Bu akşam hangi maçlar var? 16 EKİM MAÇ LİSTESİ: Saat ve yayın bilgileri...

Futbol tutkunları günün maç akışını merak ediyor ve araştırıyor. 16 Ekim Perşembe günü oynanacak maçlar belli oldu. Türkiye'nin kritik karşılaşmaları ve Avrupalı ekiplerin maç programı netleşti. İşte 16 Ekim maç programı ve merak edilen detaylar...
⚽ MAÇ PROGRAMI – 16 EKİM 2025
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
- 19:45 Atletico Madrid - Manchester United (Disney+)
- 22:00 PSG - Real Madrid (TRT Spor)
- 22:00 Benfica - Arsenal (Disney+)
- 22:00 Bayern München - Juventus (Disney+)
UEFA Kadınlar Avrupa Kupası
- 14:00 PSV Eindhoven - Minsk
- 15:00 Ferencvaros - Sparta Prag
- 19:00 Brann - Hammarby