlıklarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde günü tek idmanla tamamladı.
DAYANIKLILIK VE TAKTİK ÇALIŞILDI
Kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenman, salonda gerçekleştirilen kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla start aldı. Ardından sahaya geçen takım, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Taktik ağırlıklı bölümle devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.
GÜNDEM TRANSFER
Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de sahadaki tempoyla birlikte transfer hareketliliği de dikkat çekiyor. Teknik direktör değişikliği sonrası kadro planlamasında dengeler yeniden şekillenirken, Josef Mourinho döneminin en önemli isimlerinden biri olan Sebastian Szymanski için sürpriz bir ayrılık ihtimali gündemde.
MOURINHO'NUN PRENSİYDİ ROTASYON PARÇASI OLDU
Mourinho döneminde takımın kilit oyuncuları arasında yer alan Polonyalı yıldız, Domenico Tedesco'nun göreve gelmesiyle zaman zaman rotasyonda kalmaya başladı. Bu durum, yıldız futbolcunun kariyer planlamasında yeni bir kapı aralayabileceği yorumlarına neden oldu.
LYON TEKLİF HAZIRLIYOR
Fransız basınında yer alan haberlere göre Ligue 1 ekiplerinden Lyon, Szymanski'yi kadrosuna katmak için ısrarcı. Fransız kulübünün ocak ayı transfer döneminde Fenerbahçe'ye resmi teklif yapmaya hazırlandığı öne sürülüyor. Fransızlar, 25 yaşındaki orta saha oyuncusunu takımın yapı taşlarından biri olarak düşünüyor.
ALMANLAR YAZDI
Sky DE muhabiri Florian Plettenberg de benzer bir iddia ortaya koydu. Plettenberg, Sarı-lacivertlilerin uygun bir teklif gelmesi halinde Szymanski'nin satışına sıcak bakabileceğini ve oyuncunun ara transfer döneminde takımdan ayrılabileceğini bildirdi. Haberde ayrıca Polonyalı yıldızla Bundesliga kulüplerinin de ilgilendiği aktarıldı.
2027'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Fenerbahçe formasıyla bu sezon 17 resmi maça çıkan Szymanski, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. 14 milyon Euro piyasa değerine sahip oyuncunun sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Fenerbahçe yönetiminin, olası teklifleri değer-lendirerek ekonomik ve sportif açıdan en doğru stratejiyi belirlemesi bekleniyor.
OCAK AYINDA NETLEŞECEK
Fenerbahçe cephesinde odak derbi olsa da Szymanski üzerinden transfer hareketliliği devam ediyor. Ocak ayı yaklaşırken Polonyalı yıldızın geleceği merak konusu. Sarı-lacivertli camia, takımdan ayrılması halinde orta sahada nasıl bir planlama yapılacağını bekleyip görecek.
ASENSIO'YA SÜRPRİZ TALİP
Ara transfer dönemi yaklaşırken Fenerbahçe'de hareketlilik devam ediyor. Yeni takviyeler için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde, kadroda yer alan yıldız isimlere gelen teklifler de gündemi meşgul ediyor. Bu isimlerden biri de sezon başında takıma katılan İspanyol yıldız Marco Asensio oldu.
SEVILLA'NIN RADARINDA
İspanyol basınında yer alan haberlere göre La Liga ekiplerinden Sevilla, Asensio'yu devre arasında kadrosuna katmak için harekete geçmeye hazırlanıyor. Fichajes'in haberine göre, Sevilla Teknik Direktörü Matías Almeyda, takımın deneyimli kanat oyuncusu Alexis Sánchez'in performansından memnun değil ve Asensio transferi için yönetime rapor sundu.
TEKNİK HEYET ONAY VERDİ
Haberde, Sevilla teknik heyetinin Asensio'yu kanat hattında kilit isim olarak gördüğü ve transferin gerçekleşmesi için büyük çaba sarf edildiği aktarıldı. İspanyol kulübünün, devre arasında resmi teklif yapmayı planladığı belirtiliyor.
PERFORMANSI
Sezon başında Paris Saint-Germain'den 7.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Marco Asensio, Fenerbahçe formasıyla bu sezon toplam 9 resmi maçta görev aldı. Yıldız oyuncu, sarı-lacivertlilere şu ana kadar 2 gol ve 1 asist katkısı sağladı.
GÖZLER YÖNETİMDE
Süper Lig'de 22 puanla 3. sırada yer alan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürürken diğer yandan Asensio'ya gelen ilgiyle ilgili değerlendirmelerde bulunacak. Sarı-lacivertli yönetimin, Sevilla'dan gelecek olası teklifin içeriğine göre karar vermesi bekleniyor.
