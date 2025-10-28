CANLI İZLE | Kepez Spor - Sivasspor

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.
3. Tur maçında Kepez Spor ile Özbelsan Sivasspor karşı karşıya geliyor. Saat 13.00'te başlayan ve Hasan Doğan Stadyumu'nda oynanan mücadele, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Kepez Spor: Evra Saner, Savaş, Selim, Boray, Semih, Furkan, Reşat, Haşim, Seyit, Burak, Ahmet.
Sivasspor: Göktuğ, Emirhan, Mert, Okan, Feyzi, Kamil, Özkan, Mbunga-Kimpioka, Kerem Atakan, Malle, Badji.
3. TUR PROGRAMI
13.30 K.Maraş-Ümraniye
13.30 Kepezspor-Sivasspor
15.30 52 Orduspor-Sarıyer
18.00 Sakaryaspor-İnegöl
20.30 Kayserispor-Niğde Bld.
29 Ekim Çarşamba:
13.00 Kahta 02-Kasımpaşa
13.30 Aliağ-Serik
13.30 Çankayaspor-1461 Trabzon FK
13.30 B.Anadolu-Yalova FK
13.30 Dersim-Fethiye
13.30 Erciyes 38-Keçiörengücü
13.30 Fatsa Bld.-Vanspor
13.30 Karacabey Bld.-Malatya Yeşilyurt
13.30 Muşspor-Menemen FK
13.30 Silifke Bld-Amed
15.00 Bursa Yıldırım-Alanyaspor
15.30 Çorum FK-Kütahya
15.30 Pendikspor-Çorluspor
15.30 Isparta 32-B.Yeni Çarşı
15.30 Orduspor 1967-Erbaaspor
18.00 Manisa FK-Muğlaspor
20.30 Antalyaspor-Bursaspor
30 Ekim Perşembe:
13.00 Karaköprü Bld.-Çaykur Rize
13.30 1926 Bulancak-Iğdır FK
14.45 Zonguldak-Bodrum FK
15.30 Esenler Erok-Ağrı 1970
18.00 Gaziantep FK-Karabük İY
20.30 Konyaspor-12 Bingöl