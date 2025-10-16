Domenico Tedesco transferde eski yıldızını Fenerbahçe'ye istedi!

PODCAST CANLI YAYIN

Trendyol Süper Lig' de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı lacivertliler, kulüp tarihin geçebilecek bir hamle için kolları sıvadı. İşte detaylar...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de zirveye oynamak ve rakiplerini geride bırakabilmek adına hem mevcut kadrodaki sorunları düzeltmek hem de yeni hamleler yapmak için çabav eriyor. Yönetim, Domenico Tedesco'nun eski öğrencisini listeye ekledi.

SARAN'DAN MOURIHO'YA ELEŞTİRİ
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, takımın sezona fiziksel olarak eksik başladığını vurgulayarak Portekizli teknik direktörün kamp planlamasını eleştirdi. Başkan, söz konusu sürecin bugünkü performans düşüklüğüne kadar uzanan bir etki yarattığını şu sözlerle ifade etti:
"Mourinho döneminde Portekiz'de çok kötü bir kamp süreci yaşanıyor, onun etkileri hâlen görülüyor. Bu süreç takımın fiziksel ve mental hazırlığını olumsuz etkiledi. Portekiz kampında günde sadece bir idman yapılmış. Olacak iş değil! Gerçekten olacak iş değil."

MOURINHO'DAN CEVAP

Saran'ın açıklamaları sonrası gözler yeniden Jose Mourinho'ya çevrildi. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Benfica'nın başına geçen Portekizli teknik adam, "Ben artık Fenerbahçe ile ilgilenmiyorum." sözleriyle yanıt verdi.

KARAGÜMRÜK HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü Fatih Karagümrük ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını perşembe günü yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-lacivertlilerde idmanı Başkan Sadettin Saran, Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları ve Futbol Direktörü Devin Özek de takip etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman; salonda yapılan core ve kuvvet çalışmalarıyla başladı. Isınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sahada devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına cuma günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

SAMANDIRA'DA YENİ DÖNEM
Fenerbahçe'de Sadettin Saran'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından kulüp adeta yeniden yapılanma sürecine girdi. Sarı-lacivertlilerde özellikle takımın kalbi olan Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde dikkat çeken bir dönüşüm yaşanıyor. Yönetimden teknik ekibe, kaptanlardan futbolculara kadar herkesin sorumluluk bilinciyle hareket ettiği bu dönemde, saha içi motivasyonun yeniden yükseldiği öğrenildi.
TEDESCO TESİSLERE YERLEŞTİ
Yeni başkan Sadettin Saran'ın en çok önem verdiği alanlardan biri olan Samandıra, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde adeta bir "çalışma üssü"ne dönüştü. Sabah Gazetesi'nin haberine göre İtalyan teknik adam, yardımcılarıyla birlikte tesislerde kalıyor.

Tedesco'nun milli arayı fırsata çevirdiği, rakip analizlerine ağırlık verdiği ve taktik varyasyonları üzerinde gece gündüz çalıştığı öğrenildi. Fenerbahçe'de kötü gidişata son vermek isteyen genç teknik adamın, oyuncularla birebir toplantılar yaparak motivasyonu artırdığı da gelen bilgiler arasında.

3 İSİM SEFERBER
Takım içinde kaptanların da sorumluluk bilinciyle hareket ettiği ifade ediliyor. Mert Hakan Yandaş, sakatlığını atlatma sürecinde olmasına rağmen tesislerde sürekli bulunuyor. Milli futbolcunun sadece antrenman sahasında değil, Samandıra'daki tüm personel ve takım arkadaşlarıyla yakından ilgilendiği, takım içi birliği sağlamada aktif rol aldığı kaydedildi.

Ayrıca diğer kaptanlar Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü de takımın moralini yüksek tutmak için sürekli sorumluluk alıyor. Tecrübeli isimlerin özellikle genç oyuncularla birebir ilgilendiği ve saha içi liderliği paylaştıkları vurgulandı.

KENAN YILDIZ İTİRAFI! "KUTUP YILDIZI MI?
A Milli Takım ve Juventus formasıyla gösterdiği performansla dünya futbolunun dikkatini üzerine çeken Kenan Yıldız hakkında çarpıcı bir iddia gündeme geldi.
Türk futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli yıldızlardan biri olan 19 yaşındaki oyuncunun, yıllar önce Fenerbahçe tarafından reddedildiği ortaya çıktı.
KULÜP REDDETTİ
Radyospor'da katıldığı canlı yayında konuşan Kenan Yıldız'ın Türkiye temsilcisi, genç futbolcunun Bayern Münih altyapısında forma giydiği dönemde Fenerbahçe'ye önerildiğini ancak kulüp yöneticilerinin bu teklifi ciddiye almadığını açıkladı.
Kenan Yıldız'ın temsilcisi, o dönemde yaşanan diyaloğu şu sözlerle anlattı:

"Kenan Yıldız gerçek bir yıldız olduğunu gösterdi. Bayern Münih altyapısında oynadığı dönemde onu Fenerbahçe'ye getirecektim. İsmini vermek istemiyorum ama o dönemki yönetici, 'Kim Kenan ya, ne yıldızı, kutup yıldızı mı? Burası Fenerbahçe, bizde nasıl oynasın bu çocuk?' diyerek alay etti."
AVRUPA'NIN GÖZDESİ
Fenerbahçe'nin o dönemde "yetersiz" olarak gördüğü öne sürülen Kenan Yıldız, bugün Avrupa futbolunun en parlak gençlerinden biri konumunda. Juventus formasıyla Serie A'da istikrarlı bir şekilde forma giyen Kenan, hem A Milli Takım'da hem de kulüp düzeyinde dikkat çekici bir performans sergiliyor.

