Victor Osimhen pişmanlığı!

Benin'e 3 gol atıp ülkesini elenmekten kurtaran Osimhen böylece Nijerya'ya 2026 Dünya Kupası Play- Off bileti kazandırdı. Nijeryalı forvetin bu performansı en çok İngilizler'i kahrediyor.

Nedeni ise böylesine önemli bir yıldızı Premier Lig'de izleyemiyor olmaları. Liverpool yaz transfer döneminde Osimhen yerine Alexander Isak'ı tercih etmişti.



İsveçli forvet şu ana kadar beklentileri karşılayamadı. Osimhen ise hem Galatasaray hem de Nijerya'da fırtına gibi esiyor.