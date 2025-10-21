Galatasaray-Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta? TRT 1 Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle!

Galatasaray , UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki üçüncü maçında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i ağırlamaya hazırlanıyor. Okan Buruk'un öğrencileri, ikinci galibiyetini alarak puan tablosunda yükselmek isterken Galatasaray şu anda 21. sırada, konuk ekip Bodo/Glimt ise 24. sırada yer alıyor. Peki Galatasaray- Bodo Glimt maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri…

(Kaynak: AA)

Galatasaray-Bodo Glimt maçı ne zaman?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i RAMS Park'ta konuk etmeye hazırlanıyor. Mücadele 22 Ekim saat 19.45'te başlayacak ve karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ile James Mainwaring üstlenecek. Bu önemli karşılaşma TRT 1 ve tabii platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvasına doğrudan 36 takımlı lig aşamasından katılan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olarak turnuvaya kötü bir başlangıç yaptı. Ancak ikinci haftada İstanbul'da ağırladığı Liverpool'u 1-0 mağlup eden Galatasaray, moral buldu ve yeniden grupta iddialı bir konuma geldi.

Norveç Ligi şampiyonu Bodo/Glimt ise bu sezon Şampiyonlar Ligi biletini play-off turunda Sturm Graz'ı eleyerek aldı. İlk maçta rakibini sahasında 5-0 yenen, rövanşta ise 2-1 kaybetmesine rağmen turu geçen Norveç ekibi, grup aşamasındaki ilk iki maçında Slavia Prag ve Tottenham ile 2-2 berabere kaldı.

Üçüncü hafta öncesinde Galatasaray 3 puanla 21., Bodo/Glimt ise 2 puanla 24. sırada bulunuyor.