Gözler Başakşehir'de akıllar Bodo'da! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i

SON 6 MAÇI KAYBETMEDİ Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında son 6 Süper Lig maçını kazandı. 2022-2023 sezonuyla başlayan bu süreçte sarı-kırmızılı ekip rakibine karşı oynadığı tüm karşılaşmalarda sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu maçlarda Galatasaray 16 gol atarken, yalnızca 2 gol yedi.

UNUTULMAZ SKORLAR Galatasaray, rakibi karşısında en farklı galibiyetini 2022-2023 sezonunun ilk yarısında deplasmanda aldığı 7-0'lık skorla elde etti. Başakşehir ise Galatasaray karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetlerini sahasında kazandı. Turuncu-lacivertliler, 2017-2018 sezonunda 5-1, 2014-2015 ve 2016-2017 sezonlarında ise 4-0'lık sonuçlarla sahadan galip ayrılmıştı.

HEDEF KÖTÜ GİDİŞİ DURDURMAK Bu sezon UEFA Konferans Ligi'ne play-off turunda veda eden Başakşehir, ligde de istediği performansı sergileyemedi. Turuncu-lacivertli ekip, çıktığı 7 maçta yalnızca 1 galibiyet alırken 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Bir maçı eksik olan Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir, 6 puanla 13. sırada yer alıyor. Şahin ve öğrencileri, Galatasaray'a Süper Lig'deki ilk mağlubiyetini yaşatarak moral bulmayı hedefliyor.

SAVUNMADA EKSİKLER VAR Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, savunmada iki önemli oyuncusundan yoksun olacak. Beşiktaş derbisinde sakatlanan Wilfried Singo ile kırmızı kart cezalısı Davinson Sanchez, Başakşehir karşısında forma giyemeyecek. Buruk'un bu iki oyuncunun yokluğunda sağ bekte Roland Sallai'ye, stoperde ise Kaan Ayhan, Mario Lemina, Metehan Baltacı veya Arda Ünyay'dan birine görev vermesi bekleniyor.