Beşiktaş'a müjdeli haber! Rafa Silva geri döndü

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında pazar günü sahasında Fenerbahçe’yi ağırlayacak olan Beşiktaş’ta yüzler gülüyor. Siyah-beyazlılarda, sakatlığı nedeniyle son maçta forma giyemeyen Rafa Silva yeniden takımla çalışmalara başladı.

Beşiktaş'a müjdeli haber! Rafa Silva geri döndü

Konyaspor karşılaşmasında sakatlanarak 57. dakikada oyundan çıkan ve ardından Kasımpaşa maçında kadroda yer almayan Portekizli yıldızdan iyi haber geldi. Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre Rafa Silva, takımla birlikte antrenmanlara başladı.

Teknik heyetin sağlık raporları doğrultusunda karar vereceği öğrenilirken, yıldız futbolcunun Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de görev alması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'IN GOL YÜKÜNÜ ÇEKİYOR

Bu sezon Süper Lig'de 5 kez ağları havalandıran Rafa Silva, siyah-beyazlı ekibin en golcü ismi konumunda. Tecrübeli futbolcunun derbide sahada olması, Beşiktaş adına hücum hattında büyük güç olarak görülüyor.

