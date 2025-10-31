Mauro Icardi için flaş iddia! Yeni adresini duyurdular

İtalyan basınından Gianluca Di Marzio'ya konuşan Letterio Pino, Galatasaray yönetiminden henüz resmi bir temas olmadığını söyledi. Pino, "Şu ana kadar kulüpten kimse bizimle iletişime geçmedi. Galatasaray kaptanı, kulübün niyetini öğrenmek için sezon sonuna kadar bekleyemez. Aralık ayına kadar olası bir teklifi bekleyeceğiz, ardından başka seçeneklere bakarız." ifadelerini kullandı.

Mauro Icardi (AA) Tecrübeli menajer, bu süreçte Icardi'nin Avrupa'dan ve Avrupa dışından önemli teklifler aldığını vurgulayarak, "Mauro'nun bu kulübü ne kadar sevdiğini herkes biliyor ama bu konular insanın özel hayatını da etkiler. Galatasaray taraftarları ve yönetimine büyük saygı duyuyoruz ancak bu seviyede bir oyuncu uzun süre bekletilemez." dedi.