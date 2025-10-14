PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray performansıyla Avrupa'da parmak ısırtıyor!

Galatasaray, 2025-2026 sezonundaki performansıyla yalnızca Süper Lig’de değil, Avrupa genelinde de dikkatleri üzerine çekti. Trendyol Süper Lig’de oynadığı 8 maçta 22 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, Avrupa’nın önde gelen liglerinde yapılan istatistiksel değerlendirmede en formda 4 takımdan biri oldu.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde lige müthiş bir başlangıç yapan Galatasaray, son haftalarda sergilediği istikrarlı oyunla Avrupa'daki elit kulüplerle aynı seviyede bir puan ortalaması yakaladı. Süper Lig'de 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yenilgisiz ilerleyen sarı-kırmızılılar, maç başına 2.75 puan ortalamasıyla Avrupa'da zirveye oynuyor.

Galatasaray, hem savunmada hem hücumda dengeli bir yapı kurarken, takımın disiplinli oyun anlayışı Avrupa basınında da övgü aldı.

Davinson Sanchez

AVRUPA DEVLERİ GERİDE KALDI

Yapılan değerlendirmelere göre, Avrupa'nın 10 büyük liginde Galatasaray'ın puan temposuna ulaşabilen çok az takım bulunuyor.
Avrupa'nın beş büyük liginde zirvedeki takımların puan durumları şöyle:

İngiltere Premier Lig: Arsenal – 7 maçta 16 puan

İspanya LaLiga: Real Madrid – 8 maçta 21 puan

Almanya Bundesliga: Bayern Münih – 6 maçta 18 puan

İtalya Serie A: Napoli – 6 maçta 15 puan

Fransa Ligue 1: Paris Saint-Germain – 7 maçta 16 puan

Bu tabloya göre, Galatasaray 8 maçta topladığı 22 puanla Arsenal, Real Madrid, Bayern Münih ve PSG gibi dev kulüplerin önüne geçmiş durumda.

Abdülkerim Durmaz, Barış Alper Yılmaz ve Mario Lemina

AVRUPA'DA GALATASARAY TEMPOSUNDA YALNIZCA ÜÇ TAKIM VAR

Süper Lig devinin performansına yaklaşabilen yalnızca birkaç takım bulunuyor. Portekiz Ligi'nde Porto, Hollanda Eredivisie'de Feyenoord ve Süper Lig'de Galatasaray, 8 maç sonunda 22 puan toplayarak Avrupa genelinde aynı başarı oranına ulaştı.

Bu üçlünün önünde ise yalnızca Belçika Ligi lideri Saint Gilloise yer aldı. Belçika temsilcisi, 10 maçta topladığı 23 puanla Avrupa genelinde en yüksek puan ortalamasına sahip kulüp konumunda bulunuyor.

Galatasaray son maçında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı

OKAN BURUK'UN SİSTEMİ AVRUPA STANDARTLARINDA

Galatasaray'ın yakaladığı bu başarıda, teknik direktör Okan Buruk'un sistemli oyun anlayışının büyük payı bulunuyor.
Geçen sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılılar, bu sezona da aynı istikrarla devam ediyor. Takımın hem hücum hem savunma kurgusundaki uyum, Avrupa'daki rakipleriyle kıyaslandığında yüksek verimlilik olarak öne çıkıyor.

Buruk'un özellikle rotasyon yönetimi ve kilit maçlardaki taktik hamleleri, Galatasaray'ın tempo kaybetmeden yoluna devam etmesini sağladı.

Barış Alper Yılmaz

AVRUPA BASINI GALATASARAY'I KONUŞUYOR

Avrupa spor medyasında Galatasaray'ın grafiği dikkat çekiyor. Alman basını, sarı-kırmızılıların "istikrar ve sonuç odaklı futboluyla Bundesliga lideri Bayern Münih'le benzer verimlilikte" olduğunu yazarken, İtalyan ve İspanyol basınında da Galatasaray'ın oyun disiplini övgü aldı. Fransız gazeteleri ise Galatasaray'ın, Ligue 1 devlerinden Paris Saint-Germain'den daha yüksek puan ortalamasına sahip olmasını "büyük başarı" olarak değerlendirdi.

Roland Sallai

RAKİPLERİNDEN DAHA ÜRETKEN

İstatistikler, Galatasaray'ın yalnızca puan bazında değil, hücum verimliliğinde de Avrupa standartlarını yakaladığını gösteriyor. Süper Lig'de oynadığı 8 maçta 18 gol atan sarı-kırmızılılar, kalesinde yalnızca 4 gol gördü. Bu istatistik, Galatasaray'ı hem ofansif hem defansif anlamda en dengeli takımlardan biri haline getiriyor.

