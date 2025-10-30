PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'den karaborsa bilet açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaş derbisi öncesinde bazı taraftar gruplarının bilet dağıtımında adaletsizlik yapıldığı ve bazı biletlerin karaborsaya düştüğü yönündeki iddialar üzerine resmi bir açıklama yayımladı.

Taraftar gruplarının sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda sadece 20 bilet verildiği ve bazı çevrelere yüzlerce biletin ücretsiz olarak dağıtılıp karaborsada satıldığı iddia edilirken, kulüp bu söylentilere yanıt vererek sürecin tamamen şeffaf, adil ve kurallara uygun şekilde yürütüldüğünü belirtti.

Kulüpten yapılan açıklamada;

"Fenerbahçemizin deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı için kulübümüze 7.318 bilet talebi ulaşmıştır. Karşılaşma için ayrılan deplasman tribünü kapasitesi 1.914 kişi ile sınırlıdır.

Camiamıza verdiğimiz tüm sözleri tutma kararlılığımızın aynı şekilde devam ettiğini; her konuda olduğu gibi bu süreçte de şeffaflık ve adalet ilkelerimiz doğrultusunda hareket edeceğimizi tüm taraftarlarımıza bir kez daha bildiririz." ifadelerine yer verildi.

