CANLI İZLE | Kepez Spor - Sivasspor

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.



3. Tur maçında Kepez Spor ile Özbelsan Sivasspor karşı karşıya geliyor. Saat 13.00'te başlayan ve Hasan Doğan Stadyumu'nda oynanan mücadele, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER



Kepez Spor: Evra Saner, Savaş, Selim, Boray, Semih, Furkan, Reşat, Haşim, Seyit, Burak, Ahmet.

Sivasspor: Göktuğ, Emirhan, Mert, Okan, Feyzi, Kamil, Özkan, Mbunga-Kimpioka, Kerem Atakan, Malle, Badji.

3. TUR PROGRAMI

13.30 K.Maraş-Ümraniye

13.30 Kepezspor-Sivasspor

15.30 52 Orduspor-Sarıyer

18.00 Sakaryaspor-İnegöl

20.30 Kayserispor-Niğde Bld.



29 Ekim Çarşamba:



13.00 Kahta 02-Kasımpaşa

13.30 Aliağ-Serik

13.30 Çankayaspor-1461 Trabzon FK

13.30 B.Anadolu-Yalova FK

13.30 Dersim-Fethiye

13.30 Erciyes 38-Keçiörengücü

13.30 Fatsa Bld.-Vanspor

13.30 Karacabey Bld.-Malatya Yeşilyurt

13.30 Muşspor-Menemen FK

13.30 Silifke Bld-Amed

15.00 Bursa Yıldırım-Alanyaspor

15.30 Çorum FK-Kütahya

15.30 Pendikspor-Çorluspor

15.30 Isparta 32-B.Yeni Çarşı

15.30 Orduspor 1967-Erbaaspor

18.00 Manisa FK-Muğlaspor

20.30 Antalyaspor-Bursaspor



30 Ekim Perşembe:



13.00 Karaköprü Bld.-Çaykur Rize

13.30 1926 Bulancak-Iğdır FK

14.45 Zonguldak-Bodrum FK

15.30 Esenler Erok-Ağrı 1970

18.00 Gaziantep FK-Karabük İY

20.30 Konyaspor-12 Bingöl