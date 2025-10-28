PODCAST CANLI YAYIN

CANLI İZLE | Kepez Spor - Sivasspor

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Kepez Spor ile Özbelsan Sivasspor karşı karşıya geliyor. Kepez Spor - Özbelsan Sivasspor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi:
CANLI İZLE | Kepez Spor - Sivasspor

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

3. Tur maçında Kepez Spor ile Özbelsan Sivasspor karşı karşıya geliyor. Saat 13.00'te başlayan ve Hasan Doğan Stadyumu'nda oynanan mücadele, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER

Kepez Spor: Evra Saner, Savaş, Selim, Boray, Semih, Furkan, Reşat, Haşim, Seyit, Burak, Ahmet.

Sivasspor: Göktuğ, Emirhan, Mert, Okan, Feyzi, Kamil, Özkan, Mbunga-Kimpioka, Kerem Atakan, Malle, Badji.

3. TUR PROGRAMI

13.30 K.Maraş-Ümraniye
13.30 Kepezspor-Sivasspor
15.30 52 Orduspor-Sarıyer
18.00 Sakaryaspor-İnegöl
20.30 Kayserispor-Niğde Bld.

29 Ekim Çarşamba:

13.00 Kahta 02-Kasımpaşa
13.30 Aliağ-Serik
13.30 Çankayaspor-1461 Trabzon FK
13.30 B.Anadolu-Yalova FK
13.30 Dersim-Fethiye
13.30 Erciyes 38-Keçiörengücü
13.30 Fatsa Bld.-Vanspor
13.30 Karacabey Bld.-Malatya Yeşilyurt
13.30 Muşspor-Menemen FK
13.30 Silifke Bld-Amed
15.00 Bursa Yıldırım-Alanyaspor
15.30 Çorum FK-Kütahya
15.30 Pendikspor-Çorluspor
15.30 Isparta 32-B.Yeni Çarşı
15.30 Orduspor 1967-Erbaaspor
18.00 Manisa FK-Muğlaspor
20.30 Antalyaspor-Bursaspor

30 Ekim Perşembe:

13.00 Karaköprü Bld.-Çaykur Rize
13.30 1926 Bulancak-Iğdır FK
14.45 Zonguldak-Bodrum FK
15.30 Esenler Erok-Ağrı 1970
18.00 Gaziantep FK-Karabük İY
20.30 Konyaspor-12 Bingöl

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Balıkesir'de 6.1'lik deprem sonrası artçılar devam ediyor! Bakan Yerlikaya açıkladı: 25 milyon acil destek ödemesi gönderildi
Gizli yazışmalar deşifre! MI6 ajanı Hüseyin Gün 2018'de CIA'ci Aaron Barr'a "Muharrem İnce" analizi yaptırdı: "Seher 'mommy'im tanıyordu"
Kuruluş Orhan
Altay tankında teslim vakti: 5 yılda 250 adet envantere girecek! Başkan Erdoğan törene katılacak
Kalyon Holding
İsrail’de Eurofighter paniği: Zamanlamaya dikkat! Başkan Erdoğan ile Starmer’ın imzası dünya gündeminde
İdefix
Daha büyük deprem olacak mı? Şükrü Ersoy İstanbul'u anlattı: E5 uyarısı!
Hüseyin Gün'ün FETÖ bağlantıları deşifre oldu! Zekeriya Öz'ün kasası Aytaç Ocaklı ile aynı şirkete ortak
Memura emekliye %19,59 enflasyon farkı: En düşük maaş 61 bin TL’yi aşacak! Polis, kaymakam meslek meslek zam tablosu
Trump’tan Japonya’nın yeni başbakanı Takaiçi’ye açık çek! ABD donanması önünde dans etti pisti salladı
Türk Telekom
Süper Lig'den 5 isim var! Bahis soruşturması hakemlerle sınırlı kalmayacak
Bakan Kurum tek tek açıkladı: Yüzyılın Konut Projesi'nde en merak edilen 5 sorunun cevabı! Hisseli tapu, yapı belgesi, başvuru şartları...
İzmir'de aynı manzara! Yağış sonrası Bergama sokakları göle döndü
Beştepe'de tarihi imza: İngiltere ile Eurofighter anlaşması imzalandı! Başkan Erdoğan'dan iş birliği mesajı
Yıldırım, dolu, fırtına aniden bastıracak! Meteoroloji İstanbul ve Ankara dahil o illeri uyardı: Sıcaklık 10 derece düşecek
MI6-İmamoğlu bağlantısını "mommy" mi organize etti? Seher Alaçam süslü şapkasıyla dosyaya girdi... "Şark şeytanı" Gertrude Bell'i anımsattı
Eurofighter mı F-16 mı? İşte Eurofighter Typhoon'u "avcı" yapan özellikleri! F-35 ile arasındaki hangi farklar var?
CANLI ANLATIM | Kartalkaya yangını için hesap günü! Kime ne kadar ceza isteniyor?