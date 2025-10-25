PODCAST CANLI YAYIN

Fatih Tekke Eyüp maçı öncesi öğrencilerini uyardı! Puan kaybı istemiyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, takıma seslenerek "Oyun disiplinine bağlı kalmalıyız. Tempoyu maç boyu yüksek tutmalıyız" dedi

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Fatih Tekke Eyüp maçı öncesi öğrencilerini uyardı! Puan kaybı istemiyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Eyüpspor maçı öncesinde oyuncularını uyardı. Teknik ekibin, maç öncesinde oyunculardan oyun disiplinine bağlı kalmalarını ve tempoyu yüksek tutmalarını istediği öğrenildi.

Fatih Tekke (Takvim.com.tr)Fatih Tekke (Takvim.com.tr)

Fatih Tekke, özellikle yapılan bireysel hataların asgariye indirilmesi ve girilen pozisyonların değerlendirilmesi konusunda daha fırsatçı olunmasını da istediği öğrenildi. Duran top organizasyonları ve ön alan baskıları konusunda da özel çalışmalar yapan Trabzonspor teknik ekibi, Onuachu'yu ileride daha fazla topla buluşturmak istiyor.

Fatih Tekke (Takvim.com.tr)Fatih Tekke (Takvim.com.tr)

Tekke'yi sakat oyuncuların geri dönmesi ve birçok oyuncunun form grafiğini artırması nedeniyle ilk 11'de oynatacağı ve hatta 21 kişilik kadroya alacağı oyuncuları belirleme konusunda zor kararlar bekliyor. Orta sahada Okay-Muçi arasında bir karar verecek olan Tekke, Olaigbe ile Zubkov arasında da bir tercih yapacak. Ayrıca Sikan, Visça, Cihan, Bouchouari ve Baniya da ilk 11'i zorluyor.

Fatih Tekke (Takvim.com.tr)Fatih Tekke (Takvim.com.tr)

Fatih Tekke'li Trabzonspor, Süper Lig'de 20 puanla ikinci sırada bulunuyor. Fırtına, 9 maçta 6 galibiyet elde etti.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
"Gün" gibi casusluk! Ekrem İmamoğlu Necati Özkan Merdan Yanardağ... Listede kimler var? MI6 bağlantısı belgelendi İstanbullunun verisi sızdırıldı
CHP'den ihraç edilen Berhan Şimşek TAKVİM'e konuştu! Özgür Özel'e ateş püskürdü: "Bunlar çakma, aşılanmış CHP'li... Tatlı su balıkları"
Memur ve emekliye eşit zam masada... İşte o formüller!
Başkan Erdoğan 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı: 240 ay vade 6 bin 750 TL taksit
Yüzyılın Konut Projesi! Bakan Kurum sosyal konutların fiyatlarını açıkladı | İşte başvuru koşulları ve kampanya süreci
Tele1'e kayyum atandı: Kanal TMSF’ye devredildi
ABD’den Latin Amerika’ya çifte hamle: Petro’ya yaptırım, Karayipler’e uçak gemisi
CHP’den 4 isim ihraç edildi! Berhan Şimşek’ten zehir zemberek sözler: "İhraç edildiğim yer CHP değil, İmamoğlu Holding"
Ajan Hüseyin Gün'ü üvey oğlu patlattı! Şok detaylar ortaya çıktı... İngiliz istihabaratı ile gizli mesajlaşmalar | Eski bakanlar neden takip edildi?
Başkan Erdoğan örnek daireleri gezdi! Bakan Kurum taksitleri açıkladı: 3 farklı konut ve ödeme planı
Mütefekkir Sadık Albayrak Giresun Üniversitesi'nde İmam Hatip öğrencilerine seslendi: Ben bu dava için bu yola düştüm
Bakan Kurum açıkladı! 15 bin konutla İstanbul'da bir ilk | Kiralık dairede yeni dönem
Başkan Erdoğan'dan BM'nin 80. Yıldönümü dolayısıyla mesaj: Gazze Soykırımı’nda Güvenlik Konseyi başarılı bir sınav verememiştir
CHP'nin şaibeli kurultay davasında karar çıktı! Bölünme kaçınılmaz istifalar yolda
Fatih Tekke Eyüp maçı öncesi öğrencilerini uyardı! Puan kaybı istemiyor
KKTC'de yeni dönem! Tufan Erhürman Meclis'te yemin etti! Türkiye ile özel bağ vurgusu: İlk fırsatta Başkan Erdoğan ile görüşecek
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye "susuzluk" ayarı Özgür Özel'e "yolsuzluk" tepkisi: Lağım patladı
Başkan Erdoğan Körfez turu sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı!
Kuruluş Orhan’ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu: Birinci bölüm çok iyi oldu!
Şaban Oğlu Şaban’ın paylaşılamayan güzeliydi... 76’lık Yeşilçam yıldızı Ayben Erman’ın son hali ortaya çıktı