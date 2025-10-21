Galatasaray'a Fransa'dan 4 transfer! PSG'nin yıldızları listede

Şampiyonluk yarışını lider olarak sürdüren ve Avrupa kupalarında da iddialı bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray, transfer konusunda hazırlıklarına erken başladı. Sarı kırmızılılar, dört yıldızı gündemine aldı. İşte detaylar...
Galatasaray kadrosunu güçlendirmek adına yoğun mesai harcıyor. Sezon başında önemii yıldızlara imza attıran yönetim, dünya devinin de kapısını çalacak.
LEROY SANE İÇİN ÖZEL İLGİ
Galatasaray'da milli aradan sonra adeta yeniden doğan Leroy Sane, RAMS Başakşehir maçında attığı iki golle gecenin yıldızı oldu. Alman futbolcunun performansındaki dikkat çekici yükselişin ardında hem teknik direktör Okan Buruk'un hem de yakın arkadaşı İlkay Gündoğan'ın özel ilgisi olduğu öğrenildi.
DEVREYE GİRDİLER
Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Leroy Sane, ilk haftalardaki performansıyla eleştirilerin odağındaydı. Hem camia hem de taraftar, yüksek bonservisle alınan yıldızdan beklenen katkıyı görememekten şikayetçiydi. Bu süreçte Okan Buruk ve İlkay Gündoğan devreye girdi.
DİREKT ETKİ ETTİ
Takımın liderlerinden biri olan İlkay Gündoğan, milli arada adeta bir abi gibi Sane'nin yanında yer aldı. Kamp döneminde birlikte vakit geçiren iki futbolcudan Gündoğan'ın, antrenman sonrası sürekli olarak Sane ile birebir ilgilendiği, moralini yüksek tutmak için onunla sürekli konuştuğu ortaya çıktı. Tecrübeli futbolcunun bu yaklaşımı, Sane'nin mental olarak toparlanmasında büyük rol oynadı.
SINGO'DAN SEVİNDİREN HABER
Beşiktaş derbisinde yaşadığı sakatlığın ardından tedavi sürecine giren Wilfried Singo'nun durumu netleşmeye başladı. Sarı-kırmızılı camiada merakla beklenen Fildişi Sahilli futbolcudan iyi haber geldi.
ÖNEMLİ AŞAMA KAT ETTİ
Beşiktaş karşısında yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan bir süre uzak kalan Wilfried Singo, tedavi sürecinde kayda değer bir ilerleme kaydetti. Kulüp sağlık ekibinden alınan bilgilere göre 23 yaşındaki savunmacının iyileşme süreci planlanandan hızlı ilerliyor.
AVRUPA LİGİ'NDE YOK
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynayacağı karşılaşmada sahada olamayacak olan Singo'nun, bu maçta riske edilmemesi bekleniyor. Teknik direktör Okan Buruk, oyuncusunu tam olarak hazır hale getirmek için acele etmeyecek.
HEDEF DERBİ
Singo'nun dönüşü için hedef maç 1 Kasım'daki Trabzonspor derbisi olarak belirlendi. Sağ bek ve stoper mevkilerinde görev yapabilen Singo'nun bu kritik karşılaşmaya yetişme ihtimali yüksek görünüyor.
TEKNİK HEYETE MORAL
Fildişi Sahilli futbolcunun beklenenden hızlı toparlanması, Galatasaray teknik heyetinde büyük sevinçle karşılandı. Okan Buruk ve ekibi, savunmada önemli bir alternatif olarak gördükleri Singo'nun dönüşüyle rahat bir nefes almayı planlıyor.
OSIMHEN COŞKUSU
Galatasaray formasıyla son 6 Avrupa maçında da gol atan Victor Osimhen, Bodo/Glimt karşılaşmasında fileleri havalandırması hâlinde kulüp tarihine geçecek.
REKORUN EŞİĞİNDE
Nijeryalı golcü, Avrupa arenasında üst üste gol attığı 6 maçla şu an Burak Yılmaz'la birlikte kulüp rekorunu paylaşıyor. Osimhen, Bodo/Glimt maçında da gol atarsa bu seriyi 7 maça çıkararak Galatasaray tarihinde bunu başaran ilk futbolcu olacak.
BURAK YILMAZ BAŞARDI
Burak Yılmaz, 2012 yılında Avrupa kupalarında oynadığı 6 maçta da gol atarak Galatasaray tarihine geçmişti. Osimhen ise son dönemde Tottenham, AZ Alkmaar (2), Dinamo Kiev, Ajax ve Liverpool karşılaşmalarında ağları sarsarak bu başarıyı yakaladı.
DİNLENME PLANI TUTTU
2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Nijerya Milli Takımı formasıyla hat-trick yapan Osimhen'in dönüşü gecikmişti. Bu nedenle Başakşehir maçında yedek başlayan yıldız futbolcu, son 16 dakikada oyuna girerek ritmini korudu. Artık tamamen hazır olan 26 yaşındaki golcü, Bodo/Glimt karşısında ilk 11'de sahaya çıkacak.
TARİHE ADINI YAZDIRABİLİR
Bir sezonda 37 golle kulüp tarihinin en golcü yabancısı unvanını elinde bulunduran Osimhen, şimdi de Avrupa'da "üst üste en çok gol atan oyuncu" rekorunun tek sahibi olmaya hazırlanıyor.
