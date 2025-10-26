Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçının 11'i netleşti! O isim geri dönüyor

Trendyol Süper Lig 'in 10. haftasında Fenerbahçe , deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Gaziantep Stadı'nda oynanacak mücadele 20.00'de başlayacak ve maçı Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Çimen yapacak.

Fenerbahçe , lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunuyor ve deplasmandan 3 puanla dönerek zirve yarışına tutunmayı hedefliyor.

Sarı-lacivertliler, Süper Lig 'in 9. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etmiş, hafta arasında da UEFA Avrupa Ligi'nde Stuttgart'ı 1-0 yenerek moral bulmuştu.

İLK KEZ SAKAT OYUNCU YOK

Fenerbahçe'de bu sezon ilk kez sakat oyuncu bulunmuyor. Uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Mert Hakan Yandaş, takıma dahil edildi.

Hafta arasında Stuttgart maçının son bölümünde süre alan Jhon Duran'ın Gaziantep deplasmanında yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. Tedesco'nun, genç golcüye bu kez daha fazla süre vermeyi planladığı öğrenildi.

Buna karşın, kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun deplasman kafilesinde yer almadı.