Galatasaray’da Mauro Icardi’nin geleceğiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Arjantinli yıldız için Avrupa basınından çarpıcı iddialar gelirken, menajeri Letterio Pino’nun açıklamaları transfer sürecinin seyrini değiştirdi. Sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen golcünün kontrat konusundaki sessizlikten rahatsız olduğu ileri sürüldü. Tangocu yıldız için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Mauro Icardi için flaş iddia! Yeni adresini duyurdular

İtalyan basınından Gianluca Di Marzio'ya konuşan Letterio Pino, Galatasaray yönetiminden henüz resmi bir temas olmadığını söyledi. Pino, "Şu ana kadar kulüpten kimse bizimle iletişime geçmedi. Galatasaray kaptanı, kulübün niyetini öğrenmek için sezon sonuna kadar bekleyemez. Aralık ayına kadar olası bir teklifi bekleyeceğiz, ardından başka seçeneklere bakarız." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli menajer, bu süreçte Icardi'nin Avrupa'dan ve Avrupa dışından önemli teklifler aldığını vurgulayarak, "Mauro'nun bu kulübü ne kadar sevdiğini herkes biliyor ama bu konular insanın özel hayatını da etkiler. Galatasaray taraftarları ve yönetimine büyük saygı duyuyoruz ancak bu seviyede bir oyuncu uzun süre bekletilemez." dedi.

"MAURO SAYGIYI HAK EDİYOR"

Pino, Icardi'nin Galatasaray için fedakârca oynadığının altını çizerek, "Başkan Özbek'in de dediği gibi, Mauro bu kulübü yeniden hak ettiği seviyeye taşıdı. Fiziği tam hazır değilken bile sahaya çıktı, takım için elinden geleni yaptı. Bu hikâye çok özel ve Icardi buna karşılık saygıyı hak ediyor." sözlerini kullandı.

FRANSIZ BASININDAN ŞOK İDDİA: MEXİCO LİGİ MASADA

Menajerin sözleri gündemdeyken Fransız basınından flaş bir transfer haberi geldi. FootUnited'ın haberine göre, deneyimli golcünün kariyerine Meksika Ligi'nde devam etme ihtimali bulunuyor. Haberde, Icardi'nin yıllık yaklaşık 7 milyon Euro maaş karşılında Cruz Azul, Club América, Tigres, Monterrey veya Chivas gibi kulüplere imza atabileceği belirtildi.

Ayrıca Arjantinli yıldızın, kariyerini yeniden canlandırmak ve Güney Amerika pazarında daha büyük bir etki yaratmak adına Meksika seçeneğini değerlendirebileceği iddia edildi.

GÖZLER GALATASARAY YÖNETİMİNDE

Icardi-Galatasaray ilişkisi hem camiada hem de uluslararası medyada yakından takip edilirken, gözler artık sarı-kırmızılı yönetimin atacağı adıma çevrilmiş durumda. Yönetim kanadından kısa süre içinde resmi temasların başlaması bekleniyor.