Bodo/Glimt filelerini de sarsması hâlinde Osimhen, Galatasaray tarihine tek başına altın harflerle geçecek.
OKAN BURUK'A PİYANGO
Galatasaray'da üst üste üç kez şampiyonluk yaşayan Okan Buruk'un sözleşmesindeki detaylar ortaya çıktı. Yeni sezona namağlup ve lider şekilde devam eden başarılı teknik adamın garanti ücreti 140 milyon TL'den 200 milyon TL'ye çıkarıldı. Yönetim, Buruk'un sözleşmesine başarıya dayalı yeni prim maddeleri de ekledi.
30 MİLYON LİRA BONUSU VAR
Okan Buruk, bu sezonu da şampiyon tamamlaması halinde 30 milyon TL bonus kazanacak. Aynı zamanda Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselmesi durumunda da aynı miktarda, yani 30 milyon TL prim daha alacak. Böylece Buruk, hem Süper Lig hem Avrupa hedefiyle iki ayrı başarı primi elde edebilecek.
PRİMLER EKLENECEK
Sözleşmesinde yer alan diğer prim kalemlerine göre Buruk, Türkiye Kupası'nı kazanması halinde 7.5 milyon TL, Süper Kupa zaferinde ise 10 milyon TL ek gelir elde edecek.
Sezon başında kadrosuna istediği takviyeleri yapan Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi hedefini "çeyrek final" olarak belirlemişti. Yönetimle yapılan görüşmelerde bu hedefin sözleşmeye de yansıdığı öğrenildi.
DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ
Pazar günü doğum gününü kutlayan tecrübeli teknik adamın, öğrencilerinden Bodo/Glimt maçında galibiyet istediği ve en güzel doğum günü hediyesinin Avrupa zaferi olacağını söylediği öğrenildi.
FRANSA HAREKATI
Galatasaray'da devre arası transfer planlaması hız kazandı. Sarı-kırmızılı yönetim, Avrupa'da başarı hedefini sürdürmek adına kadroyu güçlendirme çalışmalarına başladı. Önceliğini orta sahaya veren Galatasaray, uzun süredir gündeminde olan Club Brugge forması giyen Raphael Onyedika için girişimlerde bulunuyor. Ancak Belçika ekibinin yaklaşık 30 milyon euro civarındaki bonservis talebi, sarı-kırmızılıları alternatif arayışına yöneltti.
21'LİK ADAY
Galatasaray yönetimi, Onyedika transferinin zora girmesi halinde rotayı Fransa'ya çevirdi. Fransa Ligue 1'de forma giyen 21 yaşındaki Djaoui Cisse, listedeki sürpriz adaylardan biri olarak öne çıktı. Kulüp, Cisse'nin maliyetinin daha uygun olması ve potansiyelinin yüksekliği nedeniyle bu transfere sıcak bakıyor. Fransız basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, ayrılan bütçesiyle Cisse transferinde mutlu sona ulaşabilir.
PSG İLE PAZARLIK MASASINA OTURULACAK
Sarı-kırmızılı yönetim, aynı zamanda Fransız devi Paris Saint-Germain ile kurduğu güçlü ilişkileri devre arasında kullanmayı planlıyor. Özellikle Mauro Icardi transferinde kurulan yakın temaslar, yeni isimlerin transferi için de önemli bir avantaj olarak görülüyor.
SOL BEK İÇİN LUCAS HERNANDEZ
Sol bekte ise Ismael Jakobs'un istikrarsız performansı sonrası yeni bir alternatif arayışı başladı. Galatasaray, PSG'nin Fransız yıldızı Lucas Hernandez'i gündemine aldı. Hem stoper hem de sol bekte görev yapabilen Hernandez, Wilfried Singo'nun çift pozisyon özelliğine benzer bir profil çiziyor.
KANG-IN LEE OPERASYONU
Öte yandan sağ kanatta da hareketlilik bekleniyor. Yunus Akgün'ün performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmesi ve Atalanta'nın devre arasında teklif hazırlığında olması, yönetimi bu mevki için yeni bir takviye arayışına itti. Galatasaray, Yunus'un ayrılması halinde PSG'nin Güney Koreli oyuncusu Kang-in Lee için girişimde bulunmayı planlıyor. 24 yaşındaki futbolcu, hızı ve teknik kapasitesiyle Okan Buruk'un sistemine uygun bir isim olarak değerlendiriliyor.
STOPER EBERALDO
Okan Buruk yönetiminde rotasını Avrupa'da başarıya çeviren Galatasaray'ın PSG'den almak istediği ilk oyuncu stoper Lucas Beraldo. 21 yaşındaki Brezilyalı savunmacı, Okan Buruk'un da onay vermesi halinde satın alma opsiyonuyla kiralanmak isteniyor. Teknik heyet, stoper bölgesinde kadro derinliğini arttırmak amacıyla bu transfere büyük önem veriyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİ PLANI
Galatasaray yönetimi, Beraldo, Kang-in Lee ve Lucas Hernandez gibi yüksek potansiyelli isimlerle temaslarını sürdürüyor. Her üç oyuncunun toplam piyasa değerinin yaklaşık 25 milyon euro civarında olduğu belirtilirken, sarı-kırmızılılar bu transferlerle kadrosunu güçlendirip Şampiyonlar Ligi'nde derin bir iz bırakmayı hedefliyor.