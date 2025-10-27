PODCAST CANLI YAYIN

Sadettin Saran'dan hakemler için açıklama!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun duyurduğu Türk hakemliğindeki bahis skandalına dair açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi:
Sadettin Saran'dan hakemler için açıklama!
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri, Gaziantep deplasmanı öncesi okul ziyaretinde bulundu.

Saran, bu ziyarette basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



"HAKLILIĞIMIZ ORTAYA ÇIKIYOR"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bahis açıklamaları ile ilgili konuşan Saran, "İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları bir spor adamı ve Fenerbahçe Başkanı olarak beni mutlu etti. Üzerine gidilmiş olması anlamında mutlu oldum. Fenerbahçe olarak bunları hep söyledik. Haklılığımız ortaya çıkıyor.

Türk futbolu adına vahim, şok edici şeyler. Ortaya çıkması umut verici. Hacıosmanoğlu ve federasyonunu kutluyorum. Sonuna kadar gideceklerine inanıyorum. Biz de takipçisi olacağız. İstanbul'a dönünce bizzat ilgileneceğiz!

İnşallah milat olur ve bir daha böle şeyler yaşanmaz! Bunu hep dile getiriyorduk ama ortaya çıkması uzun zaman aldı! Bunu ortaya çıkaranları kutluyorum! Üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız. Takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

ÖZEL | Futbolda bahis skandalı! Ligler iptal mi olacak? | Savcılık açıkladı: Soruşturma derinleştirilecekÖZEL | Futbolda bahis skandalı! Ligler iptal mi olacak? | Savcılık açıkladı: Soruşturma derinleştirilecek
ÖZEL | Futbolda bahis skandalı! Ligler iptal mi olacak? | Savcılık açıkladı: Soruşturma derinleştirilecek

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CIA-NSA-MI6 ile İBB'yi ele geçirdiler memlekete göz diktiler! 2019 seçimlerini sakatlayan siyasal casusluk: İmamoğlu ve "2. Cambridge Analytica"
Başkan Erdoğan Külliye'de İngiltere Başbakanı Keir Starmer'i kabul edecek!
İdefix
ÖZEL | Futbolda bahis skandalı! Ligler iptal mi olacak? | Savcılık açıkladı: Soruşturma derinleştirilecek
DNR
A'dan Z'ye TOKİ 500 bin konut projesi! Başvuru ve teslimat süreci nasıl olacak? En çok merak edilen 30 soruya 30 cevap
Süper Lig kulüplerinden bahis skandalı sonrası açıklamalar peş peşe geldi!
Son dakika: İBB'de casusluk "Eko"sistemi! Soruşturmada kilit halka "İstanbul Senin" uygulaması: 15 şüpheli adliyeye sevk edildi
Meteoroloji’den İstanbul dahil 10 ile sarı kod: Fırtına, ani sel, sıcaklık düşüşü! 2'li yağış sistemi geliyor! 75 km hızla...
Emekliye yüzde 13.13 enflasyon zammı: Yeni anket FKB'den geldi! SSK BAĞKUR'lu için 6.4 puanlık refah payı masada
Siyasi casusluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan tutuklandı
WhatsApp yazışmalarını kanıt gösterdi: “Annemi öldürdüm” iddiası! Şarkıcı Güllü'nün patronundan suç duyurusu
CANLI ANLATIM | Kartalkaya yangını için hesap günü! Kime ne kadar ceza isteniyor?
Başkan Erdoğan'ın Melen vizyonu İstanbul'u susuz bırakmadı!
Spor yazarları Galatasaray-Göztepe maçını değerlendirdi
Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliğine AK Parti'li İbrahim Akın seçildi
CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde aşevi üzerinden 600 milyonluk rüşvet çarkı! Savcılık tüm belgeleri istedi
Takvim Hüseyin Gün'ün ifadesine ulaştı: Casusluk dosyasında “Mamim” hattı! İmamoğlu görüşmesi ve gizli servis trafiği deşifre oldu
Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçının 11'i netleşti! O isim geri dönüyor
Milyoner'de anlamlı soru: Geceye çocuk hakları damga vurdu! İşte dijital dünyada unutulma farkındalığı