Galatasaray'ın ara transferdeki ilk hamlesi belli!

Felipe Loyola (Google)

ORTA SAHAYA GÜÇLÜ DOKUNUŞ

Okan Buruk'un, sezonun ikinci yarısında hem Süper Lig hem Avrupa için rotasyonu genişletmek istediği ve bu nedenle çok yönlü bir orta saha aradığı biliniyor. Loyola'nın hem 6 hem 8 numarada oynayabilmesi, Galatasaray için ideal bir alternatif olarak görülüyor.