Fatih Tekke Eyüp maçı öncesi öğrencilerini uyardı! Puan kaybı istemiyor

Fatih Tekke , özellikle yapılan bireysel hataların asgariye indirilmesi ve girilen pozisyonların değerlendirilmesi konusunda daha fırsatçı olunmasını da istediği öğrenildi. Duran top organizasyonları ve ön alan baskıları konusunda da özel çalışmalar yapan Trabzonspor teknik ekibi, Onuachu'yu ileride daha fazla topla buluşturmak istiyor. Fatih Tekke (Takvim.com.tr)

Tekke'yi sakat oyuncuların geri dönmesi ve birçok oyuncunun form grafiğini artırması nedeniyle ilk 11'de oynatacağı ve hatta 21 kişilik kadroya alacağı oyuncuları belirleme konusunda zor kararlar bekliyor. Orta sahada Okay-Muçi arasında bir karar verecek olan Tekke, Olaigbe ile Zubkov arasında da bir tercih yapacak. Ayrıca Sikan, Visça, Cihan, Bouchouari ve Baniya da ilk 11'i zorluyor.



Fatih Tekke'li Trabzonspor, Süper Lig'de 20 puanla ikinci sırada bulunuyor. Fırtına, 9 maçta 6 galibiyet elde etti.