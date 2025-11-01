Milli yıldızdan Fenerbahçe'ye söz! Transfer için temas kuruldu

GÖZLER YÖNETİMDE Süper Lig'de 22 puanla 3. sırada yer alan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürürken diğer yandan Asensio'ya gelen ilgiyle ilgili değerlendirmelerde bulunacak. Sarı-lacivertli yönetimin, Sevilla'dan gelecek olası teklifin içeriğine göre karar vermesi bekleniyor.

BİR AYRILIK DAHA KAPIDA Sezona istediği gibi başlayamayan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk 10 haftasında topladığı 22 puanla üçüncü sırada yer aldı. Son haftalarda çıkışa geçen Kanarya, lider Galatasaray'ın puan kaybetmemesi sebebiyle aradaki farkı kapatamadı. Bu tablo, teknik heyetin kadro revizyonu isteğini güçlendirdi. Özellikle orta sahada süre alan isimler arasında yer alan Fred ve Szymanski'nin performansları tartışma konusu olurken Tedesco'nun bu bölgeye takviye istemesi ayrılık spekülasyonlarını artırdı.

ÜLKESİNDEN TALİPLER VAR Eleştirilerin odağında yer alan Fred'e ülkesinden talipler çıktı. Haberde Brezilya kulüplerinin 32 yaşındaki yıldız orta saha için ocak ayında girişim yapmaya hazırlandığı aktarıldı. Aynı haberde, Fenerbahçe'nin de oyuncunun yüksek maaşı ve düşen performansı nedeniyle ayrılığa sıcak baktığı vurgulandı. Ancak Brezilya kulüplerinin Fred'in mali şartlarını karşılayıp karşılayamayacağı hâlâ belirsizliğini koruyor.

DÜŞÜŞ SÜRÜYOR 2023 yazında Manchester United'dan 9 milyon 740 bin Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Fred, sarı-lacivertli formayı bugüne kadar 96 kez giydi ve bu süreçte 9 gol, 16 asistlik katkı sundu. Ancak bu sezon beklentilerin oldukça gerisinde kaldı. Süper Lig ve Avrupa maçları dahil toplam 12 maçta henüz gol ya da asist üretemeyen Brezilyalı orta saha, performans düşüklüğü nedeniyle Domenico Tedesco tarafından ilk 11'deki yerini kaybetti. Bu sezon tek golünü Şampiyonlar Ligi elemelerinde Feyenoord karşısında atmıştı.