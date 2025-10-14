Galatasaray performansıyla Avrupa'da parmak ısırtıyor!

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde lige müthiş bir başlangıç yapan Galatasaray, son haftalarda sergilediği istikrarlı oyunla Avrupa'daki elit kulüplerle aynı seviyede bir puan ortalaması yakaladı. Süper Lig'de 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yenilgisiz ilerleyen sarı-kırmızılılar, maç başına 2.75 puan ortalamasıyla Avrupa'da zirveye oynuyor.
Galatasaray, hem savunmada hem hücumda dengeli bir yapı kurarken, takımın disiplinli oyun anlayışı Avrupa basınında da övgü aldı.
AVRUPA DEVLERİ GERİDE KALDI
Yapılan değerlendirmelere göre, Avrupa'nın 10 büyük liginde Galatasaray'ın puan temposuna ulaşabilen çok az takım bulunuyor.
Avrupa'nın beş büyük liginde zirvedeki takımların puan durumları şöyle:
İngiltere Premier Lig: Arsenal – 7 maçta 16 puan
İspanya LaLiga: Real Madrid – 8 maçta 21 puan
Almanya Bundesliga: Bayern Münih – 6 maçta 18 puan
İtalya Serie A: Napoli – 6 maçta 15 puan
Fransa Ligue 1: Paris Saint-Germain – 7 maçta 16 puan
Bu tabloya göre, Galatasaray 8 maçta topladığı 22 puanla Arsenal, Real Madrid, Bayern Münih ve PSG gibi dev kulüplerin önüne geçmiş durumda.
AVRUPA'DA GALATASARAY TEMPOSUNDA YALNIZCA ÜÇ TAKIM VAR
Süper Lig devinin performansına yaklaşabilen yalnızca birkaç takım bulunuyor. Portekiz Ligi'nde Porto, Hollanda Eredivisie'de Feyenoord ve Süper Lig'de Galatasaray, 8 maç sonunda 22 puan toplayarak Avrupa genelinde aynı başarı oranına ulaştı.
Bu üçlünün önünde ise yalnızca Belçika Ligi lideri Saint Gilloise yer aldı. Belçika temsilcisi, 10 maçta topladığı 23 puanla Avrupa genelinde en yüksek puan ortalamasına sahip kulüp konumunda bulunuyor.