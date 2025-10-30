Mauro Icardi'nin Galatasaray'dan talepleri ortaya çıktı! Victor Osimhen detayı

Victor Osimhen (AA)

TALEPLER BELLİ: 10 MİLYON € ÜZERİ + 3 YIL

Milliyet'in haberine göre Icardi cephesi, yıllık 10 milyon euronun üzerinde bir maaş ve en az 3 yıllık kontrat istiyor. Galatasaray ise oyuncunun performansını yılbaşına kadar takip edip buna göre teklif sunmayı planlıyor.

Tangocunun, Victor Osimhen'e verilen ücretin altında kalmak istemediği için bu seviyelerde talepte bulunduğu tahmin ediliyor.