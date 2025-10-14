Galatasaray performansıyla Avrupa'da parmak ısırtıyor!

Galatasaray son maçında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı (AA) OKAN BURUK'UN SİSTEMİ AVRUPA STANDARTLARINDA Galatasaray'ın yakaladığı bu başarıda, teknik direktör Okan Buruk'un sistemli oyun anlayışının büyük payı bulunuyor.

Geçen sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılılar, bu sezona da aynı istikrarla devam ediyor. Takımın hem hücum hem savunma kurgusundaki uyum, Avrupa'daki rakipleriyle kıyaslandığında yüksek verimlilik olarak öne çıkıyor. Buruk'un özellikle rotasyon yönetimi ve kilit maçlardaki taktik hamleleri, Galatasaray'ın tempo kaybetmeden yoluna devam etmesini sağladı.

Barış Alper Yılmaz (AA) AVRUPA BASINI GALATASARAY'I KONUŞUYOR Avrupa spor medyasında Galatasaray'ın grafiği dikkat çekiyor. Alman basını, sarı-kırmızılıların "istikrar ve sonuç odaklı futboluyla Bundesliga lideri Bayern Münih'le benzer verimlilikte" olduğunu yazarken, İtalyan ve İspanyol basınında da Galatasaray'ın oyun disiplini övgü aldı. Fransız gazeteleri ise Galatasaray'ın, Ligue 1 devlerinden Paris Saint-Germain'den daha yüksek puan ortalamasına sahip olmasını "büyük başarı" olarak değerlendirdi.