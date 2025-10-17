İlkay Gündoğan'ın teknik direktörlük planı! Pep Guardiola ile görüştü

The Athletic'e konuşan İlkay Gündoğan, futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlüğe geçme fikrini değerlendirdi. Başarılı futbolcu, "Teknik direktör olma konusunu Pep ile gerçekten çok ciddi biçimde konuştuk. Bunu ciddi şekilde düşünüyorum ve ilk antrenörlük lisansımı bitirdim. Diğerlerini de yapacağım. Oynamaktan hâlâ keyif alıyorum ama bunun bir gün biteceğini biliyorum. O alana geçmek bana çok doğal geliyor. Harika teknik direktörlerle çalıştığım için kendimi şanslı hissediyorum. Denememek hata olur." ifadelerini kullandı.

GUARDİOLA VE KLOPP ARASINDA SEÇİM YAPTI

Kariyerinde Pep Guardiola ve Jürgen Klopp gibi iki dünya çapı teknik adamla çalışan Gündoğan, tercihinin Guardiola'dan yana olduğunu açıkladı:

"Dürüst olmak gerekirse, birlikte başardıklarımız nedeniyle Pep'i seçeceğim. Jürgen Klopp ile Dortmund'da büyük başarılar elde ettik ve o futbol tarzını çok sevdim. Jürgen'i hem teknik direktör hem de insan olarak çok seviyorum. Her karşılaştığımızda baba ve oğul gibi sarılırdık. İkisinin de gelişimimde büyük etkisi oldu ancak Pep ile taktiksel açıdan, top hakimiyeti oyununu, geçiş futbolundan daha net anladığımı hissediyorum."

GALATASARAY'DAKİ PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 6 resmi maçta görev alan İlkay Gündoğan, 1 gol kaydetti. Tecrübeli futbolcu, saha içindeki liderliği ve oyun görüşüyle Okan Buruk'un en güvendiği isimler arasında yer alıyor.