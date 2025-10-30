Mauro Icardi'nin Galatasaray'dan talepleri ortaya çıktı! Victor Osimhen detayı

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi için belirsizlik büyüyor. Arjantinli yıldızın menajeri Pino'nun sert açıklamaları sonrası sarı-kırmızılı kulüpte tansiyon yükseldi.
MENAJERDEN 'ARALIK' RESTİ
Icardi'nin menajeri, "Aralık ayına kadar Galatasaray'dan teklif gelmezse diğer seçenekleri değerlendiririz. Galatasaray kaptanı sezon sonunu bekleyemez" sözleriyle yönetime mesaj göndermişti.
YÖNETİMİN CEVABI: "ACELE ETMESİN"
Bu açıklamalar Florya'da hoş karşılanmadı. Kulüp kaynaklarına göre yönetim, menajerin çıkışını maaş pazarlığı hamlesi olarak değerlendiriyor ve şu yanıtı verdi: "Her şeyin bir zamanı var. Acele etmesin."
Başkan Dursun Özbek de daha önce "Kararlar sezon sonuna doğru verilir" diyerek süreci ağırdan alacaklarını belirtmişti.