PODCAST CANLI YAYIN

İlkay Gündoğan'ın teknik direktörlük planı! Pep Guardiola ile görüştü

Galatasaray’ın tecrübeli yıldızı İlkay Gündoğan, futbol sonrası kariyer planı ve birlikte çalıştığı efsane teknik adamlar hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 34 yaşındaki orta saha oyuncusu, Pep Guardiola ile teknik direktörlük konusunda ciddi konuşmalar yaptığını belirtti.

Giriş Tarihi:
İlkay Gündoğan'ın teknik direktörlük planı! Pep Guardiola ile görüştü

The Athletic'e konuşan İlkay Gündoğan, futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlüğe geçme fikrini değerlendirdi. Başarılı futbolcu, "Teknik direktör olma konusunu Pep ile gerçekten çok ciddi biçimde konuştuk. Bunu ciddi şekilde düşünüyorum ve ilk antrenörlük lisansımı bitirdim. Diğerlerini de yapacağım. Oynamaktan hâlâ keyif alıyorum ama bunun bir gün biteceğini biliyorum. O alana geçmek bana çok doğal geliyor. Harika teknik direktörlerle çalıştığım için kendimi şanslı hissediyorum. Denememek hata olur." ifadelerini kullandı.

GUARDİOLA VE KLOPP ARASINDA SEÇİM YAPTI

Kariyerinde Pep Guardiola ve Jürgen Klopp gibi iki dünya çapı teknik adamla çalışan Gündoğan, tercihinin Guardiola'dan yana olduğunu açıkladı:
"Dürüst olmak gerekirse, birlikte başardıklarımız nedeniyle Pep'i seçeceğim. Jürgen Klopp ile Dortmund'da büyük başarılar elde ettik ve o futbol tarzını çok sevdim. Jürgen'i hem teknik direktör hem de insan olarak çok seviyorum. Her karşılaştığımızda baba ve oğul gibi sarılırdık. İkisinin de gelişimimde büyük etkisi oldu ancak Pep ile taktiksel açıdan, top hakimiyeti oyununu, geçiş futbolundan daha net anladığımı hissediyorum."

GALATASARAY'DAKİ PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 6 resmi maçta görev alan İlkay Gündoğan, 1 gol kaydetti. Tecrübeli futbolcu, saha içindeki liderliği ve oyun görüşüyle Okan Buruk'un en güvendiği isimler arasında yer alıyor.

Gözler Başakşehirde akıllar Bododa! İşte Galatasarayın muhtemel 11iGözler Başakşehirde akıllar Bododa! İşte Galatasarayın muhtemel 11i
Gözler Başakşehir'de akıllar Bodo'da! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Türkiye-Afrika İş Forumu'nda yatırımcılara çağrı: Kapımız herkese açık
PKK elebaşı Abdullah Öcalan kafa karıştırdı... Kandil ağzıyla "umut hakkı" çıkışı: Devletin bu bagajı kaldırması lazım
Ekosistemin çöküşü: Ekrem İmamoğlu "susarak" yırtmayı deneyecek! | Mansur Yavaş biliyordu: Seni alacaklar Ekrem!
DSİ Uyardı CHP'li belediye dinlemedi: Bursa barajlarında su kalmadı
Fenerbahçe'den 2 sürpriz transfer! Kimse beklemiyordu
Ankara'da ortak basın toplantısı: Dışişleri Bakanı Fidan Alman mevkidaşı ile bir arada: Şam-SDG entegrasyonunu takipteyiz
Gözler Başakşehir'de akıllar Bodo'da! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
TAKVİM'in ulaştığı iddianame kabul edildi! Rezan Epözdemir o tarihte hakim karşısına çıkacak
Beşiktaş'ta hedef 3 puan! Sergen Yalçın Gençlerbirliği maçının ilk 11'ini netleştirdi
Türkiye'nin NTE üretimindeki hedefi dünyada ilk 5! Beylikova'da bir ilk
CANLI ANLATIM | Can Holding soruşturmasında yeni dalga! 35 şüpheliye gözaltı kararı: Aralarında Kenan Tekdağ da var
İngiliz Kraliyet Ailesi’nin Çinli casus skandalı! Prens Andrew’un en az üç kez görüştüğü ortaya çıktı
ASGARİ ÜCRETTE İLK SİNYAL! İpucu "bütçeden" geldi! Yüzde kaç artış bekleniyor?
YPG/SDG elebaşı Abdi’den bir çelişkili açıklama daha! Hem “Şara ile anlaştık” dedi hem eyalet mesajı verdi
Burcu Köksal AK Parti'ye geçeceği iddialarına yanıt verdi CHP yönetimini topa tuttu
Emeklinin ocak zammı için yeni ipucu: Merkez'in anketi geldi... Kim ne alacak?
Rojin Kabaiş'in not defterinden çıkan isim! Soruşturma KKTC'ye uzandı... İnternet aramasında neler var?
Memura farklı zam! Ocak zammı için yeni anket geldi TAKVİM maaşları hesapladı | Polis, öğretmen, doktor, hemşire en düşük maaş...
Paramount Hotel iddialarına kara para soruşturması: Kayyum atandı Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı! Listede Sezgin Baran Korkmaz da var
Aşk ve Gözyaşı'nın Zuhal'i Senan Kara’nın 18 yıllık eşi herkesi şaşırttı: Hercai’den tanıdık isim