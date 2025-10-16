Galatasaray'ın ara transferdeki ilk hamlesi belli!

PODCAST CANLI YAYIN

Yaz transfer döneminde dünya çapında ses getiren hamleleriyle adından söz ettiren Galatasaray, gözünü şimdiden ara transfer dönemine çevirdi. Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde iddialı bir performans sergileyen sarı-kırmızılılar, kadrosunu güçlendirmek için erkenden harekete geçti.

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda eksik bölgelere takviye planlayan Galatasaray'ın öncelikli hedefi orta saha transferi oldu. Bu doğrultuda gündeme gelen isim ise Şilili yıldız Felipe Loyola.

GALATASARAY'DAN LOYOLA HAMLESİ

Şili basınından El Crack Deportivo'nun haberine göre, Galatasaray, Independiente forması giyen Felipe Loyola ile ilgileniyor. 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun performansını uzun süredir takip eden sarı-kırmızılı yönetim, devre arasında transferi bitirmek istiyor.

Haberde, Independiente'nin oyuncusunu kadroda tutmak istediği ancak cazip bir teklif gelmesi halinde transfere onay verebileceği belirtildi.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Galatasaray, Loyola'yı sezon başında da radarına almış ancak transfer gerçekleşmemişti. O dönemde Şilili futbolcu, kulübüyle yeni sözleşme imzalamıştı.

PERFORMANSI GÖZ DOLDURUYOR

Bu sezon Independiente formasıyla 39 maça çıkan Felipe Loyola, 7 gol ve 4 asistlik bir performans sergileyerek takımının en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR

Kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Loyola'nın güncel piyasa değeri 9 milyon euro civarında. Galatasaray yönetimi, oyuncunun sözleşme durumu nedeniyle transferi kiralık formülle bitirmeyi de değerlendiriyor.

ORTA SAHAYA GÜÇLÜ DOKUNUŞ

Okan Buruk'un, sezonun ikinci yarısında hem Süper Lig hem Avrupa için rotasyonu genişletmek istediği ve bu nedenle çok yönlü bir orta saha aradığı biliniyor. Loyola'nın hem 6 hem 8 numarada oynayabilmesi, Galatasaray için ideal bir alternatif olarak görülüyor.

