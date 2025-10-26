PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçının 11'i netleşti! O isim geri dönüyor

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta sona eriyor. Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertliler zorlu randevudan 3 puanla ayrılıp hem iddiasını sürdürmek hem de derbi öncesi hata yapmamak amacında. Teknik direktör Domenico Tedesco kararını verdi ve Kanarya'nın ilk 11'i netleşti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçının 11'i netleşti! O isim geri dönüyor

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Gaziantep Stadı'nda oynanacak mücadele 20.00'de başlayacak ve maçı Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Çimen yapacak.

MORALLER YÜKSEK

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etmiş, hafta arasında da UEFA Avrupa Ligi'nde Stuttgart'ı 1-0 yenerek moral bulmuştu.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun öğrencileri, 10. haftaya 19 puan toplayarak 3. sırada girdi.

Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunuyor ve deplasmandan 3 puanla dönerek zirve yarışına tutunmayı hedefliyor.

İLK KEZ SAKAT OYUNCU YOK

Fenerbahçe'de bu sezon ilk kez sakat oyuncu bulunmuyor. Uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Mert Hakan Yandaş, takıma dahil edildi.

Hafta arasında Stuttgart maçının son bölümünde süre alan Jhon Duran'ın Gaziantep deplasmanında yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. Tedesco'nun, genç golcüye bu kez daha fazla süre vermeyi planladığı öğrenildi.

Buna karşın, kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun deplasman kafilesinde yer almadı.

SKRINIAR GERİ DÖNÜYOR

Samsunspor deplasmanında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen ve Karagümrük maçında forma giyemeyen Milan Skriniar, cezasını tamamladı.

Slovak stoperin, Gaziantep FK karşısında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Savunmadaki liderliğiyle dikkat çeken Skriniar'ın dönüşü, Tedesco'nun elini güçlendirecek.

GAZİANTEP FK FORMDA

Ev sahibi Gaziantep FK, Süper Lig'de son haftalarda dikkat çeken bir performans sergiliyor. Kırmızı-siyahlılar, son 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik alarak önemli bir çıkış yakaladı.

Gaziantep ekibi, 17 puanla haftaya 4. sırada girdi. Takımda Kevin Rodrigues, Ndiaye, Yusuf Kabadayı, Melih Kabasakal ve Arda Kızıldağ sarı kart ceza sınırında. Bu futbolcular, kart görmeleri halinde 11. haftadaki Corendon Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

KANARYA'NIN EZİCİ ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

Fenerbahçe ile Gaziantep FK, Süper Lig tarihinde 13. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 12 maçta Fenerbahçe 10 galibiyet alırken, Gaziantep FK yalnızca 2 kez kazanabildi. Bu karşılaşmalarda beraberlik yaşanmadı.

Sarı-lacivertliler rakip filelere 30 gol gönderirken, Gaziantep FK 13 golle karşılık verdi. Gaziantep'te oynanan 6 maçta ise Fenerbahçe 4 kez sahadan galip, Gaziantep 2 kez galip ayrıldı.

SON 7 MAÇI FENERBAHÇE KAZANDI

İki takım arasındaki son 7 lig maçının tamamınında Fenerbahçe galip geldi. Gaziantep FK, rakibi karşısındaki son galibiyetini 2021-2022 sezonunun ilk yarısında sahasında 3-2'lik skorla almıştı. O maçtan bu yana oynanan 7 karşılaşmanın hepsinde sarı-lacivertliler sahadan 3 puanla ayrıldı.

EN FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, rakibine karşı en farklı galibiyetini 2019-2020 sezonunda 5-0'lık skorla elde etti. Gaziantep'te oynanan maçlarda ise sarı lacivertli ekip, 2019-2020 sezonunda 2-0, 2024-2025 sezonunda 3-1 kazanarak deplasmandaki en farklı skorlarını aldı. Gaziantep FK'nin en farklı galibiyeti ise 2020-2021 sezonundaki 3-1'lik karşılaşmaydı.

HEDEF OYUNU RAKİP SAHAYA YIĞMAK

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun, Gaziantep karşısında da orta saha üstünlüğü kurarak oyunu rakip yarı alana yıkmayı planladığı öğrenildi.

Sakatların dönmesiyle birlikte Fenerbahçe tam kadro sahaya çıkarken, sarı-lacivertli ekip galibiyetle hem moral bulmak hem de zirve takibini sürdürmek istiyor.

MUHTEMEL 11

Deneyimli çalıştırıcının sahaya Ederson, Nelson Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alarez, İsmail, Asensio, Nene, Kerem ve En-Nesyri ilk 11'ini sürmesi bekleniyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
PKK Türkiye'den ve sınır hattından çekildi! Bildiriyi elebaşı Sabri Ok okudu: 25 terörist silahlarıyla beraber nereye gitti?
Son dakika: MI6 ajanı Hüseyin Gün itirafçı oldu! Yüzlerce sayfalık ifade verdi... İmamoğlu'nun İngiliz istihbaratı bağlantılarını anlattı
PKK Türkiye'den çekildi... AK Parti'den ilk açıklama geldi: Ana hedefe uygun ilerlemeler | Tüm 3 harfliler silah bırakmalı
Türk siyasetine FETÖ-MI6 müdahalesi! İmamoğlu'nun CHP'yi kapattıracak casusluk temasları: Rotayı İngilizler çizdi paraları İngiltere'ye kaçırdı
Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçının 11'i netleşti! O isim geri dönüyor
"Eko"sistemin casusluk ayağı patladı! Ekrem İmamoğlu ifade verdi Özgür Özel sokak çağrısı yaptı: "Herkes tanıdıklarını meydana davet etsin"
Meteoroloji'den 23 ile lodos, kar, sağanak alarmı! İstanbul için kritik 48 saat: Orhan Şen "Umarım gelmez" diyerek uyardı
Ne zaman başvuru yapmalıyım? sorusunu soran emekliler dikkat! Bu yıl başvuran daha avantajlı... İşte detaylar...
İBB seçimlerinde dijital istihbarat operasyonu | Wickr yazışmaları TAKVİM'de! Ajan Hüseyin Gün'den talimatlar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan net mesaj! "Türkiye'siz denklem kurulamıyor"
MI6’dan MOSSAD’a uzanan gizli hat: Hüseyin Gün’ün bağlantı ağı deşifre edildi
Fırtına'nın gençleri iş başında! Trabzonspor - Eyüpspor: 2-0 | MAÇ SONUCU
Ajan Hüseyin Gün İstanbul'un verilerine nasıl sızdı? Ekrem İmamoğlu'nun attığı o imza...
CHP’den “Kadın ve Aile” kılıfıyla LGBT propagandası: Çankaya Belediyesi’nden skandal karar
Türkiye’nin geleceği Beylikova’da şekilleniyor! A Haber nadir elementlerin kalbine indi
Trump’ın eski danışmanı “Netanyahu’nun Büyük İsrail projesi patladı” dedi: “Bölge Erdoğan’a göre şekilleniyor”
Okan Buruk Göztepe maçının 11'ini belirledi! Forma o yıldızların
Sergen Yalçın Kasımpaşa - Beşiktaş maçı için ilk 11'ini netleştirdi
Yüzyılın Konut Projesi: 500 bin sosyal konut ve İstanbul'a 15 bin kiralık ev!
Aynadaki Yabancı’nın Azra’sı Simay Barlas’ın annesi “Böyle anne mi olur” dedirtti: Gören ablası sandı!