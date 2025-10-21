Galatasaray'a Fransa'dan 4 transfer! PSG'nin yıldızları listede

Bir sezonda 37 golle kulüp tarihinin en golcü yabancısı unvanını elinde bulunduran Osimhen, şimdi de Avrupa'da "üst üste en çok gol atan oyuncu" rekorunun tek sahibi olmaya hazırlanıyor.

Galatasaray 'da üst üste üç kez şampiyonluk yaşayan Okan Buruk'un sözleşmesindeki detaylar ortaya çıktı. Yeni sezona namağlup ve lider şekilde devam eden başarılı teknik adamın garanti ücreti 140 milyon TL'den 200 milyon TL'ye çıkarıldı. Yönetim, Buruk'un sözleşmesine başarıya dayalı yeni prim maddeleri de ekledi.

Okan Buruk, bu sezonu da şampiyon tamamlaması halinde 30 milyon TL bonus kazanacak. Aynı zamanda Galatasaray 'ın Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselmesi durumunda da aynı miktarda, yani 30 milyon TL prim daha alacak. Böylece Buruk, hem Süper Lig hem Avrupa hedefiyle iki ayrı başarı primi elde edebilecek.

PRİMLER EKLENECEK

Sözleşmesinde yer alan diğer prim kalemlerine göre Buruk, Türkiye Kupası'nı kazanması halinde 7.5 milyon TL, Süper Kupa zaferinde ise 10 milyon TL ek gelir elde edecek.

Sezon başında kadrosuna istediği takviyeleri yapan Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi hedefini "çeyrek final" olarak belirlemişti. Yönetimle yapılan görüşmelerde bu hedefin sözleşmeye de yansıdığı öğrenildi.