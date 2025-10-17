Arne Slot Galatasaray'ı unutamıyor!





"KİMİNLE OYNADIĞINIZ ÖNEMLİ DEĞİL"



Sözlerine devam eden Slot, "Oyuncuları suçlayamayacağım bir şey varsa, o da her maçta ellerinden gelenin en iyisini yapmalarıdır. İlk dakikadan son dakikaya kadar tüm güçleriyle oynuyorlar. Son üç maçta da böyle yaptık. Üç maçta da 1-0 geriden gelmek zorunda kaldık ve iki maçta bunu başardık ama ne yazık ki her iki maçta da rakibimizden daha fazla gol şansı yakaladığımız halde sonunda kaybettik. Üst üste 3 maçta kaybettiyseniz, hafta sonunda Brentford veya Manchester United kiminle oynadığınızın önemi yoktur, tepki göstermelisiniz." sözlerini sarf etti.



Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray'a deplasmanda 1-0'lık skorla kaybetmişti. Arne Slot'un ekibi, milli ara sonrası ilk maçında pazar günü sahasında Manchester United'ı konuk edecek.