BİR AYRILIK DAHA KAPIDA
Sezona istediği gibi başlayamayan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk 10 haftasında topladığı 22 puanla üçüncü sırada yer aldı. Son haftalarda çıkışa geçen Kanarya, lider Galatasaray'ın puan kaybetmemesi sebebiyle aradaki farkı kapatamadı. Bu tablo, teknik heyetin kadro revizyonu isteğini güçlendirdi. Özellikle orta sahada süre alan isimler arasında yer alan Fred ve Szymanski'nin performansları tartışma konusu olurken Tedesco'nun bu bölgeye takviye istemesi ayrılık spekülasyonlarını artırdı.
ÜLKESİNDEN TALİPLER VAR
Eleştirilerin odağında yer alan Fred'e ülkesinden talipler çıktı. Haberde Brezilya kulüplerinin 32 yaşındaki yıldız orta saha için ocak ayında girişim yapmaya hazırlandığı aktarıldı. Aynı haberde, Fenerbahçe'nin de oyuncunun yüksek maaşı ve düşen performansı nedeniyle ayrılığa sıcak baktığı vurgulandı. Ancak Brezilya kulüplerinin Fred'in mali şartlarını karşılayıp karşılayamayacağı hâlâ belirsizliğini koruyor.
DÜŞÜŞ SÜRÜYOR
2023 yazında Manchester United'dan 9 milyon 740 bin Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Fred, sarı-lacivertli formayı bugüne kadar 96 kez giydi ve bu süreçte 9 gol, 16 asistlik katkı sundu. Ancak bu sezon beklentilerin oldukça gerisinde kaldı. Süper Lig ve Avrupa maçları dahil toplam 12 maçta henüz gol ya da asist üretemeyen Brezilyalı orta saha, performans düşüklüğü nedeniyle Domenico Tedesco tarafından ilk 11'deki yerini kaybetti. Bu sezon tek golünü Şampiyonlar Ligi elemelerinde Feyenoord karşısında atmıştı.
2027'YE KADAR KONTRATI VAR
Fred'in Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 9 milyon Euro olan tecrübeli futbolcunun geleceği ocak dönemindeki görüşmelere bağlı olarak şekillenecek. Fenerbahçe yönetimi, olası ayrılık durumunda hem maaş yükünü azaltmayı hem de bütçede yer açarak orta sahaya planlanan takviyeyi gerçekleştirmeyi hedefliyor.
TAKVİYE PLANI
Ara transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de savunma hattı için önemli bir isim gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin, Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de forma giyen milli stoper Merih Demiral ile ilgilendiği iddia edildi. Kulübe yakın kaynaklar, teknik heyet ve yönetimin yerli ve üst seviye bir stoper takviyesi için harekete geçtiğini belirtiyor.
TEMAS KURULDU
Fenerbahçe yönetimi, 27 yaşındaki futbolcu ile temas kurdu. Kulüp yöneticisi Ertan Torunoğulları'nın Merih Demiral ile görüşme yaptığı ve transfer sürecine dair ilk adımların atıldığı ifade edildi. Haberde, sarı-lacivertlilerin Merih'i yeniden Türkiye'ye getirmek için planlama yaptığı vurgulandı.
ÖNCELİK SÖZÜ VERDİ
Görüşmede dikkat çeken bir detay da paylaşıldı. İddiaya göre Torunoğulları, tecrübeli savunmacıya "Bizimle masaya oturmadan kimseye imza atma" dedi. Merih Demiral'ın da eski kulübü Fenerbahçe'ye öncelik sözü verdiği belirtildi. Milli futbolcunun Fenerbahçe ile görüşmeden başka bir kulüple anlaşma düşünmediği aktarıldı.
ALT YAPIDAN AVRUPA'YA
Kariyerine Fenerbahçe altyapısında başlayan Merih, A takımda forma giyemeden 2016-2017 sezonu başında Portekiz ekibi Alcanenense'ye transfer olmuştu. Daha sonra Sporting, Sassuolo, Juventus ve Atalanta gibi Avrupa devlerinin formasını giyen milli stoper, kariyerinde önemli deneyimler elde etti.
13 MAÇTA OYNADI
Al-Ahli formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 13 maça çıkan Merih Demiral, toplam 1087 dakika sahada kaldı. Sözleşmesinin son yılına giren milli futbolcunun, Avrupa'ya dönüş isteğinin de transfer sürecinde etkili olabileceği ifade ediliyor.