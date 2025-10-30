PODCAST CANLI YAYIN

Mauro Icardi'nin Galatasaray'dan talepleri ortaya çıktı! Victor Osimhen detayı

Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak olan Mauro Icardi'nin geleceği merak konusu. Arjantinli yıldız ile ilgili olarak menajerinin tutumu camiada rahatsızlık yaratırken sunulan talepler de dikkat çekti. İşte detaylar...

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi için belirsizlik büyüyor. Arjantinli yıldızın menajeri Pino'nun sert açıklamaları sonrası sarı-kırmızılı kulüpte tansiyon yükseldi.

MENAJERDEN 'ARALIK' RESTİ

Icardi'nin menajeri, "Aralık ayına kadar Galatasaray'dan teklif gelmezse diğer seçenekleri değerlendiririz. Galatasaray kaptanı sezon sonunu bekleyemez" sözleriyle yönetime mesaj göndermişti.

YÖNETİMİN CEVABI: "ACELE ETMESİN"

Bu açıklamalar Florya'da hoş karşılanmadı. Kulüp kaynaklarına göre yönetim, menajerin çıkışını maaş pazarlığı hamlesi olarak değerlendiriyor ve şu yanıtı verdi: "Her şeyin bir zamanı var. Acele etmesin."

Başkan Dursun Özbek de daha önce "Kararlar sezon sonuna doğru verilir" diyerek süreci ağırdan alacaklarını belirtmişti.

TALEPLER BELLİ: 10 MİLYON € ÜZERİ + 3 YIL

Milliyet'in haberine göre Icardi cephesi, yıllık 10 milyon euronun üzerinde bir maaş ve en az 3 yıllık kontrat istiyor. Galatasaray ise oyuncunun performansını yılbaşına kadar takip edip buna göre teklif sunmayı planlıyor.

Tangocunun, Victor Osimhen'e verilen ücretin altında kalmak istemediği için bu seviyelerde talepte bulunduğu tahmin ediliyor.

GÜVENCE İSTİYOR

Geçen sezonki sakatlığından sonra formuna yeniden kavuşmaya çalışan Icardi için önümüzdeki haftalar kritik. Taraflar henüz masaya oturmazken, Galatasaray cephesi sabırlı, yıldız golcü ise güvence istiyor.