Transfermarkt verilerine göre genç yıldızın piyasa değeri 75 milyon euroya ulaşmış durumda. Kenan, Juventus formasıyla bu sezon 8 maçta 2 gol ve 4 asistlik performans sergilerken, A Milli Takım'da da son oynanan Bulgaristan ve Gürcistan maçlarında ağları havalandırarak adeta fark yarattı.

LEON GORETZKA ŞOKU
Fenerbahçe, ara transfer dönemi öncesi orta sahaya takviye yapmak için düğmeye bastı. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun özel isteği doğrultusunda harekete geçen sarı-lacivertliler, deneyimli hocanın eski öğrencisini kadroya katmak istiyordu. Ancak beklenen transfer girişimi kötü haberle sonuçlandı.

BAYERN BIRAKMIYOR

Almanya'dan gelen haberler, Fenerbahçe cephesinde moral bozdu. Sky Deutschland ve Bild'in haberlerine göre, Bayern Münih teknik direktörü Vincent Kompany, Leon Goretzka'nın takımdan ayrılmasına sıcak bakmıyor.

Haberde, Bayern yönetiminin kadro derinliği konusunda yaşadığı endişe nedeniyle hiçbir kilit oyuncuya ara transferde çıkış izni vermeyeceği ifade edildi. Goretzka'nın bu karardan haberdar olduğu, ancak şu an için kulübüyle ters düşmek istemediği belirtildi.

TRANSFERDE SÜRPRİZ
Ara transfer dönemi yaklaşırken Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertliler, sezonun ikinci yarısına daha güçlü bir kadroyla girmek için orta saha bölgesine takviye planlarken, gündeme sürpriz bir isim geldi.
HEDEFTE WESTON MCKENNIE VAR
İtalyan devi Juventus forması giyen ABD'li orta saha Weston McKennie, Fenerbahçe'nin radarına girdi. Fransız basınından Vivons Foot'un haberine göre, sarı-lacivertliler 27 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için nabız yoklamaya başladı.

McKennie'nin ismi aynı zamanda Olympique Marsilya ile de anılırken, bazı MLS kulüplerinin de yıldız oyuncuya ilgisi bulunuyor. Ancak Fenerbahçe'nin transferde elini güçlendiren önemli bir detay dikkat çekiyor.

TEDESCO FAKTÖRÜ DEVREYE GİREBİLİR
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, McKennie'yi yakından tanıyan bir isim. İkili, Schalke 04 döneminde birlikte çalışmış ve genç yaşında A Takım fırsatını Amerikalı futbolcuya veren isim Tedesco olmuştu.

Bu geçmiş bağın, olası transfer görüşmelerinde Fenerbahçe adına ciddi bir avantaj yaratabileceği belirtiliyor. Sarı-lacivertli yönetim, orta sahada çok yönlü bir oyuncu isteyen Tedesco'nun talebi doğrultusunda oyuncunun durumunu yakından izliyor.

JUVENTUS'TA GÖZDEN DÜŞTÜ
Juventus ile sözleşmesi Haziran 2026'ya kadar devam eden McKennie, teknik direktör Igor Tudor'un planlarında artık ilk 11'de düşünülmüyor. Bu nedenle İtalyan ekibi, sezon sonunda uygun bir teklif gelmesi halinde yıldız futbolcunun satışına sıcak bakabilir.
McKennie'nin transfer edilmesi durumunda, Fenerbahçe orta sahasında hem dinamizm hem de rotasyon derinliği artacak.
ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCU
Kariyeri boyunca merkez orta saha, ön libero ve sağ kanat mevkilerinde görev yapan Weston McKennie, taktiksel esnekliğiyle dikkat çekiyor.
Fizik gücü, top kapma becerisi ve dikine oyun tarzıyla bilinen oyuncu, hücumda da zaman zaman skor katkısı veriyor. Bu sezon Juventus formasıyla Serie A'da 10 maça çıkan McKennie, 2 asistlik katkı sağladı.
TARİHE GEÇEBİLİR
Fenerbahçe'nin transferi sonuçlandırması halinde, Weston McKennie sarı-lacivertli kulüp tarihine geçecek. Amerikalı futbolcu, çubuklu formayı giyen ilk ABD'li oyuncu unvanını alacak.
TRANSFER SEZONUNUN GÖZDESİ OLACAK

Henüz resmi bir girişim olmasa da Fenerbahçe'nin scout ekibinin oyuncu için rapor hazırladığı öğrenildi. Transfer görüşmelerinin sezon sonuna doğru netlik kazanması bekleniyor.

Juventus'un yeni sezondaki yapılanmasına göre satış listesine konulabilecek McKennie, Avrupa piyasasında birçok kulübün radarında. Fenerbahçe ise Tedesco etkisi ve güçlü mali yapısıyla bu yarışta avantaj elde etmeyi hedefliyor.

