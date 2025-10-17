Gözler Başakşehir'de akıllar Bodo'da! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i

PODCAST CANLI YAYIN

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 9. haftada Başakşehir'e konuk olacak. Sarı kırmızılıların tek hedefi kazanarak yoluna kayıpsız devam edip farkın azalmamasını sağlamak. Zorlu randevu öncesinde teknik direktör Okan Buruk kararını verdi. İşte Cimbom'un muhtemel 11'i...

Galatasaray, Başakşehir'i Süper Lig'de yenerek Bodo Glimt maçına 3 puanın vereceği moralle çıkmak amacında. Takımın sahaya çıkacağı kadro da bir hayli merak konusu oldu.

CİMBOM 19 KEZ KAZANDI

Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette, geride kalan 34 maçtan 19'unu Galatasaray, 7'sini RAMS Başakşehir kazandı. 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 60 gol atarken, turuncu-lacivertliler 38 golle karşılık verdi.

DEPLASMANDA DA ÜSTÜN

RAMS Başakşehir'in sahasındaki maçlarda da Galatasaray'ın üstünlüğü göze çarpıyor. Ligde iki takım arasında 12'si Başakşehir Fatih Terim, 5'i Atatürk Olimpiyat Stadı'nda olmak üzere oynanan 17 maçta sarı-kırmızılılar 9, turuncu-lacivertliler 5 galibiyet elde etti. 3 karşılaşma ise berabere bitti. Bu maçlarda Galatasaray 27, ev sahibi ekip ise 23 gol kaydetti. Geçen sezon Başakşehir'in ev sahipliğindeki mücadeleyi Galatasaray 2-1 kazandı.

SON 6 MAÇI KAYBETMEDİ

Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında son 6 Süper Lig maçını kazandı. 2022-2023 sezonuyla başlayan bu süreçte sarı-kırmızılı ekip rakibine karşı oynadığı tüm karşılaşmalarda sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu maçlarda Galatasaray 16 gol atarken, yalnızca 2 gol yedi.

UNUTULMAZ SKORLAR

Galatasaray, rakibi karşısında en farklı galibiyetini 2022-2023 sezonunun ilk yarısında deplasmanda aldığı 7-0'lık skorla elde etti. Başakşehir ise Galatasaray karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetlerini sahasında kazandı. Turuncu-lacivertliler, 2017-2018 sezonunda 5-1, 2014-2015 ve 2016-2017 sezonlarında ise 4-0'lık sonuçlarla sahadan galip ayrılmıştı.

HEDEF KÖTÜ GİDİŞİ DURDURMAK

Bu sezon UEFA Konferans Ligi'ne play-off turunda veda eden Başakşehir, ligde de istediği performansı sergileyemedi. Turuncu-lacivertli ekip, çıktığı 7 maçta yalnızca 1 galibiyet alırken 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Bir maçı eksik olan Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir, 6 puanla 13. sırada yer alıyor. Şahin ve öğrencileri, Galatasaray'a Süper Lig'deki ilk mağlubiyetini yaşatarak moral bulmayı hedefliyor.

SAVUNMADA EKSİKLER VAR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, savunmada iki önemli oyuncusundan yoksun olacak. Beşiktaş derbisinde sakatlanan Wilfried Singo ile kırmızı kart cezalısı Davinson Sanchez, Başakşehir karşısında forma giyemeyecek. Buruk'un bu iki oyuncunun yokluğunda sağ bekte Roland Sallai'ye, stoperde ise Kaan Ayhan, Mario Lemina, Metehan Baltacı veya Arda Ünyay'dan birine görev vermesi bekleniyor.

DEPLASMANDA DURDURULAMIYOR

Galatasaray, Süper Lig'deki son 8 deplasman maçını kazandı. Sarı-kırmızılılar, dış sahadaki son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 29. haftasında Beşiktaş'a karşı almıştı. O günden bu yana çıktığı 8 deplasman maçını da kazanan Galatasaray, bu süreçte 21 gol atarken yalnızca 1 gol yedi.

16 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'deki son 16 maçında yenilgi yüzü görmedi. Son mağlubiyetini geçen sezonun 29. haftasında Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, o günden bu yana 15 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Bu dönemde 42 gol atan Galatasaray, sadece 5 gol yedi.

EN ÜRETKEN TAKIM

Süper Lig'de geride kalan 8 haftada 7 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, 20 golle ligin en golcü takımı konumunda bulunuyor. Kalesinde yalnızca 3 gol gören sarı-kırmızılılar, savunma performansında da Göztepe'nin ardından ikinci sırada yer alıyor. Takımda Mauro Icardi 5 golle öne çıkarken, Eren Elmalı ve Barış Alper Yılmaz üçer, Victor Osimhen ve Yunus Akgün ikişer, Lucas Torreira, Leroy Sane, Davinson Sanchez ve İlkay Gündoğan ise birer kez ağları sarstı. Bir gol de rakip oyuncudan geldi.

ASIL HEDEF BODO GLIMT

Galatasaray, Başakşehir maçının ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i konuk edecek. Milli aradan sonra ilk sınavını ligde verecek olan sarı-kırmızılı ekip, bu maçtan galibiyetle ayrılarak Avrupa arenasına moralli çıkmak istiyor. Şampiyonlar Ligi'ne Frankfurt mağlubiyetiyle başlayan Galatasaray, Liverpool'u mağlup ederek moral bulmuştu. Cimbom, 22 Ekim Çarşamba günü oynanacak Bodo/Glimt karşılaşması öncesi bu maçı kazanarak hem serisini sürdürmek hem de özgüvenini tazelemek istiyor.

Okan Buruk'un, Avrupa maçını düşünerek milli takımlardan yorgun dönen bazı oyuncularını Başakşehir karşısında dinlendirmesi veya sınırlı süre vermesi bekleniyor.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Uğurcan, Sallai, Kaan, Abdülkerim, Eren, Torreira, İlkay, Sane, Yunus, Barış ve Icardi.

