Süper Lig'in derbileri 125 ülkede izlenecek

Futbolseverler, iki dev mücadeleyi toplam 125 ülkede canlı yayınla takip edebilecek. Karşılaşmalar, Türkiye'de beIN SPORTS ekranlarında yayınlanırken, Digitürk'ün 5 kıtaya sunduğu İngilizce yayın seçeneğiyle de dünya genelinde geniş bir izleyici kitlesine ulaştırılacak.

HAFTANIN PROGRAMI

Süper Lig'de derbi haftası yarın Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadeleyle başlayacak. RAMS Park'ta sahne alacak dev karşılaşmada ilk düdük saat 20.00'da çalacak. Haftanın diğer büyük randevusunda ise Beşiktaş, 2 Kasım Pazar günü Tüpraş Stadı'nda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu derbi de saat 20.00'de başlayacak.

FUTBOL HEYECANI ZİRVEDE

Ligde zirve yarışının ve rekabetin en sıcak dönemine girilirken, iki büyük mücadele hem Türkiye'de hem dünyada geniş yankı uyandırmaya hazırlanıyor. Hem lig sıralaması hem de tarihi rekabet açısından kritik öneme sahip karşılaşmalar, futbolseverlere büyük heyecan yaşatacak.