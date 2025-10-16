PODCAST CANLI YAYIN

Victor Osimhen pişmanlığı!

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen yine dünyanın gündeminde… Bu kez de Nijerya Milli Takımı’nı ipten almayı başardı, Benin’e 3 gol atıp ülkesini elenmekten kurtardı. 4-0'lık galibiyetin kahramanı olan Osimhen böylece Nijerya'ya 2026 Dünya Kupası Play- Off bileti kazandırdı. Nijeryalı forvetin bu performansı en çok İngilizler'i kahrediyor!

Giriş Tarihi:
Victor Osimhen pişmanlığı!

Benin'e 3 gol atıp ülkesini elenmekten kurtaran Osimhen böylece Nijerya'ya 2026 Dünya Kupası Play- Off bileti kazandırdı. Nijeryalı forvetin bu performansı en çok İngilizler'i kahrediyor.

Nedeni ise böylesine önemli bir yıldızı Premier Lig'de izleyemiyor olmaları. Liverpool yaz transfer döneminde Osimhen yerine Alexander Isak'ı tercih etmişti.

İsveçli forvet şu ana kadar beklentileri karşılayamadı. Osimhen ise hem Galatasaray hem de Nijerya'da fırtına gibi esiyor.



"BÜYÜK ETKİ YARATABİLİRDİ"

BBC muhabiri John Bennett, "Bir savunmacının kabusu olacak her şeye sahip. Osimhen durdurulamaz. Premier Lig'de oynamıyor olmasına üzülüyorum. Orada büyük bir etki yaratabilirdi" dedi.

Galatasaray performansıyla Avrupada parmak ısırtıyor!Galatasaray performansıyla Avrupada parmak ısırtıyor!
Galatasaray performansıyla Avrupa'da parmak ısırtıyor!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Bütçe maratonu başlıyor! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: Amaç enflasyonu kalıcı olarak tek haneye indirip fiyat istikrarını sağlamak
Laleli'deki döviz bürolarına yapılan operasyondan CHP'nin şaibeli kurultayı çıktı!
Türk Telekom
İstanbul'da kara para soruşturması! Gözaltılar var: Sezgin Baran Korkmaz da listede
ABD ve Kanada havalimanlarında “Özgür Filistin” sesleri yankılandı! Ekranlarda Ebu Ubeyde ve Muhammed Deif
5G ihalesinde en yüksek teklif belli oldu! Ne zaman hizmete girecek?
Narin Güran davasında "Nevzat Bahtiyar" gelişmesi! Avukat davadan çekildi: O ses kaydı bardağı taşırdı
YENİ TORBA YASA YOLDA: Emekli maaş sistemi, ikramiye zammı, 7.200 prim indirimi, esnek çalışma... İşte 8 maddede reform paketi
Denizli'de okul müdürüne pusu! Kantincinin oğlu kurşun yağdırdı
İsrail ateşkesten sonra iş birlikçilerini Gazze’ye saldı: Filistinli gazeteciyi de onlar öldürdü | Hamas infaza başladı
Devleti zarara uğratan Halaç ailesinde miras kavgası: "Eşim toprağa girmeden kasaları boşalttılar"
CANLI ANLATIM | Takas yapıldı Refah kapısı açılmadı | İsrail ateşkesi bozma peşinde: Gazze'ye saldırılar devam ediyor
Türk askeri Gazze'ye hangi şartla gider? Mehmetçik olmadan huzur zayıf ihtimal
İsrail tarafından işkencelere maruz kalan Filistinli esirler yaşadıklarını anlattı! Lahey İsrail'i çağırıyor
Başkan Erdoğan'dan nadir toprak elementi açıklaması! "Herhangi bir ülkeye verilmesi asla söz konusu değildir"
Memur ve emekliye yeni maaş kapıda... Fark ne olacak? Ek ödemelerde yükselecek mi? İşte detaylar...
Meteoroloji'den İstanbul ve 15 ile sağanak ve pus alarmı: Polar vortex etkisi tam gaz geliyor! Hafta sonuna dikkat
Kandil 2 ileri 1 geri! "Suriye çıkışı" Duran Kalkan'ı rahatsız etti: Başkan Erdoğan'ı ve Bahçeli'yi hedef aldı | Kıbrıs tehdidi
SSK BAĞ-KUR'luya 32 bin TL ek ödeme: Ocak zammı öncesi emekli promosyonunda yeni eşik aşıldı! Hangi banka ne veriyor?
CHP'nin Malatya kongresinde kavga: Devreye çevik kuvvet girdi