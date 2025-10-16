Domenico Tedesco transferde eski yıldızını Fenerbahçe'ye istedi!

KARAGÜMRÜK HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü Fatih Karagümrük ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını perşembe günü yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde idmanı Başkan Sadettin Saran, Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları ve Futbol Direktörü Devin Özek de takip etti. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman; salonda yapılan core ve kuvvet çalışmalarıyla başladı. Isınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sahada devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına cuma günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

SAMANDIRA'DA YENİ DÖNEM Fenerbahçe'de Sadettin Saran'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından kulüp adeta yeniden yapılanma sürecine girdi. Sarı-lacivertlilerde özellikle takımın kalbi olan Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde dikkat çeken bir dönüşüm yaşanıyor. Yönetimden teknik ekibe, kaptanlardan futbolculara kadar herkesin sorumluluk bilinciyle hareket ettiği bu dönemde, saha içi motivasyonun yeniden yükseldiği öğrenildi.

TEDESCO TESİSLERE YERLEŞTİ Yeni başkan Sadettin Saran'ın en çok önem verdiği alanlardan biri olan Samandıra, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde adeta bir "çalışma üssü"ne dönüştü. Sabah Gazetesi'nin haberine göre İtalyan teknik adam, yardımcılarıyla birlikte tesislerde kalıyor.

Tedesco'nun milli arayı fırsata çevirdiği, rakip analizlerine ağırlık verdiği ve taktik varyasyonları üzerinde gece gündüz çalıştığı öğrenildi. Fenerbahçe'de kötü gidişata son vermek isteyen genç teknik adamın, oyuncularla birebir toplantılar yaparak motivasyonu artırdığı da gelen bilgiler arasında.