Gözler Başakşehir'de akıllar Bodo'da! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i

Galatasaray, Başakşehir'i Süper Lig'de yenerek Bodo Glimt maçına 3 puanın vereceği moralle çıkmak amacında. Takımın sahaya çıkacağı kadro da bir hayli merak konusu oldu.
CİMBOM 19 KEZ KAZANDI
Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette, geride kalan 34 maçtan 19'unu Galatasaray, 7'sini RAMS Başakşehir kazandı. 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 60 gol atarken, turuncu-lacivertliler 38 golle karşılık verdi.
DEPLASMANDA DA ÜSTÜN
RAMS Başakşehir'in sahasındaki maçlarda da Galatasaray'ın üstünlüğü göze çarpıyor. Ligde iki takım arasında 12'si Başakşehir Fatih Terim, 5'i Atatürk Olimpiyat Stadı'nda olmak üzere oynanan 17 maçta sarı-kırmızılılar 9, turuncu-lacivertliler 5 galibiyet elde etti. 3 karşılaşma ise berabere bitti. Bu maçlarda Galatasaray 27, ev sahibi ekip ise 23 gol kaydetti. Geçen sezon Başakşehir'in ev sahipliğindeki mücadeleyi Galatasaray 2-1 kazandı.