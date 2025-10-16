Galatasaray'ın ara transferdeki ilk hamlesi belli!

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda eksik bölgelere takviye planlayan Galatasaray'ın öncelikli hedefi orta saha transferi oldu. Bu doğrultuda gündeme gelen isim ise Şilili yıldız Felipe Loyola.
GALATASARAY'DAN LOYOLA HAMLESİ
Şili basınından El Crack Deportivo'nun haberine göre, Galatasaray, Independiente forması giyen Felipe Loyola ile ilgileniyor. 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun performansını uzun süredir takip eden sarı-kırmızılı yönetim, devre arasında transferi bitirmek istiyor.
Haberde, Independiente'nin oyuncusunu kadroda tutmak istediği ancak cazip bir teklif gelmesi halinde transfere onay verebileceği belirtildi.
DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ
Galatasaray, Loyola'yı sezon başında da radarına almış ancak transfer gerçekleşmemişti. O dönemde Şilili futbolcu, kulübüyle yeni sözleşme imzalamıştı.
PERFORMANSI GÖZ DOLDURUYOR
Bu sezon Independiente formasıyla 39 maça çıkan Felipe Loyola, 7 gol ve 4 asistlik bir performans sergileyerek takımının en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.