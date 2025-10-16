PODCAST CANLI YAYIN

Bu akşam hangi maçlar var? 16 EKİM MAÇ LİSTESİ: Saat ve yayın bilgileri...

Futbolseverler günün maç akışını merak ediyor ve araştırıyor. 16 Ekim Perşembe günü oynanacak maçlar belli oldu. Türkiye’nin kritik karşılaşmaları ve Avrupalı ekiplerin maç programı netleşti. Peki bugünkü maçlar hangi kanalda ve saat kaçta başlayacak? İşte 16 Ekim maç programı, canlı yayın bilgileri ve merak edilen detaylar...

Bu akşam hangi maçlar var? 16 EKİM MAÇ LİSTESİ: Saat ve yayın bilgileri...

Futbol tutkunları günün maç akışını merak ediyor ve araştırıyor. 16 Ekim Perşembe günü oynanacak maçlar belli oldu. Türkiye'nin kritik karşılaşmaları ve Avrupalı ekiplerin maç programı netleşti. İşte 16 Ekim maç programı ve merak edilen detaylar...

⚽ MAÇ PROGRAMI – 16 EKİM 2025

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

  1. 19:45 Atletico Madrid - Manchester United (Disney+)
  2. 22:00 PSG - Real Madrid (TRT Spor)
  3. 22:00 Benfica - Arsenal (Disney+)
  4. 22:00 Bayern München - Juventus (Disney+)

UEFA Kadınlar Avrupa Kupası

  1. 14:00 PSV Eindhoven - Minsk
  2. 15:00 Ferencvaros - Sparta Prag
  3. 19:00 Brann - Hammarby

  1. 19:00 Katowice - Hacken
  2. 19:00 SFK 2000 - Young Boys
  3. 20:30 Ajax - Grasshopper
Türkiye - Gürcistan maçında tramvay ücretsiz mi? Milli maç öncesi Kocaeli’de ulaşım düzenlemesi
Türkiye - Gürcistan maçı hangi kanalda, saat kaçta? Milli maç canlı nereden izlenir?

